Vùng trời dưới 1.000 m có thể thành 'mỏ vàng' 10 tỷ USD của Việt Nam

Công nghệ bay và hạ tầng tầm thấp đang mở ra cơ hội hình thành một ngành kinh tế mới trị giá 10 tỷ USD, đưa Việt Nam tiến gần vị thế trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực.

Quy mô kinh tế tầm thấp tại Việt Nam có thể lên tới 10 tỷ USD. Ảnh: Shiprocket.

Dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính, Mạng lưới Hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (AUVS VN) phối hợp với Tập đoàn FPT, Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam và các Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại nước ngoài đã tổ chức Diễn đàn quốc tế Kinh tế tầm thấp Việt Nam 2025.

Nền kinh tế tầm thấp bao gồm các hoạt động kinh tế diễn ra dưới độ cao 1.000 m, có thể mở rộng lên dưới 5.000 m tùy theo nhu cầu của từng quốc gia. Mô hình này tận dụng công nghệ bay có người lái và không người lái, mạng thông minh tầm thấp để phát triển hạ tầng, sản xuất phương tiện bay, dịch vụ và đảm bảo an toàn bay.

Các ứng dụng trải rộng ở nông nghiệp, logistics, giám sát môi trường, giao thông, truyền thông và giải trí… Đây được xem là một không gian kinh tế mới, khai thác tầng không khí thấp vốn chưa được tận dụng hiệu quả nhằm tạo ra giá trị thông qua công nghệ tiên tiến.

Diễn đàn đề cập các cơ hội của Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái nhằm phát triển các mô hình kinh tế tầm thấp.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc NIC, cho biết nhiều nước trên thế giới đã xem hàng không vũ trụ và UAV là các ngành công nghệ chiến lược.

“Với sự bùng nổ của công nghệ hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái, mô hình kinh tế mới cụ thể là nền ‘kinh tế tầm thấp’ đang trở thành xu thế phát triển nổi bật trên toàn cầu”, ông nhấn mạnh.

Phó giám đốc NIC cho biết kinh tế tầm thấp là xu huớng phát triển nổi bật hiện nay. Ảnh: BTC.

Theo chia sẻ của các chuyên gia tại sự kiện ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) cách đây không lâu, chỉ riêng ngành hàng không tầm thấp có thể đạt quy mô toàn cầu khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035.

Tại Việt Nam, tiềm năng kinh tế tầm thấp được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD . Với lợi thế về địa chính trị, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo cùng lực lượng lao động trẻ và năng động, Việt Nam được nhận định đang đứng trước “cơ hội nghìn năm có một” để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.

Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT và thành viên mạng lưới AUVS VN, cho biết: “Nắm bắt cơ hội và đầu tư LAE, chúng ta đang thúc đẩy 3 trụ cột của thời đại mới gồm kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, đồng thời đánh thức tiềm năng sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học Việt Nam, mang lại dịch vụ tốt hơn cho người dân vùng sâu, vùng xa, hải đảo và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu”.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Hằng, Phó chủ tịch Mạng lưới AUVS VN kiêm Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, kinh tế tầm thấp không đơn thuần chỉ là về phương tiện bay, mà đó là một sự dịch chuyển chiến lược nhằm mở ra không phận thấp như một không gian kinh doanh mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới công nghệ.

Nhận định về những lợi thế của Việt Nam, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch Mạng lưới AUVS VN kiêm CEO Saolatek, tin rằng Việt Nam có thể trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp nhờ vị trí địa lý và chính trị ổn định, tiềm năng làm chủ công nghệ lõi (phần mềm, AI và hệ thống UTM), năng lực sản xuất phần cứng và hệ sinh thái các ngành công nghiệp phụ trợ đã hoàn thiện.

Ông đồng thời đề xuất xây dựng hành lang pháp lý, phát triển các trung tâm R&D và khu công nghiệp LAE trong nước, đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái kết nối toàn diện và thúc đẩy hợp tác quốc tế.