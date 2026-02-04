Việt Nam sẽ có hơn 8.900 km đường cao tốc vào năm 2050

Theo quy hoạch, hệ thống cao tốc đến năm 2050 sẽ gồm 43 tuyến, tổng chiều dài khoảng 8.920 km đến năm 2050.

Nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển hệ thống đường bộ theo quy hoạch ước khoảng hơn 200.000 ha. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2050, hệ thống đường bộ cao tốc Việt Nam gồm 43 tuyến, tổng chiều dài khoảng 8.923 km.

Trong đó, trục dọc Bắc - Nam, gồm tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chiều dài khoảng 2.065 km và tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây chiều dài khoảng 1.205 km.

Khu vực phía Bắc gồm 14 tuyến cao tốc, chiều dài khoảng 2.242 km.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 11 tuyến, chiều dài khoảng 1.353 km.

Khu vực phía Nam gồm 11 tuyến, chiều dài khoảng 1.342 km.

Tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 3 tuyến vành đai với chiều dài khoảng 417 km; TP.HCM có 2 tuyến vành đai với chiều dài khoảng 299 km.

Về hệ thống quốc lộ, quy hoạch đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 172 tuyến, tổng chiều dài khoảng 28.614 km.

Trong đó, trục dọc Bắc - Nam gồm: Quốc lộ 1, chiều dài khoảng 2.218 km và đường Hồ Chí Minh, chiều dài khoảng 1.894 km.

Khu vực phía Bắc gồm 21 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 6.530 km và 34 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 3.857 km.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 24 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 4.275 km và 47 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 4.393 km.

Khu vực phía Nam gồm 17 tuyến quốc lộ chính yếu, chiều dài khoảng 2.378 km và 27 tuyến quốc lộ thứ yếu, chiều dài khoảng 3.069 km.

Theo tính toán, nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển hệ thống đường bộ theo quy hoạch khoảng hơn 200.000 ha.

Nhu cầu vốn đầu tư khoảng hơn 3,2 triệu tỷ đồng , huy động từ các nguồn: vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn vay ODA, vốn huy động ngoài ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc mở rộng các tuyến cao tốc theo quy mô quy hoạch, nâng cấp, mở rộng các đoạn quốc lộ hoặc xây dựng tuyến tránh được xác định trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực.

Tính đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành 3.345 km tuyến chính cao tốc, 458 km nút giao và đường dẫn (tổng 3.803 km đường bộ cao tốc); 1.701 km đường bộ ven biển. Chính phủ đã đặt mục tiêu xây dựng thêm 2.000 km, nâng tổng số lên 5.000 km cao tốc vào năm 2030.