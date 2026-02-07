'Cuộc đua' chiếm lĩnh mặt bằng của các tổ hợp shopping tại TP.HCM

Trong nửa cuối năm 2025, thị trường bán lẻ TP.HCM ghi nhận các tổ hợp mua sắm đa thương hiệu lần lượt khai trương các cửa hàng quy mô lớn, chi mạnh tay vào không gian trải nghiệm.

Không gian tại Rue Miche L'édition thu hút các bạn trẻ nhờ các bố trí nghệ thuật lạ mắt. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo báo cáo thị trường bán lẻ năm 2025 của CBRE, mô hình multi-brand đang nổi lên như một xu hướng tiêu dùng đáng chú ý tại TP.HCM, với quy mô mặt bằng ngày càng mở rộng, xuất hiện cả trong trung tâm thương mại (TTTM) lẫn nhà phố.

Một số thương vụ tiêu biểu có thể kể đến như Rue Miche thuê trọn một tầng trong TTTM Union Square vào tháng 10/2025, đánh dấu bước chuyển từ mô hình boutique tại chi nhánh cũ sang tổ hợp mua sắm - trải nghiệm sáng tạo. Nối tiếp động thái này, 11 Garmentory cũng gây chú ý khi thuê căn nhà phố diện tích lớn trên đường Nguyễn Đình Chính vào cuối tháng 11 cùng năm.

Mua sắm tích hợp trải nghiệm

Điểm chung của các tổ hợp mua sắm trên nằm ở việc lựa chọn mặt bằng có diện tích lớn hơn chuẩn bán lẻ thông thường. Nguyên nhân không chỉ đến từ số lượng thương hiệu tham gia, mà còn từ cách các đơn vị phân bổ không gian, khi dành nhiều diện tích cho khu check-in, chụp hình, nơi nghỉ chân, quán cà phê, không gian triển lãm hay các hoạt động văn hóa trong cùng một tổ hợp.

Trường hợp điển hình là cửa hàng flagship Rue Miche L'édition tại tầng LL3 của Union Square với diện tích hơn 4.700 m2, được ghi nhận là một trong những khu bán lẻ multi-brand có quy mô lớn nhất Đông Nam Á hiện nay xét theo diện tích sàn.

Khu vực này quy tụ khoảng 35 thương hiệu thời trang, phụ kiện và nước hoa của Việt Nam, kết hợp quán cà phê và khu vực tổ chức triển lãm. Trước đó, thương hiệu này từng vận hành một chi nhánh tại đường Phùng Khắc Khoan (phường Tân Định, TP.HCM). Khi chuyển sang Union Square, mô hình được nâng cấp rõ rệt cả về quy mô lẫn trải nghiệm không gian.

Ngay thời điểm khai trương, tổ hợp nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút giới trẻ và khách quốc tế, nhờ các yếu tố thị giác như chú ngựa trang trí cỡ lớn cùng không gian hoa và ánh sáng được đầu tư cầu kỳ.

Bên cạnh yếu tố trải nghiệm, Rue Miche cũng thử nghiệm cách vận hành mới nhằm tối ưu hành trình mua sắm trong không gian rộng. Chia sẻ trên mạng xã hội, Nicole (27 tuổi, người Singapore) cho biết cô được phát một thẻ có mã QR ngay khi bước vào cửa hàng. “Khi chọn sản phẩm, tôi chỉ cần quét mã để thêm vào giỏ hàng, thay vì phải mang theo suốt quãng đường tham quan”, vị khách du lịch nói.

Một khu vực bên trong Rue Miche L'édition tại Union Square. Ảnh: Hoài Bảo.

Ông Trương Tín Đạt, đại diện Rue Miche đánh giá mô hình tổ hợp đa thương hiệu kết hợp nghệ thuật giúp tăng khả năng giữ chân khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để các thương hiệu Việt Nam tiếp cận nhóm khách có gu thẩm mỹ và mức chi tiêu cao.

Vị đại diện cho biết nhóm khách quốc tế hiện chiếm tỷ trọng đáng kể, chủ yếu đến từ các thị trường châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), bên cạnh một phần khách châu Âu và Bắc Mỹ. Việc đặt cửa hàng diện tích lớn tại Union Square, nơi tập trung nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế, giúp tổ hợp này tiếp cận nhóm khách đã quen với tiêu chuẩn cao về không gian và dịch vụ.

Trong thời gian tới, ông Đạt cho biết Rue Miche sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thương hiệu theo hướng chọn lọc, đồng thời đầu tư sâu hơn vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Bên cạnh Rue Miche, mô hình đa thương hiệu bên trong TTTM cũng từng xuất hiện vào tháng 6/2025, khi The New Playground, tổ hợp mua sắm với các thương hiệu local brand thời trang đường phố, đặt chân đến Vincom Đồng Khởi. Hiện nay, đơn vị này còn vận hành một chi nhánh khác tại số 26 Lý Tự Trọng, sau khi đóng cửa chi nhánh tại số 90 Lê Lai, nơi từng được người trẻ gọi là “khu mua sắm dưới lòng đất”.

