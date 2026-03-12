18 nhà xe tại TP.HCM tăng giá vé

Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng mạnh, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết 18/97 doanh nghiệp vận tải tại TP.HCM đã điều chỉnh giá vé trên 102 tuyến cố định, với mức tăng phổ biến 5-36%.

TP.HCM hiện có 2.115 tuyến vận tải hành khách cố định đang hoạt động. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn chiều 12/3, ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trên địa bàn thành phố có 2.115 tuyến vận tải hành khách cố định đang hoạt động, gồm 2.046 tuyến liên tỉnh và 69 tuyến nội tỉnh, do 97 đơn vị vận tải đăng ký khai thác với 2.758 xe.

Trước biến động chi phí nhiên liệu, đến hết ngày 11/3, 18/97 đơn vị vận tải (chiếm 18,5%) đã thông báo điều chỉnh tăng giá vé trên 102 tuyến vận tải hành khách cố định, mức tăng phổ biến từ 5% đến 36%, tùy từng tuyến và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, CTCP Xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines hiện chưa tăng giá vé xe khách liên tỉnh và vận chuyển hàng hóa trong giai đoạn này.

Đối với vận tải hành khách bằng xe buýt, TP.HCM hiện có 179 tuyến đang hoạt động, trong đó 109 tuyến được trợ giá, với tổng cộng 2.112 xe. Trong số này có 1.301 xe buýt điện, chiếm khoảng 62% tổng số phương tiện. Hiện, các tuyến xe buýt vẫn duy trì hoạt động ổn định và chưa điều chỉnh giá vé.

Ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM tại họp báo chiều 12/3. Ảnh: Thảo Liên.

Về hoạt động taxi, trên địa bàn thành phố có 36 doanh nghiệp với khoảng 24.000 xe đang hoạt động. Trong đó, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM vận hành khoảng 20.700 taxi điện, chiếm 86% tổng số taxi toàn thành phố, đã giảm 10% giá cước từ ngày 11/3 đến hết ngày 31/3.

Các hãng taxi còn lại cơ bản giữ ổn định giá cước và tiếp tục theo dõi nhu cầu đi lại của hành khách. Riêng CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) với khoảng 1.700 xe đã điều chỉnh tăng giá cước 11-12%.

Đối với xe công nghệ (cả xe máy và ôtô), các nền tảng Grab và Be hiện chưa điều chỉnh giá cước, trong khi Xanh SM áp dụng chương trình giảm 10% giá cước.

Ở lĩnh vực vận tải hàng hóa đường bộ, theo thông tin từ Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, chi phí vận tải của nhiều doanh nghiệp đã tăng khoảng 20-25% do giá nhiên liệu tăng. Một số doanh nghiệp cũng phản ánh việc tiếp nhiên liệu tại một số cửa hàng xăng dầu còn gặp khó khăn, do nguồn cung dầu diesel có thời điểm chưa ổn định.

Trong khi đó, vận tải hành khách đường thủy trên địa bàn thành phố vẫn duy trì hoạt động và chưa tăng giá vé nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Đối với vận tải hàng hóa qua hệ thống cảng biển, hiện vẫn duy trì ổn định và chưa điều chỉnh tăng giá cước. Tuy nhiên, xung đột tại khu vực Trung Đông, đặc biệt tại Biển Đỏ, kênh đào Suez và eo biển Hormuz, đang ảnh hưởng đến chuỗi vận tải container toàn cầu, trong đó có các tuyến vận chuyển từ TP.HCM đi Mỹ, châu Âu và chiều ngược lại.

Theo ông Vinh, căng thẳng tại Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng thế giới, khiến giá xăng dầu trong nước tăng liên tiếp vào các ngày 5, 7 và 10/3. So với cuối tháng 2, giá xăng đã tăng khoảng 45% và giá dầu tăng khoảng 59%, làm gia tăng đáng kể chi phí đầu vào của hoạt động vận tải.

Theo quy định tại Nghị định số 158/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đơn vị kinh doanh vận tải được chủ động quyết định và điều chỉnh giá cước trên cơ sở biến động của các yếu tố chi phí và thực hiện việc kê khai, niêm yết giá công khai theo quy định của Luật Giá và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP. Trong cơ cấu chi phí vận hành của ngành vận tải, chi phí nhiên liệu thường chiếm 25-35%, do đó việc giá nhiên liệu tăng mạnh sẽ tác động trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp.

Trước tình hình này, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang phối hợp với Hiệp hội vận tải hàng hóa và hành khách cùng các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn để theo dõi diễn biến thị trường, vận động các đơn vị duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa, đồng thời kịp thời báo cáo, kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo các vấn đề phát sinh.