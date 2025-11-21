TP.HCM sắp có thêm hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cập nhật thông tin về loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm sẽ khởi công, khánh thành từ nay đến cuối năm.

TP.HCM sắp thông xe kỹ thuật 30,5 km đường Vành đai 3 trên địa bàn phường Long Trường, Long Phước, Long Bình. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 20/11, ông Mai Thanh Tùng - Phó Phòng Kế hoạch hạ tầng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết cơ quan này đã có văn bản báo cáo UBND TP về danh sách các dự án sẽ khởi công, khánh thành từ nay đến cuối năm.

Trong đó có một số dự án giao thông trọng điểm như đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992) đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; dự án thành phần 2 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1; xây dựng Vành đai 2 TP.HCM, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng; cầu đường Nguyễn Khoái (qua quận 1, quận 4 và quận 7 cũ); thông xe kỹ thuật tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn 30,5 km trên địa bàn phường Long Trường, Long Phước, Long Bình).

Cũng tại họp báo, đại diện Sở Xây dựng đã phản hồi về phản ánh trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ) còn tồn tại nhiều tuyến đường được mở rộng nhưng chưa đồng bộ, tạo thành những nút thắt cổ chai gây ùn ứ giao thông, như đoạn đường Liên Phường giao với Đỗ Xuân Hợp, đoạn đường Đỗ Xuân Hợp giao với Nguyễn Duy Trinh, và đường Lương Định Của.

Theo đó, ông Tùng cho hay dự án cải tạo, nâng cấp đường Liên Phường được đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt ngang 30 m, dài 2.562 m, đến nay đã thi công đạt khoảng 81% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, công trình đang ngưng thi công do vướng mặt bằng chưa giải tỏa.

Đối với dự án mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh), công trình được đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt ngang 30 m, dài 1.830 m, đã thi công đạt khoảng 54% giá trị hợp đồng. UBND TP.HCM vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong năm nay. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2026.