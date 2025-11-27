Vì sao nhà đầu tư bất động sản Hà Nội cầm tiền 'Nam tiến'?

Nhà đầu tư miền Bắc đang tăng tốc đổ tiền vào thị trường TP.HCM khi giá bất động sản Hà Nội leo thang và kỳ vọng biên lợi nhuận dài hạn.

Bất động sản TP.HCM đang thu hút nhà đầu tư miền Bắc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Anh Hồ Dũng (Hà Nội) vừa mua cùng lúc 2 căn hộ tại khu vực TP Thủ Đức cũ (TP.HCM) với giá hơn 6 tỷ đồng . Người này tự nhận mình là "tay ngang", ít kinh nghiệm đầu tư bất động sản và hoàn toàn không hiểu về thị trường TP.HCM.

"Quyết định liều lĩnh này được đưa ra khi giá căn hộ tại Hà Nội đã tăng quá cao, thêm vào đó là người thân, bạn bè rủ nhiệt tình. Thấy khá hấp dẫn nên tôi chốt mua chỉ sau 2 tuần tìm hiểu. Hiện cả 2 căn đều tiếp tục cho khách cũ thuê", anh Dũng nói với Tri Thức - Znews.

Thực tế, làn sóng "Nam tiến" của nhà đầu tư miền Bắc bắt đầu trở nên sôi động hơn từ giữa năm nay. Việc giá bất động sản Hà Nội tăng phi mã trong các năm qua, cộng với những đánh giá tích cực về thị trường TP.HCM đã thúc đẩy xu hướng dịch chuyển này.

Giá bất động sản TP.HCM và Hà Nội liên tục rượt đuổi nhau

Tại hội thảo "Dòng tiền Nam tiến: Sức hút bền vững của bất động sản trung tâm TP.HCM" do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức mới đây, ông Vũ Cương Quyết - Tổng giám đốc Đất Xanh miền Bắc - cho rằng dòng tiền miền Bắc đã chảy vào TP.HCM từ những năm 1993.

Một con số đáng chú ý là năm 2007, tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng có khoảng 60% là người Bắc ở.

"Trong gần 20 năm làm nghề, tôi nhận thấy rằng thị trường Hà Nội và TP.HCM luôn rượt đuổi nhau. Trước đây, thị trường TP.HCM bao giờ cũng đi trước, sau đó thì Hà Nội lại vượt lên, rồi TP.HCM lại hồi phục và rượt đuổi... Hai thị trường đã diễn ra trạng thái bám đuổi từ năm 1991-1992 trở đi. Diễn biến này là do tính chu kỳ của thị trường và xu hướng dòng tiền của nhà đầu tư", ông Quyết nói.

Tại Hội thảo "Dòng tiền Nam tiến: Sức hút bền vững của bất động sản trung tâm TP.HCM", các chuyên gia đã đưa ra nhiều góc nhìn về triển vọng của thị trường TP.HCM. Ảnh: RT.

Theo ông Quyết, cơ hội đầu tư bất động sản trung tâm TP.HCM vẫn tốt. Ở thời điểm hiện tại, so với Hà Nội, bất động sản trung tâm TP.HCM có giá ngang bằng hoặc thấp hơn. Còn bất động sản ngoài vành đai tại TP.HCM đang rẻ hơn Hà Nội rất nhiều.

Còn ông Phạm Nguyễn Toan, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết thời gian qua, thị trường nhà đất chứng kiến sự dịch chuyển của dòng tiền từ nhà đầu tư phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, vào TP.HCM và khu vực phụ cận.

Xu hướng "Nam tiến", theo ông, không chỉ xuất phát từ chênh lệch mặt bằng giá, mà còn đến từ mục tiêu đa dạng hóa danh mục, tìm kiếm biên lợi nhuận dài hạn và tận dụng cơ hội từ quá trình tái cấu trúc thị trường phía Nam.

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, bổ sung góc nhìn, cho rằng người miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng có xu hướng tiết kiệm hơn so với người miền Nam. Khi có nguồn tiền tích lũy, người miền Bắc sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư thay vì chi tiêu.

