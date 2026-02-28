Ông Phạm Nhật Vượng sáp nhập GSM và GF, tăng vốn vượt 43.000 tỷ

GSM vừa hoàn tất việc nhận sáp nhập Green Future, đánh dấu bước đi chiến lược trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thuần điện đa dạng nhất Việt Nam.

GSM hiện là công ty vận hành hệ thống đặt xe công nghệ Xanh SM. Ảnh: GSM.

Ngày 28/2, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (công ty vận hành nền tảng gọi xe công nghệ Xanh SM) thông báo hoàn tất việc nhận sáp nhập CTCP Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF).

Thương vụ hoàn tất đã giúp GSM tăng vốn điều lệ thêm 3.900 tỷ đồng , từ 39.500 tỷ lên 43.400 tỷ đồng . Toàn bộ là nguồn vốn tư nhân.

Trong cơ cấu sở hữu vốn doanh nghiệp, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 49,04% cổ phần; ông Nguyễn Văn Thanh giữ vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GSM toàn cầu, trực tiếp điều hành các hoạt động chiến lược của công ty.

Đáng chú ý, ông Phạm Nhật Minh Hoàng - nguyên Tổng giám đốc GF cũng là con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - hiện đảm nhận chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực CTCP VinSmart Future - công ty công nghệ trụ cột trong hệ sinh thái Vingroup.

Động thái sáp nhập này giúp GSM trở thành nhà cung cấp giải pháp giao thông vận tải có danh mục dịch vụ toàn diện nhất Việt Nam, gồm taxi điện, xe ôm công nghệ, xe buýt điện, giao hàng, cho thuê xe, mua bán xe điện đã qua sử dụng và đào tạo lái xe.

CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM được thành lập từ năm 2023, là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ di chuyển xanh tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, GSM ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, hiện nắm hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, theo thống kê của Mordor Intelligence.

Bên cạnh thị trường trong nước, GSM hiện hoạt động tại Indonesia, Philippines và Lào, đồng thời lên kế hoạch mở rộng sang các quốc gia khác trong năm 2026.

Green Future (GF) được thành lập vào năm 2024, hiện là công ty nắm giữ thị phần số một Việt Nam ở mảng cho thuê xe và kinh doanh xe ôtô điện đã qua sử dụng. Trước khi sáp nhập GF, GSM đã tích hợp các dịch vụ đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe của VinDT, dịch vụ di chuyển bằng xe buýt điện hoặc xe điện học đường (School Bus) của VinBus vào hệ sinh thái.

Không chỉ GSM, nhiều doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" Vingroup cũng tiến hành tăng vốn thời gian gần đây.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 7/1 với việc tăng vốn điều lệ từ 50.793 tỷ đồng lên mức 80.793 tỷ đồng .

Hồi cuối năm 2025, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal cũng tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng . Toàn bộ số vốn đều thuộc nguồn vốn tư nhân, được góp 100% bằng tiền mặt.

CTCP Năng lượng VinEnergo cũng có bước tăng vốn khủng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Sau khi tăng vốn, doanh nghiệp cũng đã có công bố thay đổi về ngành nghề kinh doanh khi đăng ký thêm hoạt động mới thuộc ngành truyền tải và phân phối điện là bán buôn điện và bán lẻ điện.