Cuộc đua 'song mã' Xanh SM và Grab trên thị trường gọi xe

Báo cáo mới của Q&Me cho thấy Grab tiếp tục chiếm ưu thế về độ phủ và tốc độ phản hồi, trong khi Xanh SM đang nhanh chóng bứt tốc tại Hà Nội nhờ lợi thế giá và tốc độ đón khách.

Grab hiện vẫn là ứng dụng được khách hàng tin dùng nhất, nhưng Xanh SM đang vươn lên nhanh chóng. Ảnh: Phương Lâm.

Báo cáo "Cuộc chiến gọi xe giữa Xanh SM và Grab tại Việt Nam" do nền tảng nghiên cứu thị trường Q&Me công bố mới đây cho thấy bức tranh so kè đầy kịch tính giữa 2 thương hiệu đang chiếm lĩnh thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam.

Cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 9, tại 20 địa điểm ở Hà Nội và TP.HCM, trong 4 khung giờ khác nhau (cao điểm sáng, giữa trưa, tan tầm và tối muộn), với 196 cuộc gọi thử nghiệm thực tế cùng 2.479 cuộc phỏng vấn người dùng. Các tiêu chí đánh giá gồm giá cước, tốc độ xác nhận tài xế, thời gian đến đón khách (ETA) và mức độ phổ biến ứng dụng - nhằm phản ánh toàn diện hiệu suất vận hành và trải nghiệm người dùng giữa hai nền tảng.

Grab vẫn giữ vị thế về độ phủ và tốc độ phản hồi

Theo kết quả khảo sát của Q&Me, Grab tiếp tục duy trì vị thế "ông lớn" trên thị trường gọi xe Việt Nam khi vượt trội về tốc độ xác nhận đơn hàng và mức độ phổ biến trong nhóm người dùng đô thị.

Dữ liệu cho thấy tại Hà Nội, 83% lượt đặt xe Grab được hệ thống xác nhận trong vòng chưa đầy 30 giây, phản ánh rõ ràng năng lực vận hành trơn tru và mạng lưới tài xế dày đặc của nền tảng này.

Không chỉ ở Thủ đô, Grab cũng giữ ưu thế rõ rệt tại TP.HCM. Nhờ hệ thống phân bổ tài xế tự động và khả năng phản hồi nhanh, người dùng tại thành phố lớn nhất cả nước hiếm khi phải chờ quá lâu để được xác nhận chuyến.

Trong khi đó, báo cáo cho thấy người dùng Xanh SM thường mất 30-60 giây để khớp tài xế, đôi khi phải chờ 2-4 phút để hệ thống xác nhận yêu cầu đặt xe. Tuy nhiên, khi đã có tài xế nhận chuyến, Xanh SM lại ghi điểm ấn tượng ở tốc độ đón khách.

Trung bình, thời gian tài xế Xanh SM tiếp cận khách hàng nhanh hơn. Theo Q&Me, 58% khách hàng Xanh SM được đón trong vòng dưới 2 phút, một con số rất đáng chú ý trong lĩnh vực vận hành theo thời gian thực.

Ngược lại, Grab có độ biến thiên lớn hơn về thời gian đón khách, dao động từ dưới 2 phút đến 5-6 phút, tùy theo khu vực và thời điểm đặt xe. Dù chênh lệch này không quá lớn, nhưng với người dùng đô thị vốn đề cao tính nhanh gọn, lợi thế về tốc độ đón khách giúp Xanh SM phần nào tạo được khác biệt trong trải nghiệm.

Xanh SM nắm lợi thế về giá

Ở khía cạnh giá cả, Xanh SM nổi bật với lợi thế cạnh tranh rõ rệt về chi phí - một yếu tố then chốt trong bối cảnh người dùng ngày càng nhạy cảm với giá.

Q&Me ghi nhận 60% khách hàng cho rằng giá cước của Xanh SM "hợp lý hơn" so với Grab, trong khi 5% nhận định chênh lệch giữa hai nền tảng không quá đáng kể. Điều này phản ánh Xanh SM đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh rõ rệt về giá, thu hút hiệu quả nhóm khách hàng nhạy cảm với chi phí và củng cố hình ảnh thương hiệu là sự lựa chọn có mức giá phải chăng, đặc biệt tại Hà Nội.

NGƯỜI DÙNG THẤY ỨNG DỤNG NÀO CÓ GIÁ CƯỚC RẺ HƠN Nguồn: Q&Me. Nhãn Grab Xanh SM Tương đồng

% 35 60 5

Mặc dù vậy, Grab vẫn là ứng dụng phổ biến nhất, đặc biệt tại TP.HCM. Trong khi đó, tại Hà Nội, Xanh SM đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, cho thấy mức độ thân thuộc và sức hút thương hiệu nội ngày càng gia tăng.

Cụ thể, tại TP.HCM, Grab vẫn giữ vị thế áp đảo với 56% thị phần người dùng. Tuy nhiên, tại Hà Nội, cục diện trở nên cân bằng hơn khi Grab chỉ nhỉnh hơn đôi chút với 52% thị phần, trong khi Xanh SM đã vươn lên sát nút ở mức 48%.

Bức tranh này cho thấy sự phân hóa thú vị giữa 2 thị trường lớn nhất Việt Nam: Grab vẫn nắm chắc thị trường với lợi thế quy mô và độ phủ, còn Xanh SM đang vươn lên mạnh mẽ nhờ chiến lược giá và dịch vụ bản địa hóa.