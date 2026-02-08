Các trạm dừng nghỉ, điểm đổ xăng trên cao tốc Bắc - Nam dịp Tết

Cục Đường bộ vừa công bố danh sách các trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác, các trạm tạm và điểm tiếp nhiên liệu tại các nút giao trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Phía Bắc

Theo Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), trên đoạn từ Hà Nội đến Nghệ An, hệ thống trạm dừng nghỉ được đánh giá là tương đối hoàn thiện so với các khu vực khác. Nhiều điểm đã đưa vào khai thác, giúp tài xế có thể yên tâm nghỉ ngơi và tiếp nhiên liệu.

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, trạm VEC tại Km227 đang hoạt động ổn định. Sang đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, 2 trạm Xuân Khiêm và Xuân Cương tại Km269 đã phục vụ xe hai chiều. Đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 cũng đã hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu tại Km329+700, dù cây xăng tại đây vẫn đang trong quá trình làm thủ tục cấp phép. Xa hơn, trạm tại Km427+035 trên tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu đã chính thức đón xe vào nghỉ, tiếp nhiên liệu.

Trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: Lộc Liên.

Với những đoạn chưa có trạm dừng trực tiếp trên tuyến, như Diễn Châu - Bãi Vọt, ngành đường bộ lưu ý tài xế có thể chủ động rẽ ra tại các nút giao lớn để tiếp cận hệ thống cây xăng và dịch vụ dân sinh ở khu vực lân cận.

Miền Trung

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa là nơi tập trung nhiều trạm tạm và các điểm mới hoàn thiện dịch vụ thiết yếu để kịp phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết. Trên đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, trạm tại Km534+310 đã có cây xăng hoạt động. Tiếp đó, trạm Km594+400 trên tuyến Vũng Áng - Bùng đã bố trí điểm tiếp nhiên liệu. Ở đoạn Bùng - Vạn Ninh, trạm tại Km651 được chuẩn bị để đưa vào khai thác tạm trong dịp Tết.

Đi dọc trục Quảng Trị - Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một số trạm tạm đã được bố trí trên các tuyến Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Hòa Liên; tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi, điểm dừng xe tại Km96+100.

Ở phía Nam Trung Bộ, các đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Vân Phong - Nha Trang đều đã hoặc sắp có các trạm dừng nghỉ, nhiều nơi đã hoàn thành dịch vụ thiết yếu, một số đang hoàn tất thủ tục cấp phép cây xăng.

Phía Nam

Từ Khánh Hòa trở vào Nam, mạng lưới trạm dừng nghỉ và các nút giao kết nối với đường địa phương có mật độ dày hơn. Trên các đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều trạm đã hoàn thành dịch vụ thiết yếu, trong đó có điểm đã bố trí cây xăng phục vụ trực tiếp trên tuyến.

Trạm dừng nghỉ tại Km205+092 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vừa được đưa vào khai thác từ cuối tháng 1 năm nay. Ảnh: DRVN.

Khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long cũng ghi nhận các điểm dừng đang khai thác ổn định trên tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Trung Lương - Mỹ Thuận, đồng thời chuẩn bị đưa vào khai thác tạm một số trạm mới trên các đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau trong dịp Tết.

Cục ĐBVN khuyến cáo, trong bối cảnh nhiều trạm vẫn đang hoàn thiện, tài xế nên chủ động đổ đầy bình tại những điểm đã có cây xăng trên tuyến hoặc tranh thủ tiếp nhiên liệu khi ra vào các nút giao với quốc lộ, tỉnh lộ, nơi hệ thống cây xăng và dịch vụ dân sinh khá sẵn có. Việc quan sát kỹ biển báo chỉ dẫn, tính toán trước quãng đường giữa các điểm dừng sẽ giúp hành trình an toàn và không bị gián đoạn vì thiếu nhiên liệu.