Điểm mặt dự án nhà ở bất động nhiều năm trên 'đất vàng' TP.HCM

Nhiều dự án bất động sản ở vị trí đắc địa, được chấp thuận đầu tư từ hàng chục năm trước song đến nay vẫn “án binh bất động”, gây lãng phí và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị TP.HCM.

Thủ phủ công nghiệp phía Bắc TP.HCM được cơ quan chức năng chấp thuận cho nhiều doanh nghiệp bất động sản xây dựng, phát triển dự án nhà ở, giải quyết nhu cầu an cư cho người dân, công nhân lao động và chuyên gia. Bên cạnh các dự án đã được xây dựng, có một số dự án dù đã được cấp phép từ hàng chục năm, đến nay vẫn “án binh bất động”.

Ngày 25/11, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, Dự án Khu nhà ở Đại Nam nằm ở vị trí “đất vàng” trung tâm thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM), dù đã đầu tư khá hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật như đường nội bộ, vỉa hè, cây xanh, điện… song lại bỏ hoang nhiều năm nay.

Tại dự án Khu nhà ở Đại Nam, xung quanh được dựng tôn và hàng trăm thùng container. Bên trong khu đất, các hạng mục đã đầu tư nhưng xuống cấp, hư hỏng, cỏ dại mọc um tùm.

Dự án Khu nhà ở Đại Nam.

Dự án Khu nhà ở Đại Nam được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ năm 2017 và một năm sau được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án được kỳ vọng sẽ mang đến nơi an cư cho hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, với vị trí đắc địa, chỉ những người có thu nhập cao mới đủ khả năng sở hữu nhà đất tại dự án này.

Dự án Khu nhà ở Đại Nam có quy mô 105,8 ha, do Công ty Cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng . Về nguồn gốc đất, dự án trước đó được hình thành trên cơ sở điều chỉnh diện tích quy hoạch KCN Sóng Thần III. Cụ thể: KCN Sóng Thần III từ 543 ha giảm còn 427 ha. 107 ha/116 ha dôi dư được sử dụng làm dự án Khu nhà ở Đại Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên, dự án Khu nhà ở Đại Nam đã được đầu tư khá hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật như đường nội bộ, vỉa hè, cây xanh, điện.. từ năm 2021. Tuy nhiên, từ đó đến nay, khu đất để hoang dẫn tới xuống cấp, hư hỏng.

Bên trong dự án Khu nhà ở Đại Nam.

Dự án nằm ở vị trí giáp trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) và các khu công nghiệp Đại Đăng, Kim Huy. Dự án có nhiều tuyến đường chính đi qua, trong đó có đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ.

Liên quan đến dự án Khu nhà ở Đại Nam, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đến nay dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý theo từng giai đoạn. Do dự án được phê duyệt là dự án nhà ở nên chủ đầu tư phải xây dựng nhà mới được thực hiện giao dịch chuyển nhượng.

Một dự án khác cũng nằm trên “đất vàng” nhưng bỏ hoang là Dự án khu nhà ở Suối Giữa được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận đầu tư vào tháng 3/2008 và được UBND TP Thủ Dầu Một cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 2/2010.

Đến tháng 8/2015, UBND TP Thủ Dầu Một cũ tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô diện tích hơn 30,6 ha. Tháng 4/2020, dự án được UBND tỉnh Bình Dương cũ giao, thuê đất đợt 1 với diện tích khoảng 10 ha.

Mặc dù, chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng từ năm 2017, 2018 chủ đầu tư đã cho nhiều khách hàng ký hàng loạt "hợp đồng giữ chỗ và hợp tác đầu tư". Đến nay, khách hàng đã đóng tiền nhưng vẫn chưa nhận được nền, dự án thì vẫn là bãi đất trống.

Vị trí dự án Khu nhà ở Suối Giữa nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13.

Dự án này kéo dài nên liên tục xảy ra khiếu kiện, người dân thường tập trung tại khu đất để đòi quyền lợi. Giữa năm 2025, UBND phường Chánh Hiệp (TPHCM) đã treo biển thông báo thu hồi chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở Suối Giữa.

Liên quan đến dự án khu nhà ở Suối Giữa, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp cho biết đã mời chủ đầu tư và khách hàng lên làm việc để thống nhất phương án xử lý sau khi dự án bị thu hồi.

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu đưa ra hai phương án, một là trả lại 30% số tiền khách hàng đã góp vốn kèm theo lãi suất ngân hàng; chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án trên phần đất đã đền bù, người dân sẽ được mua lại nền đất.

Với phương án hai, khách hàng giữ nguyên 30% giá trị đất đã hợp tác thời điểm đó, 70% còn lại sẽ được tính theo mức giá bán mới sau khi tính thuế đất của nhà nước và chi phí đầu tư theo hiện nay. Mức giá này sẽ được các cơ quan chức năng thông qua để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Dự án Khu nhà ở Suối Giữa đã được thu hồi.

Theo lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, kết quả buổi đối thoại, người dân đã chọn phương án hai. Hiện nay, chủ đầu tư đang xin lại chủ trương đầu tư để thực hiện tiếp dự án. Nếu được chấp thuận, dự án mới sẽ được điều chỉnh ranh giới, giảm quy mô đất. Cụ thể, dự án ban đầu có 30,6 ha nhưng chủ đầu tư mới đền bù được 25,4 ha. Chủ đầu tư dự kiến chỉ giữ lại phần đất đã đền bù (25,4 ha) để tiếp tục thực hiện.

Một trong những dự án nằm ở vị trí đáng chú ý nhất, sau khi Bình Dương hợp nhất với TPHCM là Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương thuộc phường Tân Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương cũ, nay là phường Tân Đông Hiệp, TPHCM.

Được chấp thuận đầu tư từ năm 2003, song đến nay dự án vẫn chỉ là bãi đất trống.

Dự án khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương có quy mô 126 ha, do Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư TPHCM làm chủ đầu tư. Sau đó, Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương được thành lập để thực hiện dự án này.

Từ năm 2003, dự án được chấp thuận chủ trương giao đất và phê duyệt quy hoạch. Dự án có vị trí đắc địa là mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai. Dự án này được UBND tỉnh Bình Dương cũ cho gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng thêm 24 tháng (từ 25/10/2019 đến 25/10/2021).

Dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương.

Tháng 1/2020, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương cũ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư vì xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, số tiền xử phạt là 40 triệu đồng. Đến tháng 9/2020, chủ đầu tư tiếp tục bị xử phạt với tình tiết tăng nặng vì cố tình vi phạm xây dựng không phép, mức phạt là 50 triệu đồng.

Kể từ khi bị xử phạt hành chính đến nhiều năm sau đó, dự án “cửa đóng, then cài”. Do dự án kéo dài thời gian nên vướng các quy định mới, buộc chủ đầu tư phải hoàn thiện bổ sung.

Liên quan dự án này, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, trước đó UBND tỉnh Bình Dương (cũ) chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án và phân kỳ đầu tư theo giai đoạn, tiến độ hoàn thành. Chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án tại Bộ Xây dựng để đủ điều kiện bàn giao nền tái định cư cho người dân và xây dựng công trình nhà ở, công cộng.