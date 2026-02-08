Những tuyến cao tốc nào thu phí ngay sau Tết?

Cục Đường bộ Việt Nam đang “chạy nước rút” hoàn thiện hệ thống thu phí trên các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, với mục tiêu đưa vào khai thác từ ngày 1/3.

Theo báo cáo gửi Bộ Xây dựng của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), đến cuối tháng 1, hệ thống thu phí tại các trạm cơ bản đã hoàn tất kiểm thử kỹ thuật. Tuy nhiên, một số hạng mục như báo hiệu khu vực trạm, nguồn điện và kết nối vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm vận hành đồng bộ. Việc đánh giá các chỉ số vận hành (KPI) sẽ được thực hiện trong giai đoạn thu phí chính thức, thay vì chỉ dừng ở bước thử nghiệm.

Theo đề án đã được Bộ Xây dựng phê duyệt từ tháng 5/2025, triển khai thu phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Đây là những đoạn tuyến đã khai thác ổn định, đủ điều kiện kỹ thuật để tổ chức thu phí tự động không dừng.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45. Ảnh: Lộc Liên.

Để bảo đảm hệ thống hoạt động như trong điều kiện thực tế, các tuyến này sẽ được kết nối liên thông với mạng lưới cao tốc đang khai thác, cho phép kiểm soát dòng xe, đối soát dữ liệu và giám sát vận hành trên toàn hệ thống. Cục ĐBVN yêu cầu các Ban Quản lý dự án sớm hoàn tất thủ tục nghiệm thu, bàn giao tài sản và phê duyệt đầy đủ quy trình vận hành, bảo trì, làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thu phí.

Về mức phí, 4 tuyến cao tốc có 4 làn xe và làn dừng khẩn cấp không liên tục gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ áp dụng mức 900 đồng/km. Riêng tuyến Phan Thiết - Dầu Giây, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cao tốc với làn dừng khẩn cấp liên tục, áp dụng mức phí 1.300 đồng/km.

Bộ Xây dựng quy định, 5 tuyến cao tốc này sẽ được khai thác trong thời hạn 7 năm kể từ ngày bắt đầu thu phí, theo phương thức cơ quan quản lý tài sản trực tiếp tổ chức khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo kế hoạch, việc thu phí dự kiến được triển khai từ ngày 1/3 - ngay sau Tết Nguyên đán, nếu các điều kiện kỹ thuật và pháp lý được hoàn tất đúng tiến độ.