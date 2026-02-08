Bitcoin 'mất trắng' thành quả tăng giá thời ông Trump

Bitcoin đã xóa sạch toàn bộ mức tăng giá đạt được trong giai đoạn Tổng thống Trump nắm quyền. Thanh khoản thị trường ngày càng co hẹp, tâm lý nhà đầu tư tiếp tục chịu sức ép.

Bitcoin đã trở về mức giá thời ông Trump mới đắc cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: NBC.

Theo Reuters, trong bối cảnh thanh khoản thị trường tiền mã hóa được dự báo duy trì ở mức thấp trong thời gian tới, Bitcoin có nguy cơ tiếp tục đi xuống sau khi đã xóa sạch toàn bộ mức tăng giá đạt được kể từ thời điểm Tổng thống Trump đắc cử.

Đà lao dốc của Bitcoin cùng với các tài sản số khác diễn ra song song với lo ngại của nhà đầu tư về tình trạng định giá cổ phiếu công nghệ đã bị thổi phồng và lộ trình cắt giảm lãi suất còn nhiều bất định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“Đà co hẹp này đã diễn ra trong nhiều tháng qua và hiện vẫn chưa dừng lại, cho thấy khả năng cao sẽ còn kéo dài. Thanh khoản suy giảm đồng nghĩa với việc biến động giá sẽ trở nên mạnh và thất thường hơn”, Thomas Probst, chuyên viên phân tích tại công ty dữ liệu tiền số Kaiko, nhận định.

Bong bóng tài sản số lại vỡ?

Kim loại quý và tiền mã hóa đồng loạt bị bán tháo mạnh trong ngày 30/1 sau khi Tổng thống Trump đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo. Động thái này làm dấy lên kỳ vọng Fed có thể thu hẹp bảng cân đối kế toán, qua đó làm giảm nhu cầu đối với Bitcoin.

Kể từ đó, giá các tài sản số liên tục dao động mạnh, có thời điểm giảm tổng cộng 20% vào phiên 5/2 trước khi bật lại trong ngày 6/2.

Bitcoin đã giảm 50% so với đỉnh trước khi phục hồi trở lại mốc 70.000 USD . Ảnh: CoinMarketCap.

Những biến động này khiến giới đầu tư đặt câu hỏi về triển vọng của Bitcoin và thị trường tiền mã hóa trong năm tới. Giai đoạn cuối năm trước cũng chứng kiến nhiều xáo trộn - tháng 10/2025 ghi nhận sự kiện thanh lý tiền số lớn nhất trong lịch sử sau khi Tổng thống Trump công bố các mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc - khiến thanh khoản thị trường bị “cuốn trôi” và đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

“Cú rơi chớp nhoáng vào mùa thu giống như chiếc kim chọc vỡ bong bóng đòn bẩy”, Denny Galindo, chiến lược gia đầu tư tại Morgan Stanley Wealth Management, nhận định.

Liệu thị trường đã chạm đáy?

Lập trường thân thiện với tiền số của chính quyền Tổng thống Trump từng giúp Bitcoin bứt phá mạnh trong năm ngoái, đưa giá lên mức cao kỷ lục trên 125.000 USD vào tháng 10. Tuy nhiên, các chính sách ủng hộ tiền mã hóa được triển khai trong năm 2025 vẫn chưa đủ để ngăn chặn đợt giảm giá gần đây.

Trong phiên 5/2, Bitcoin có thời điểm rơi xuống dưới mốc 61.000 USD , mức thấp nhất kể từ một tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng kịch bản xấu nhất có thể đã qua.

“Có nhiều tín hiệu cho thấy thị trường đang tiến rất gần vùng đáy, nếu không muốn nói là đã chạm đáy”, James Butterfill, Giám đốc nghiên cứu tại công ty quản lý tài sản số CoinShares cho biết, đồng thời nhận định một bộ phận nhà đầu tư có thể bắt đầu giải ngân bắt đáy.

Theo chuyên gia này, hoạt động bán ra của các “cá voi” - những cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ từ 10.000 Bitcoin trở lên - đang có dấu hiệu chậm lại.

“Tôi nghĩ nhiều nhà đầu tư đang xem đây là cơ hội thay vì hoảng loạn tháo chạy”, Butterfill nói.

Theo Probst, độ sâu thị trường trung bình 1% của Bitcoin - thước đo khả năng hấp thụ giao dịch mà không gây biến động giá lớn - từng vượt 8 triệu USD trong năm 2025, nhưng đã giảm xuống khoảng 6 triệu USD sau ngày 10/10 và hiện chỉ còn quanh mức 5 triệu USD .

Chúng tôi chưa thấy nhiều tín hiệu tích cực đủ mạnh để khẳng định thị trường đang tiến sát đáy Andrew Moss, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại Jefferies

Điều này đồng nghĩa lượng Bitcoin sẵn sàng giao dịch quanh mức giá hiện tại ngày càng thu hẹp, khiến ngay cả những lệnh mua bán không quá lớn cũng có thể gây biến động mạnh hơn so với trước cú sập hồi tháng 10.

“Xu hướng suy giảm thanh khoản mới thực sự là điều đáng lo ngại”, Probst nhấn mạnh.

Theo Andrew Moss, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số tại Jefferies, các thành viên thị trường đang chuẩn bị tinh thần cho những đợt biến động mạnh hơn trong ngắn hạn.

“Chúng tôi chưa thấy nhiều tín hiệu tích cực đủ mạnh để khẳng định thị trường đang tiến sát đáy”, Moss lưu ý.