Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe tải và 2 xe khách trên cao tốc Vân Phong sáng 8/2 khiến một tài xế xe khách bị thương nặng, nhiều hành khách thoát nạn.

Rạng sáng 8/2, trên tuyến cao tốc Vân Phong, đoạn qua xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và hai xe khách.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h58 cùng ngày, xe tải màu trắng, biển kiểm soát 83H-005.xx lưu thông trên cao tốc Vân Phong đã xảy ra va chạm với xe khách H.N, biển kiểm soát 77F-004.xx.

Trong điều kiện trời tối, tầm nhìn hạn chế, xe khách mang biển kiểm soát 50H-302.xx đang lưu thông cùng chiều, tiếp tục tông mạnh vào đuôi xe tải, gây tai nạn liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Vân Phong-Nha Trang. Ảnh: Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách biển kiểm soát 50H-302.xx có một tài xế, một phụ xe và khoảng 40 hành khách. Xe đang di chuyển theo hành trình từ Bình Dương đi Thanh Hóa.

Vụ tai nạn khiến tài xế P.Q.Đ, sinh năm 1986, trú tại Hà Nội, bị mắc kẹt trong cabin. Các hành khách may mắn không ghi nhận thương tích nặng trong kiểm tra ban đầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đã điều động ba xe cấp cứu từ Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa, Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa và Trung tâm Cấp cứu 115, phối hợp lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để tiếp cận hiện trường.

Trong quá trình lực lượng chức năng di chuyển, nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi cabin và chở bằng xe cá nhân về hướng bệnh viện.

Nhận định tình trạng nguy kịch, lực lượng cấp cứu đã chủ động tiếp cận, chuyển nạn nhân sang xe chuyên dụng, tiến hành băng ép cầm máu, cố định tổn thương, giảm đau và hồi sức ban đầu.

Khoảng 6h20, nạn nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng choáng, dập nát phức tạp hai chi dưới và đa chấn thương. Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ để tập trung cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tài xế khi xảy ra sự cố trên cao tốc cần chú ý cảnh báo từ xa, nhất là trong điều kiện ban đêm, lưu lượng phương tiện tăng cao.