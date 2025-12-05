Đất trung tâm khan hiếm, căn hộ 3 phòng ngủ vị trí đẹp được săn đón

Loại hình căn hộ cao cấp, diện tích lớn đang ngày càng được các khách hàng có điều kiện ưa chuộng nhờ an ninh, tiện ích đồng bộ và chất lượng sống vượt trội giữa trung tâm TP.HCM.

Mức độ quan tâm của thị trường đến căn hộ khu vực trung tâm TP.HCM chiếm đến 45% trong quý III/2025. Nhóm căn hộ 3 phòng ngủ diện tích lớn ở vị trí đắc địa đang được săn đón mạnh do đáp ứng nhu cầu của các gia đình đa thế hệ, thuận tiện di chuyển và dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện đại.

Gia đình chị Tâm (45 tuổi, TP.HCM) đang sở hữu 2 căn nhà liền kề trên đường Trần Phú, phường An Đông (quận 5 cũ). Một căn chị đang cho thương hiệu lớn thuê, căn còn lại là nơi ở của ba thế hệ trong gia đình. Trước đây, chị từng muốn chuyển lên chung cư để có môi trường sống an ninh, tiện nghi hơn, nhưng đa số dự án gần trung tâm có diện tích nhỏ, không phù hợp với gia đình đông người, còn những dự án xa trung tâm lại bất tiện cho sinh hoạt hàng ngày.

"Gần đây, khách thuê đề nghị thuê thêm căn nhà chúng tôi đang ở để mở rộng cửa hàng với giá khá tốt, tôi càng cân nhắc nghiêm túc việc mua chung cư. Trùng hợp, gần nhà tôi có căn hộ mới bàn giao, tôi định chốt luôn căn 3 phòng ngủ ở đây để nâng cấp chất lượng cuộc sống cho cả nhà", chị Tâm kể.

"Khát" nguồn cung căn hộ trung tâm

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy trong 10 tháng đầu năm 2025, dù chỉ chiếm 28% nguồn cung, căn hộ trung tâm thu hút tới 45% mức độ quan tâm, vượt trội so với nhà mặt phố (28%) hay nhà riêng (7%)...

Thị trường bất động sản TP.HCM đang ghi nhận sự quan tâm lớn đối với các căn hộ ở khu vực trung tâm.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động về vĩ mô và chính sách, nhà đầu tư đang quay về giá trị thực của bất động sản, dẫn đến sự tập trung mạnh vào chung cư.

Đáng chú ý, căn hộ hạng sang tại trung tâm thu hút sự quan tâm lớn. Riêng trong quý III/2025, mức độ quan tâm đối với phân khúc này tăng tới 168% so với cùng kỳ năm trước - đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chung còn thận trọng.

"Sự tăng giá nhanh của đất nền và nhà riêng đang tạo áp lực tài chính lên người mua trung tâm, thúc đẩy xu hướng chuyển sang chung cư cao tầng - nơi mức đầu tư hợp lý hơn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn sống, tiện ích, an ninh và kết nối thuận lợi", chuyên gia từ Batdongsan.com.vn nhận định.

Hiện nay, định nghĩa "trung tâm" đã được mở rộng theo mô hình đô thị nén, không chỉ gồm quận 1 (cũ) mà còn các khu vực lân cận trong vòng 15 phút di chuyển như quận 3, 5, 10 (cũ) - nơi tập trung các tòa nhà văn phòng, bệnh viện, trung tâm thương mại và dịch vụ truyền thống, mang đến nhịp sống hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa. Dù vậy, số lượng dự án mới ra mắt ở khu vực trung tâm gần như chỉ "đếm trên đầu ngón tay".

Tìm đâu giữa trung tâm căn hộ diện tích lớn, hai view hướng về thành phố năng động?

