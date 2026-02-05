Bitcoin bị bán tháo, thị trường tiền số mất nửa nghìn tỷ USD

Gần nửa nghìn tỷ USD vốn hóa đã bốc hơi khỏi thị trường tiền số chỉ trong chưa đầy một tuần khi Bitcoin dẫn đầu làn sóng bán tháo và rơi xuống vùng đáy 15 tháng.

Trong chưa đầy một tuần, vốn hóa thị trường tiền số đã bị "thổi bay" nửa nghìn tỷ USD. Ảnh: Finbold.

Theo Bloomberg, gần nửa nghìn tỷ USD đã bị “thổi bay” khỏi thị trường tiền mã hóa chỉ trong chưa đầy một tuần khi làn sóng bán tháo do Bitcoin dẫn đầu gia tăng.

Trong phiên 4/2, giá Bitcoin đã chạm đáy 15 tháng tại Mỹ ở mức 72.877 USD trước khi hồi phục nhẹ lên quanh 76.200 USD . Như vậy, đồng tiền số đầu tiên và lớn nhất thế giới đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời điểm Tổng thống Trump tái đắc cử vào đầu tháng 11/2024 và mở đường cho một chính quyền được xem là thân thiện hơn với tiền mã hóa.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá Bitcoin thậm chí đã rơi về vùng 70.000 USD /BTC, thấp nhất kể từ tháng 6/2024.

Tính từ đầu năm, giá Bitcoin đã giảm 19% và mất 44% so với đỉnh trên 126.000 USD thiết lập ngày 6/10 năm ngoái. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đã sụt giảm 500 tỷ USD kể từ ngày 29/1.

Nhà đầu tư "sợ hãi cực độ"

“Diễn biến tâm lý khá thận trọng và mang tính phòng thủ. Khẩu vị rủi ro vẫn thấp, nhưng tốc độ bán cưỡng bức đã chậm lại”, bà Rachael Lucas, chuyên gia phân tích tại BTC Markets, nhận định. Tuy vậy, bà cho rằng việc Bitcoin thủng mốc 73.000 USD đã đẩy tâm lý thị trường vào trạng thái "sợ hãi cực độ".

Đà giảm này diễn ra sau một tuần đầy biến động trên các thị trường toàn cầu, trong đó vàng và bạc cũng chứng kiến những nhịp dao động mạnh. Dù kim loại quý đã tìm được lực cầu sau giai đoạn điều chỉnh, tiền mã hóa lại không thu hút được dòng tiền hỗ trợ. Bitcoin và chứng khoán Mỹ đồng loạt đi xuống khi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Cú lao dốc của Bitcoin đang làm dấy lên nghi ngờ về vai trò “vàng kỹ thuật số” của đồng tiền này khi nó không thể hiện được tính chất trú ẩn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng. Nhà đầu tư Michael Burry trong tuần này cũng cảnh báo rằng Bitcoin đã bộc lộ bản chất là một tài sản thuần túy mang tính đầu cơ, không thể thiết lập vai trò phòng hộ tương tự kim loại quý.

Giá Bitcoin liên tục giảm sâu.

Theo ông Michael Novogratz, Giám đốc điều hành Galaxy Digital LP, trong lịch sử từng tồn tại một “niềm tin gần như tôn giáo” rằng phải nắm giữ Bitcoin bằng mọi giá. “Nhưng bằng cách nào đó, cơn sốt này đã tan biến và người ta bắt đầu chứng kiến hoạt động bán ra.

“Nhiều trader đã cố gắng bắt đáy, đặt cược vào khả năng phục hồi trở lại trên 80.000 USD . Khi Bitcoin tiếp tục trượt xuống, hàng loạt vị thế như vậy đã bị thanh lý, tạo thêm áp lực giảm giá”, Bohan Jiang, nhà giao dịch phái sinh cấp cao tại FalconX, cho biết.

Bất chấp việc Nhà Trắng theo đuổi lập trường ủng hộ tiền mã hóa và mức độ tham gia ngày càng lớn của các tổ chức, Bitcoin vẫn đã lao dốc khoảng 44% kể từ khi lập kỷ lục mới vào đầu tháng 10.

Đợt bán tháo này nối tiếp làn sóng thanh lý mạnh ngày 10/10/2025 (khởi phát từ các phát biểu bổ sung của Tổng thống Trump về thuế quan) khiến 19 tỷ USD các vị thế đòn bẩy trên thị trường token bị xóa sổ. Đến nay, thị trường tiền mã hóa vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn.

Nhiều “cá voi” Bitcoin đang bán ra

Với Bitcoin, thị trường phái sinh tiền mã hóa đang phát đi tín hiệu cho thấy rủi ro giảm giá còn tiếp diễn, trong bối cảnh chưa xuất hiện chất xúc tác tích cực đáng kể nào.

Theo dữ liệu từ CME và Coinglass, lượng hợp đồng mở - thước đo số hợp đồng tương lai đang lưu hành - trên thị trường phái sinh tiền mã hóa đã sụt giảm mạnh trong cuối tuần. Tỷ lệ funding của hợp đồng tương lai vĩnh cửu, vốn chiếm phần lớn khối lượng giao dịch tài sản số, đã chuyển sang âm, cho thấy nhu cầu đặt cược vào xu hướng giảm đang chiếm ưu thế.

Quyền chọn bán - công cụ phòng ngừa rủi ro giảm giá - đã hạ nhiệt phần nào, song sự tập trung ở các mức giá thực hiện cho thấy tâm lý bất an của thị trường vẫn chưa được xoa dịu.

Bitcoin vẫn được giao dịch như một tài sản rủi ro cao, chứ chưa phải vàng kỹ thuật số Morten Christensen, người điều hành AirdropAlert.com

“Tâm lý thị trường tiền mã hóa đang chạm đáy. Biến động cuối cùng cũng tăng trở lại sau một năm liên tục suy giảm khi các trader vội vã tìm kiếm công cụ phòng vệ, còn thị trường vận động đúng kiểu gấu”, Augustine Fan, đối tác tại nền tảng quyền chọn tiền mã hóa SignalPlus có trụ sở tại Hong Kong, nhận xét.

Trong khi một bộ phận nhà đầu tư tổ chức vẫn kiên định nắm giữ, sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân đã suy giảm rõ rệt khi nhiều “cá voi” Bitcoin dài hạn bán ra lượng tài sản trị giá hàng tỷ USD.

Chỉ số MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap Index - theo dõi 50 tài sản số có vốn hóa nhỏ nhất trong rổ 100 - cũng đã lao dốc gần 70% trong vòng một năm qua.

“Bitcoin vẫn được giao dịch như một tài sản rủi ro beta cao, chứ chưa phải vàng kỹ thuật số. Điều đó không có nghĩa là luận điểm này đã chết, mà là nó vẫn chưa đến”, Morten Christensen, nhà giao dịch và là người điều hành AirdropAlert.com, nhận định.