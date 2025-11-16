Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch Grab nói gì về việc cạnh tranh với Xanh SM, VinFast?

  • Chủ nhật, 16/11/2025 17:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ tịch Grab khẳng định không lo bị Xanh SM hay VinFast vượt mặt, thậm chí xem VinFast như “chất xúc tác” giúp Grab tăng trưởng trong cuộc đua xe điện tại Việt Nam.

Grab không lo ngại cạnh tranh với Xanh SM. Ảnh: Phương Lâm.

Theo Nikkei Asia Review, trong một hội nghị ở TP.HCM do Bloomberg tổ chức vào ngày 14/11, ông Alex Hungate, Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành (COO) của Grab, nhận được câu hỏi liệu công ty có lo bị Xanh SM - hãng gọi xe điện liên quan đến VinFast - lấn lướt tại Việt Nam hay không, đặc biệt khi thương hiệu này sở hữu mạng lưới trạm sạc lớn nhất cả nước.

Hungate cho biết thực ra VinFast lại đang hỗ trợ tăng trưởng cho Grab vì chủ xe VinFast có thể chạy độc lập cho Grab hoặc Xanh SM. Thực tế, hãng taxi Mai Linh cũng đang sử dụng một phần xe điện VinFast.

“Nhiều tài xế VinFast đến chạy cho Grab. Bạn cần những chất xúc tác như VinFast để xã hội chuyển sang dùng xe điện sớm hơn”, lãnh đạo Grab chia sẻ.

Ông cũng khen ngợi nỗ lực chuyển đổi sang xe điện của Việt Nam, dù Grab đang đàm phán với Hà Nội để hoãn kế hoạch cấm xe máy chạy xăng ở khu vực trung tâm vào năm tới.

“Nếu làm quá nhanh, sẽ không có đủ tài xế và cũng không đủ trạm sạc”, Hungate nói.

Tập đoàn công nghệ này đang hợp tác với các hãng xe máy điện Việt Nam như Selex và Dat Bike để hỗ trợ tài xế chuyển đổi.

Tại sự kiện, Chủ tịch Grab cũng làm hạ nhiệt các thông tin về khả năng hãng gọi xe này sáp nhập với GoTo Group sau khi bình luận từ quan chức chính phủ Indonesia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ độc quyền trong lĩnh vực gọi xe tại nước này.

“Câu chuyện đó đã xuất hiện rồi biến mất, chắc 3-4 lần trong 6 năm qua”, ông Hungate nói.

Khi được hỏi liệu Grab có định mua lại đối thủ hay không, ông cho biết công ty luôn xem xét các cơ hội nhưng phủ nhận khả năng này.

“Ngưỡng để chúng tôi dùng vốn của cổ đông cho một thương vụ như vậy sẽ phải rất cao, bởi tăng trưởng tự nhiên của chúng tôi đang rất tốt”, ông nói thêm.

Chin, cựu Đại sứ Mỹ tại Ngân hàng Phát triển châu Á, bày tỏ hoài nghi trước câu trả lời của Hungate trong bối cảnh các báo cáo về khả năng sáp nhập lần này lại xuất phát từ chính phủ Indonesia. Hôm 8/11, Bộ trưởng Văn phòng Phủ Tổng thống Prasetyo Hadi nói với báo chí rằng 2 công ty đang cân nhắc kế hoạch này.

GoTo vận hành dịch vụ gọi xe tại Indonesia và Singapore thông qua công ty con Gojek, trong khi Grab có trụ sở tại Singapore và hoạt động tại 8 quốc gia Đông Nam Á.

Nếu kết hợp, 2 ứng dụng gọi xe này sẽ tạo ra một thế lực thống trị khu vực. Theo Prasetyo, một thỏa thuận tiềm năng có thể liên quan đến quỹ đầu tư quốc gia Indonesia Danantara.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

  • Grab

    Grab

    Grab (trước đây gọi là GrabTaxi) là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và đi lại tại Malaysia, Singapore và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Grab hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ tương tự Uber. Mặc dù ban đầu hoạt động với xe ôtô giống Uber tại Malaysia và Singapore, để phù hợp với tình trạng kẹt xe ở nhiều thành phố, Grab đã triển khai thêm dịch vụ GrabBike với phương tiện là xe gắn máy tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

    Bạn có biết: TP. Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên Grab triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabBike vào tháng 11/2014

    • Thành lập: 2012
    • Người sáng lập: Anthony Tan, Tan Hooi Ling
    • Trụ sở chính: Singapore

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

