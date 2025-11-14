Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vùng trời dưới 1.000 m có thể thành 'mỏ vàng' 10 tỷ USD của Việt Nam

  • Thứ sáu, 14/11/2025 19:48 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Công nghệ bay và hạ tầng tầm thấp đang mở ra cơ hội hình thành một ngành kinh tế mới trị giá 10 tỷ USD, đưa Việt Nam tiến gần vị thế trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực.

Quy mô kinh tế tầm thấp tại Việt Nam có thể lên tới 10 tỷ USD. Ảnh: Shiprocket.

Dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính, Mạng lưới Hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (AUVS VN) phối hợp với Tập đoàn FPT, Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam và các Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại nước ngoài đã tổ chức Diễn đàn quốc tế Kinh tế tầm thấp Việt Nam 2025.

Nền kinh tế tầm thấp bao gồm các hoạt động kinh tế diễn ra dưới độ cao 1.000 m, có thể mở rộng lên dưới 5.000 m tùy theo nhu cầu của từng quốc gia. Mô hình này tận dụng công nghệ bay có người lái và không người lái, mạng thông minh tầm thấp để phát triển hạ tầng, sản xuất phương tiện bay, dịch vụ và đảm bảo an toàn bay.

Các ứng dụng trải rộng ở nông nghiệp, logistics, giám sát môi trường, giao thông, truyền thông và giải trí… Đây được xem là một không gian kinh tế mới, khai thác tầng không khí thấp vốn chưa được tận dụng hiệu quả nhằm tạo ra giá trị thông qua công nghệ tiên tiến.

Diễn đàn đề cập các cơ hội của Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái nhằm phát triển các mô hình kinh tế tầm thấp.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc NIC, cho biết nhiều nước trên thế giới đã xem hàng không vũ trụ và UAV là các ngành công nghệ chiến lược.

“Với sự bùng nổ của công nghệ hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái, mô hình kinh tế mới cụ thể là nền ‘kinh tế tầm thấp’ đang trở thành xu thế phát triển nổi bật trên toàn cầu”, ông nhấn mạnh.

kinh te tam thap anh 1

Phó giám đốc NIC cho biết kinh tế tầm thấp là xu huớng phát triển nổi bật hiện nay. Ảnh: BTC.

Theo chia sẻ của các chuyên gia tại sự kiện ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) cách đây không lâu, chỉ riêng ngành hàng không tầm thấp có thể đạt quy mô toàn cầu khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035.

Tại Việt Nam, tiềm năng kinh tế tầm thấp được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD. Với lợi thế về địa chính trị, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo cùng lực lượng lao động trẻ và năng động, Việt Nam được nhận định đang đứng trước “cơ hội nghìn năm có một” để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.

Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT và thành viên mạng lưới AUVS VN, cho biết: “Nắm bắt cơ hội và đầu tư LAE, chúng ta đang thúc đẩy 3 trụ cột của thời đại mới gồm kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, đồng thời đánh thức tiềm năng sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học Việt Nam, mang lại dịch vụ tốt hơn cho người dân vùng sâu, vùng xa, hải đảo và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu”.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Hằng, Phó chủ tịch Mạng lưới AUVS VN kiêm Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, kinh tế tầm thấp không đơn thuần chỉ là về phương tiện bay, mà đó là một sự dịch chuyển chiến lược nhằm mở ra không phận thấp như một không gian kinh doanh mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới công nghệ.

Nhận định về những lợi thế của Việt Nam, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch Mạng lưới AUVS VN kiêm CEO Saolatek, tin rằng Việt Nam có thể trở thành trung tâm kinh tế tầm thấp nhờ vị trí địa lý và chính trị ổn định, tiềm năng làm chủ công nghệ lõi (phần mềm, AI và hệ thống UTM), năng lực sản xuất phần cứng và hệ sinh thái các ngành công nghiệp phụ trợ đã hoàn thiện.

Ông đồng thời đề xuất xây dựng hành lang pháp lý, phát triển các trung tâm R&D và khu công nghiệp LAE trong nước, đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái kết nối toàn diện và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Các tỷ phú Việt 'kiếm' được hàng nghìn tỷ hôm nay

Đà hồi phục mạnh của thị trường chứng khoán trong phiên 12/11 kéo tài sản của loạt tỷ phú Việt như ông Phạm Nhật Vượng, ông Hồ Hùng Anh và ông Trương Gia Bình tăng vọt.

18:25 12/11/2025

Be lần đầu có lãi EBITDA

Sau 7 năm thành lập, Be Group lần đầu tiên thông báo đạt lợi nhuận EBITDA dương trên toàn công ty trong năm 2025.

18:03 11/11/2025

Shop online bán hàng giả sẽ bị gỡ khỏi sàn trong 24 giờ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết chủ sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc hàng hóa để bảo vệ người tiêu dùng.

17:19 8/11/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

kinh tế tầm thấp Tiền mã hóa tầm thấp uav logisctis nic

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Can Tho sap nhap 3 cong ty xo so kien thiet hinh anh

Cần Thơ sáp nhập 3 công ty xổ số kiến thiết

34 phút trước 19:57 14/11/2025

0

TP Cần Thơ đề xuất sáp nhập 3 công ty Xổ số kiến thiết để tinh gọn bộ máy, song vẫn giữ 3 ngày phát hành vé nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách và việc làm địa phương.

Trung Quoc du kien mua nua trieu tan gao Thai Lan hinh anh

Trung Quốc dự kiến mua nửa triệu tấn gạo Thái Lan

53 phút trước 19:38 14/11/2025

0

Ngày 14/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xác nhận Trung Quốc sẽ mua 500.000 tấn gạo Thái Lan, trong khuôn khổ chuyến thăm lịch sử của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan đến nước này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý