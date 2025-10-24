Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo nơi xây đài tưởng niệm người mất vì Covid-19

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, UBND phường nghiên cứu xây đài tưởng niệm người mất do Covid-19 và các hạng mục công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ bị bỏ hoang nhiều năm, đang được nghiên cứu xây đài tưởng niệm người mất vì Covid-19. Ảnh: Khương Nguyễn.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp về thực hiện dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, khu đất số 1 Lý Thái Tổ nằm ở trung tâm thành phố, tiếp giáp 3 tuyến đường lớn gồm Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng. Khu vực này còn nằm gần tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến bố trí 3 ga tiếp giáp khu đất). Do đó, việc sớm đưa vào khai thác, sử dụng khu đất này là yêu cầu cấp thiết.

Hiện, tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô TP.HCM rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch; tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh việc ưu tiên bố trí quỹ đất phục vụ phát triển mảng xanh, hình thành công viên công cộng tại khu vực này là rất cần thiết, nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương phối hợp với UBND phường Vườn Lài nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ theo hướng hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng; đồng thời, nghiên cứu lồng ghép bố trí khu vực đặt bia tưởng niệm người dân tử nạn do đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo TP.HCM giao các đơn vị này xem xét quy hoạch khoảng 4.000 m2 (dự kiến tại góc đường Trần Bình Trọng và Lý Thái Tổ) để xây dựng trụ sở UBND phường Vườn Lài. Hiện, phường Vườn Lài đang sử dụng các trụ sở nhỏ lẻ, phân tán, không đảm bảo hoạt động của chính quyền phường khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch TP.HCM cũng giao các đơn vị nghiên cứu đầu tư lồng ghép thêm một số hạng mục chức năng theo hình thức đối tác công tư (PPP) như bãi giữ xe ngầm và các dịch vụ, tiện ích phù hợp khác, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tối ưu hóa không gian và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng giao UBND phường Vườn Lài khẩn trương lập đề án dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường Trần Bình Trọng.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TP.HCM diễn ra ngày 18/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ được chuyển thành công viên. Thành phố cũng có ý tưởng xây dựng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19 tại đây.

Khu đất có 8 biệt thự được xây dựng trước năm 1975, từng là nơi nghỉ dưỡng của gia đình Chú Hỏa - "vua nhà đất" Sài Gòn xưa. Theo ghi nhận, một căn đã hư hỏng, hiện chỉ còn 7 căn, chiếm diện tích khoảng 7.000 m2. Còn lại phần lớn là vườn cây, gồm nhiều loại cây cảnh, vườn hoa, cây cổ thụ.

Sau năm 1975, khu biệt thự được chuyển thành Nhà khách Chính phủ, do Bộ Ngoại giao quản lý và dùng để đón tiếp các đoàn khách cấp cao đến làm việc tại TP.HCM. Các tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc Pháp, một trệt hai lầu. Năm 2011, Bộ Tài chính đồng ý đem tài sản này ra đấu giá nhưng không thực hiện được và bỏ hoang đến nay.