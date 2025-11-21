TP.HCM sắp có thêm hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm

|
TP.HCM sắp thông xe kỹ thuật 30,5 km đường Vành đai 3 trên địa bàn phường Long Trường, Long Phước, Long Bình. Ảnh: Quỳnh Danh.
Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 20/11, ông Mai Thanh Tùng - Phó Phòng Kế hoạch hạ tầng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết cơ quan này đã có văn bản báo cáo UBND TP về danh sách các dự án sẽ khởi công, khánh thành từ nay đến cuối năm.
Trong đó có một số dự án giao thông trọng điểm như đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; dự án thành phần 2 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1; xây dựng Vành đai 2 TP.HCM, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng; cầu đường Nguyễn Khoái (qua quận 1, quận 4 và quận 7 cũ); thông xe kỹ thuật tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn 30,5 km trên địa bàn phường Long Trường, Long Phước, Long Bình).
Cũng tại họp báo, đại diện Sở Xây dựng đã phản hồi về phản ánh trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ) còn tồn tại nhiều tuyến đường được mở rộng nhưng chưa đồng bộ, tạo thành những nút thắt cổ chai gây ùn ứ giao thông, như đoạn đường Liên Phường giao với Đỗ Xuân Hợp, đoạn đường Đỗ Xuân Hợp giao với Nguyễn Duy Trinh, và đường Lương Định Của.
Theo đó, ông Tùng cho hay dự án cải tạo, nâng cấp đường Liên Phường được đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt ngang 30 m, dài 2.562 m, đến nay đã thi công đạt khoảng 81% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, công trình đang ngưng thi công do vướng mặt bằng chưa giải tỏa.
Đối với dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh), công trình được đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt ngang 30 m, dài 1.830 m, đã thi công đạt khoảng 54% giá trị hợp đồng. UBND TP.HCM vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong năm nay. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2026.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.