Không chỉ trung tâm thương mại

Xu hướng mở rộng mặt bằng cũng xuất hiện ở các tổ hợp đặt tại nhà phố. Điển hình là 11 Garmentory, tổ hợp rộng khoảng 1.600 m2 tại số 117B Nguyễn Đình Chính (phường Cầu Kiệu), quy tụ gần 50 local brand. Mặt bằng có chiều ngang 13 m, gồm 3 tầng và từng được rao cho thuê với giá 250 triệu đồng/tháng trước khi 11 Garmentory chốt thuê.

Không gian trần cao, layout mở và việc tích hợp quán cà phê bên trong giúp tổ hợp này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ và du khách quốc tế. Trên mạng xã hội, nhiều người trẻ Việt chia sẻ rằng họ biết đến địa điểm này thông qua các video review của khách nước ngoài.

11 Garmentory thu hút lượng lớn khách hàng trong nước và du khách quốc tế đến mua sắm. Ảnh: Khương Nguyễn.

Điều này cho thấy sức hút của mô hình mua sắm này đối với nhóm khách quốc tế, nhờ sản phẩm thời trang và phụ kiện của các thương hiệu Việt có chất lượng tốt, mức giá hợp lý. Trong khi đó, người trẻ Việt Nam lại quan tâm nhiều hơn đến không gian, chi tiết trang trí và trải nghiệm cà phê.

Trong khi các mặt bằng tại TTTM và nhà phố quy mô lớn ngày càng được ưa chuộng, phân khúc nhà phố truyền thống lại rơi vào trạng thái ảm đạm. Theo ông Phan Vi, người chuyên môi giới nhà phố khu vực phía Nam, thị trường hiện ưu tiên các mặt bằng có chiều ngang từ 6 m trở lên, đặc biệt là những vị trí rộng 10-20 m. Xu hướng này khiến nhiều căn nhà phố bề ngang nhỏ khoảng 3-5 m rơi vào cảnh bỏ trống kéo dài, khi doanh nghiệp không còn mặn mà hoặc sớm trả lại mặt bằng sau thời gian kinh doanh kém hiệu quả.

Ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia bất động sản độc lập nhận định nhà phố truyền thống đang khó cạnh tranh với các không gian bán lẻ hiện đại, đặc biệt đối với các thương hiệu quy mô lớn, chủ yếu do sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng và chiến lược vận hành của doanh nghiệp bán lẻ.

Người tiêu dùng hiện có xu hướng tìm đến những không gian tích hợp nhiều chức năng để đáp ứng đồng thời nhu cầu mua sắm, ăn uống, giải trí và nghỉ ngơi. Trong khi đó, các nhu cầu mua sắm đơn lẻ ngày càng được chuyển sang kênh online, khiến các cửa hàng nhỏ trên nhà phố khó duy trì lượng khách ổn định.

“Về phía doanh nghiệp bán lẻ, việc lựa chọn TTTM hoặc các tổ hợp lớn giúp tối ưu trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành. Các không gian này thường đủ lớn để phát triển mô hình cửa hàng trải nghiệm, kết hợp bán lẻ - F&B - check-in - sự kiện, từ đó tăng thời gian lưu lại và mức chi tiêu của khách”, ông Kiên phân tích, đồng thời chỉ ra các lợi thế khác như lưu lượng khách sẵn có, hệ thống điều hòa, bãi đỗ xe và an ninh đồng bộ.

Nhà phố cho thuê tại các vị trí đắc địa, trục đường trung tâm vẫn giữ được sức hút. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, sự dịch chuyển này không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp hoàn toàn rời bỏ mặt bằng nhà phố. Trên thực tế, nhiều thương hiệu vẫn duy trì một số mặt bằng ở vị trí đắc địa nhằm phục vụ mục tiêu marketing và định vị thương hiệu.

“Những cửa hàng tại các trục đường trung tâm hay giao lộ lớn đóng vai trò như biển quảng cáo sống. Nhờ sự hiện diện ở vị trí đắt giá, doanh nghiệp có thể nâng mặt bằng giá bán cho toàn bộ hệ thống, kể cả các cửa hàng ở khu vực chi phí thuê thấp hơn”, ông nói.

Trong bối cảnh chi phí thuê nhà phố tăng cao và sức cầu không còn tăng mạnh, ông Kiên cho biết nhiều doanh nghiệp đang tái cơ cấu danh mục mặt bằng. Thay vì duy trì nhiều cửa hàng tại vị trí trung tâm như giai đoạn trước, họ có xu hướng giảm số lượng, giữ lại một vài điểm mang tính biểu tượng để cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và giá trị nhận diện thương hiệu.

Về triển vọng thời gian tới, ông Kiên cho rằng phân khúc nhà phố sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Nhà phố nhỏ lẻ ở các tuyến phố thứ cấp nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực giảm giá hoặc phải thay đổi công năng để duy trì nguồn thu. Ngược lại, những vị trí thật sự đắc địa vẫn giữ được sức hút nhất định đối với các thương hiệu cần xây dựng hình ảnh và định vị cao cấp.