Trong khi đó, sau sáp nhập, TP.HCM (mới) có diện tích hơn 6.700 km2, dân số vượt 14 triệu người. Vì vậy, nhu cầu nhà ở vốn đã cao còn được dự báo tiếp tục tăng hơn nữa. Và riêng khu vực trung tâm, với định hướng trở thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế, sẽ là nơi quy tụ các nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài và được kỳ vọng sẽ là không gian sống đáng mơ ước của giới trung lưu, thượng lưu.

Kiều by KITA: Căn hộ cao cấp diện tích lớn hiếm hoi ngay trung tâm

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ trung tâm TP.HCM tiếp tục khan hiếm, dự án căn hộ cao cấp Kiều by KITA nổi lên như một lựa chọn hiếm có cho những ai muốn sở hữu không gian sống đẳng cấp ở trung tâm.

Dự án tọa lạc trên mặt tiền đường Trần Hưng Đạo (quận 5 cũ), chỉ cách chợ Bến Thành vài phút di chuyển, kết nối thuận tiện với các khu trung tâm khác và thừa hưởng trọn tiện ích sống sôi động, từ thương mại, dịch vụ đến giáo dục - y tế.

Điểm đặc biệt là các căn hộ tại đây được thiết kế thoáng rộng, điển hình là các căn 3 phòng ngủ đều có diện tích từ 120 m2 trở lên, mang đến không gian sống thoải mái và tầm view đẹp nhìn về các hướng của thành phố.

Nhờ nội thất cao cấp được bàn giao đồng bộ, từ bếp điện từ, máy hút mùi, bồn rửa chén Hafele đến thiết bị vệ sinh Grohe, cùng hệ thống chuông cửa Commax..., cư dân có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hiện đại ngay từ ngày đầu tiên về sống.

Dự án còn tích hợp đầy đủ tiện ích nội khu đẳng cấp như hồ bơi skyview, phòng gym và yoga, khu vui chơi trẻ em, phòng yến tiệc, khu tiếp khách ngoài trời...

Kiều by KITA là một trong những dự án căn hộ hiếm hoi ở khu vực trung tâm TP.HCM hiện nay cung cấp các căn hộ diện tích lớn, mang đến không gian sống thoải mái cho cư dân.

Đáng chú ý, 100% sổ hồng của các căn hộ đã sẵn sàng trao tay khách hàng ngay khi nhận nhà, cho thấy tính pháp lý vững vàng của dự án.

Không những vậy, điểm thu hút của dự án Kiều by KITA còn đến từ chính sách bán hàng win-win với người mua, với sự hỗ trợ cho vay lên tới 70% giá trị căn hộ từ các ngân hàng thương mại. Khách hàng chỉ cần thanh toán 40% là nhận nhà và có thể thanh toán 1% trong vòng 12 tháng kể từ khi thanh toán đợt 1.

Đồng thời, những vị khách đăng ký tham quan và trải nghiệm dự án nếu quyết định đặt cọc nhanh sẽ nhận được ưu đãi lớn, đồng thời đặt mua bao nhiêu sẽ được chiết khấu bấy nhiêu. Với những khách hàng thanh toán đúng hẹn, chủ đầu tư cũng chiết khấu thêm 1,5% sau khi đã trừ các ưu đãi này.

Không chỉ vậy, cư dân Kiều by KITA còn được miễn phí quản lý trong vòng 24 tháng kể từ khi nhận nhà, với toàn bộ hoạt động vận hành và bảo trì do CBRE đảm nhận.

Khu vực thang máy của dự án được chủ đầu tư chăm chút kỹ lưỡng, tạo sự riêng tư với 4 thang máy cho 7 căn hộ mỗi tầng.

Thời điểm cuối năm khi người dân mong muốn tìm đến một nơi an cư mới, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ trung tâm TP.HCM tiếp tục khan hiếm và giá không ngừng tăng cao, những ưu đãi vượt trội của dự án Kiều by KITA giúp các chủ nhân tương lai tiết kiệm được một khoản chi phí rất lớn, qua đó tự tin hơn để nâng cấp không gian sống của gia đình.