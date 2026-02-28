Công ty đào Bitcoin do gia đình ông Trump 'chống lưng' trượt dài

American Bitcoin đang lao đao sau khi vốn hóa “bốc hơi” gần 90% kể từ đỉnh tháng 9/2025 giữa chu kỳ lao dốc sâu nhất của thị trường tiền số kể từ năm 2022.

Công ty đào Bitcoin được gia đình ông Trump hậu thuẫn báo lỗ 59 triệu USD trong quý gần nhất. Ảnh: Finbold.

Theo Bloomberg, American Bitcoin, công ty khai thác tiền số niêm yết trên Nasdaq được gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn, đang mắc kẹt giữa đợt suy thoái sâu nhất của ngành tiền số kể từ năm 2022.

Doanh nghiệp có trụ sở tại Miami báo lỗ 59 triệu USD trong quý IV/2025. Kết quả này được đưa ra trong bối cảnh “câu chuyện” tài sản số gắn với gia đình Tổng thống Trump không còn hiệu nghiệm như kỳ vọng, qua đó đẩy giá cổ phiếu lao dốc và khiến gần 90% giá trị thị trường của công ty bị thổi bay kể từ đỉnh tháng 9/2025.

Các khoản đầu tư của gia đình Trump gặp khó

American Bitcoin theo đuổi chiến lược tập trung thuần túy vào khai thác và tích trữ Bitcoin đúng vào thời điểm phần lớn đối thủ chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo. Canh bạc này được đồng sáng lập Eric Trump ủng hộ và từng trở thành món hời lớn khi giá Bitcoin vượt 126.000 USD .

Tuy nhiên, khi đồng tiền số này lùi về quanh 70.000 USD , mọi thứ trở nên ngày càng rủi ro. Cái giá của niềm tin đó thể hiện qua khoản lỗ chưa thực hiện 227 triệu USD trong năm do phải điều chỉnh giảm giá trị lượng Bitcoin nắm giữ.

“Trong bối cảnh Bitcoin sụt mạnh từ đỉnh, chiến lược giữ lại toàn bộ sản lượng khai thác có thể khuếch đại thua lỗ. Giá trị hàng tồn kho giảm theo cơ chế gắn với giá thị trường và nhà đầu tư có thể bắt đầu định giá rủi ro bảng cân đối kế toán trước cả khi nó thể hiện rõ trong hoạt động kinh doanh”, Matthew Kimmell, nhà phân tích tài sản số tại CoinShares, nhận định.

Eric Trump, đồng sáng lập kiêm Giám đốc chiến lược của American Bitcoin, sau khi rung chuông chào sàn Nasdaq ở New York năm ngoái. Ảnh: Bloomberg.

Đợt lao dốc này cũng đặt American Bitcoin vào tâm điểm trong các dự án tiền số liên quan đến gia đình Tổng thống Trump. World Liberty Financial, nền tảng tài chính phi tập trung đã đón các lãnh đạo Phố Wall tại Mar-a-Lago trong tháng này, đang chứng kiến token gốc giảm 65% kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2025. Đồng memecoin mang tên Tổng thống Trump còn giảm sâu hơn, mất 72% kể từ khi bắt đầu giao dịch hồi tháng 3.

So với các dự án liên quan đến gia đình Tổng thống Trump, đà lao dốc của American Bitcoin thuộc hàng nhanh nhất. Cổ phiếu này từng có cú lao dốc chớp nhoáng 50% vào ngày 2/12 năm ngoái.

Trong khi American Bitcoin cam kết giữ lại toàn bộ Bitcoin khai thác được, phần còn lại của ngành đào tiền số lại chạy theo hướng ngược lại. Các doanh nghiệp lớn như MARA Holdings và Riot Platforms bắt đầu chuyển đổi một số cơ sở sang hạ tầng AI. Những đơn vị khác như Cipher Mining và TeraWulf thậm chí đi xa hơn, bán một phần hoặc toàn bộ lượng coin dự trữ cũng như các mỏ đào.

Trông chờ vào giá Bitcoin

Hiện tại, con đường phục hồi của American Bitcoin phụ thuộc phần lớn vào yếu tố ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Mô hình khai thác kết hợp tích trữ chỉ phát huy hiệu quả nếu Bitcoin quay lại xu hướng tăng. Cam kết của chính quyền về việc đưa tiền số trở thành ưu tiên quốc gia, bao gồm cả ý tưởng nắm giữ Bitcoin như một phần dự trữ của chính phủ, có thể tạo lực đẩy cho toàn ngành.

“Tôi tập trung vào American Bitcoin và World Liberty. Tôi muốn thực sự kết hợp tài chính số hiện đại với các tài sản cứng trong thế giới thực”, Eric Trump nói trong cuộc phỏng vấn ngày 19/2 khi được hỏi liệu ông có quan tâm tới ghế trong HĐQT các sàn giao dịch tiền số truyền thống hay không.

Tháng 3/2025, gia đình Tổng thống Trump công bố kế hoạch ra mắt liên doanh khai thác Bitcoin cùng Hut 8. Doanh nghiệp này đã chuyển toàn bộ tài sản khai thác sang công ty mới và chuyển trọng tâm sang trung tâm dữ liệu AI.

Liên doanh khai thác được công bố sau khi Hut 8 mua cổ phần chi phối tại American Data Centers, công ty do một nhóm nhà đầu tư gồm Eric Trump và Donald Trump Jr. thành lập. Sau thương vụ, American Data Centers được đổi tên và tái khởi động dưới thương hiệu American Bitcoin.

Động thái này gợi nhớ cam kết trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Donald Trump về việc khai thác toàn bộ lượng Bitcoin còn lại tại Mỹ. Tuy nhiên, mục tiêu đó gần như bất khả thi trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt toàn cầu. Chính sách thuế quan của ông Trump càng khiến bài toán khó hơn khi phần lớn thiết bị khai thác được nhập khẩu từ Trung Quốc.