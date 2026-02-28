Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Phạm Nhật Vượng sáp nhập GSM và GF, tăng vốn vượt 43.000 tỷ

  • Thứ bảy, 28/2/2026 18:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

GSM vừa hoàn tất việc nhận sáp nhập Green Future, đánh dấu bước đi chiến lược trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thuần điện đa dạng nhất Việt Nam.

GSM hiện là công ty vận hành hệ thống đặt xe công nghệ Xanh SM. Ảnh: GSM.

Ngày 28/2, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (công ty vận hành nền tảng gọi xe công nghệ Xanh SM) thông báo hoàn tất việc nhận sáp nhập CTCP Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF).

Thương vụ hoàn tất đã giúp GSM tăng vốn điều lệ thêm 3.900 tỷ đồng, từ 39.500 tỷ lên 43.400 tỷ đồng. Toàn bộ là nguồn vốn tư nhân.

Trong cơ cấu sở hữu vốn doanh nghiệp, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 49,04% cổ phần; ông Nguyễn Văn Thanh giữ vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GSM toàn cầu, trực tiếp điều hành các hoạt động chiến lược của công ty.

Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Minh Hoàng - nguyên Tổng giám đốc GF cũng là con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - hiện đảm nhận chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực CTCP VinSmart Future - công ty công nghệ trụ cột trong hệ sinh thái Vingroup.

Động thái sáp nhập này giúp GSM trở thành nhà cung cấp giải pháp giao thông vận tải có danh mục dịch vụ toàn diện nhất Việt Nam, gồm taxi điện, xe ôm công nghệ, xe buýt điện, giao hàng, cho thuê xe, mua bán xe điện đã qua sử dụng và đào tạo lái xe.

CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM được thành lập từ năm 2023, là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ di chuyển xanh tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, GSM ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, hiện nắm hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, theo thống kê của Mordor Intelligence.

Bên cạnh thị trường trong nước, GSM hiện hoạt động tại Indonesia, Philippines và Lào, đồng thời lên kế hoạch mở rộng sang các quốc gia khác trong năm 2026.

Green Future (GF) được thành lập vào năm 2024, hiện là công ty nắm giữ thị phần số một Việt Nam ở mảng cho thuê xe và kinh doanh xe ôtô điện đã qua sử dụng. Trước khi sáp nhập GF, GSM đã tích hợp các dịch vụ đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe của VinDT, dịch vụ di chuyển bằng xe buýt điện hoặc xe điện học đường (School Bus) của VinBus vào hệ sinh thái.

Không chỉ GSM, nhiều doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" Vingroup cũng tiến hành tăng vốn thời gian gần đây.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 7/1 với việc tăng vốn điều lệ từ 50.793 tỷ đồng lên mức 80.793 tỷ đồng.

Hồi cuối năm 2025, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal cũng tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn đều thuộc nguồn vốn tư nhân, được góp 100% bằng tiền mặt.

CTCP Năng lượng VinEnergo cũng có bước tăng vốn khủng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Sau khi tăng vốn, doanh nghiệp cũng đã có công bố thay đổi về ngành nghề kinh doanh khi đăng ký thêm hoạt động mới thuộc ngành truyền tải và phân phối điện là bán buôn điện và bán lẻ điện.

Reuters: Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn niêm yết ở Hong Kong

GSM - công ty vận hành hãng taxi điện Xanh SM thuộc Vingroup - đang lên kế hoạch IPO tại Hong Kong (Trung Quốc), với định giá khoảng 20 tỷ USD theo nhận định của các đơn vị tư vấn.

20:40 30/12/2025

Dịch vụ gọi xe tải điện mới ra mắt của Xanh SM có gì?

Xanh SM vừa mở rộng sang mảng vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ khi đưa dịch vụ xe tải điện nội đô lên nền tảng. Giá khởi điểm từ 110.000 đồng/chuyến, sử dụng dòng xe điện VinFast EC Van.

15:42 28/12/2025

Chủ tịch Grab nói gì về việc cạnh tranh với Xanh SM, VinFast?

Chủ tịch Grab khẳng định không lo bị Xanh SM hay VinFast vượt mặt, thậm chí xem VinFast như “chất xúc tác” giúp Grab tăng trưởng trong cuộc đua xe điện tại Việt Nam.

17:25 16/11/2025

Hồng Nhung

Xanh SM Phạm Nhật Vượng Vingroup VinFast GSM Green Future GF Phạm Nhật Vượng Phạm Nhật Minh Hoàng

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Xanh SM vuot GrabCar hinh anh

Xanh SM vượt GrabCar

18:00 11/2/2026 18:00 11/2/2026

0

Báo cáo quý IV/2025 của Decision Lab cho thấy Xanh SM Taxi đã vượt GrabCar về tỷ lệ sử dụng trong 3 tháng gần nhất, đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trên thị trường gọi xe công nghệ.

Mot minh Xanh SM chiem gan 45% thi truong taxi hinh anh

Một mình Xanh SM chiếm gần 45% thị trường taxi

10:34 27/7/2025 10:34 27/7/2025

0 4

Xanh SM là đơn vị dẫn đầu thị trường gọi xe 4 bánh trong nước quý II/2025 với gần 45% thị phần, mức cao nhất từ trước đến nay, vượt Grab quý thứ 3 liên tiếp, theo Mordor Intelligence.