Nói về thị trường bất động sản TP.HCM, ông Lực đánh giá cao tiềm năng phát triển, đặc biệt là vùng trung tâm thành phố. Vị chuyên gia đánh giá TP.HCM hội tụ nhiều đặc điểm tương đồng với các siêu đô thị như Seoul, Thượng Hải hay Mumbai (Ấn Độ). Với dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh và vai trò trung tâm tài chính, công nghiệp, logistics của cả nước, TP.HCM có điều kiện để phát triển thành siêu đô thị tầm khu vực.

Trong khi đó, từ góc độ thị trường, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nhận định TP.HCM đang bước sang chu kỳ tăng trưởng dựa trên 3 động lực chính: Cơ chế đặc thù, hệ thống hạ tầng giao thông đô thị đang đẩy nhanh tiến độ và mô hình đô thị mới theo hướng giao thông công cộng định hướng phát triển (TOD) kết hợp trung tâm tài chính quốc tế (IFC).

Đáng chú ý, vùng trung tâm TP.HCM được mở rộng sang bán đảo Thủ Thiêm và khu vực phường Bình Trưng, Cát Lái (TP Thủ Đức cũ). Khi trung tâm dịch chuyển theo quy hoạch, giá trị bất động sản tại các khu vực này tăng theo nguyên tắc khan hiếm quỹ đất và gia tăng chức năng đô thị.

Theo phân tích của ông Đính, trong thời gian tới, khi Trung tâm Tài chính Quốc tế đi vào hoạt động, nhóm chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam sẽ làm phát sinh nhu cầu nhà ở cao cấp, căn hộ hạng sang tại TP.HCM. Từ đó, ông cho rằng phân khúc cao cấp tại thị trường TP.HCM sẽ có nhiều dư địa phát triển.

Vẫn có những lực cản

TP.HCM có nhiều tiềm năng để phát triển nhưng vẫn tồn tại không ít thách thức, theo TS Cấn Văn Lực. Ông cho rằng điều dễ nhận ra hiện nay là văn hóa điều hành, cơ chế chính sách của thành phố chưa phát huy hiệu quả rõ nét; tăng trưởng kinh tế thấp so với vị thế và tiềm năng; cơ cầu kinh tế đầu tư, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế; nguồn nhân lực không đồng đều...

Do đó, ông cho rằng TP.HCM cần sớm kiện toàn, vận hành suôn sẻ bộ máy chính quyền mới, nhất là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền "siêu đô thị"; hoàn thiện quy hoạch và phát triển không gian đô thị hiện đại, đa trung tâm.

"TP.HCM cần điều chỉnh Quy hoạch tổng thể đến 2050 theo hướng siêu đô thị đa trung tâm, trong đó có các đô thị vệ tinh như Thủ Đức, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Thủ Thiêm, đô thị mới tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ", ông Lực nói.

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV. Ảnh: RT.

Về xu hướng và triển vọng đầu tư bất động sản tại thị trường này, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho rằng triển vọng là có, nhưng phải nhìn đến cả những lực cản khác.

Ông nhìn nhận trong giai đoạn này và các năm tới, bất động sản sẽ chịu sự kiểm soát chặt về mặt chính sách. Ông dẫn quy định của pháp luật hiện hành, cho biết khi giá bất động tăng quá 20% trong 3 tháng, Nhà nước sẽ vào cuộc và thực hiện các giải pháp để kiểm soát thị trường.

Đi sâu vào chi tiết hơn, ông Lực cho rằng ngay cả khi thị trường hấp dẫn, thì không phải vị trí nào cũng phù hợp để xuống tiền.

"Nằm ở trung tâm nhưng nếu ngập úng, tắc đường thì dân sẽ không đánh giá cao. Vị trí là yếu tố quan trọng nhưng phải đi liền với quy hoạch, với khu dân cư, môi trường và bất động sản xanh - đây là những điều rất quan trọng”, TS Cấn Văn Lực nhấn mạnh.