Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành hướng ra sông Sài Gòn

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đang nghiên cứu quy hoạch khu đất cảng Khánh Hội (phường Xóm Chiếu), với định hướng ưu tiên phát triển mảng xanh và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành.

Theo đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM 60% khu Bến Nhà Rồng dành cho công viên. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính về việc nghiên cứu quy hoạch tổng thể khu đất cảng Khánh Hội. Đây là đơn vị được giao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất phương án quy hoạch tổng thể, với định hướng ưu tiên dành quỹ đất cho mảng xanh, hình thành công viên đa chức năng phục vụ cộng đồng. Đồng thời, cơ quan này cũng nghiên cứu phương án mở rộng, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Theo Sở QH-KT, tỷ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô TP hiện rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch. Các tiện ích công viên, không gian công cộng và sân chơi cho cộng đồng cũng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Vì vậy, việc đề xuất phương án quy hoạch và định hướng ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển mảng xanh, hình thành công viên đa chức năng phục vụ cộng đồng, kết hợp các tiện ích công viên là nhiệm vụ cấp thiết, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Căn cứ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg và chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở QH-KT đề xuất sơ bộ phương án quy hoạch tổng mặt bằng khu đất cảng Khánh Hội với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 31,5 ha.

Khu đất được định hướng trở thành không gian công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí phục vụ người dân và cảng hành khách quốc tế.

Cơ cấu sử dụng đất (không bao gồm phần diện tích Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh và đất quốc phòng) dự kiến gồm khoảng 60% đất công viên cây xanh, 20% công trình công cộng và 20% cảng quốc tế.

Đồng thời, cơ quan này cũng đề xuất phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành hướng về phía cảng Khánh Hội.

Lộ giới cụ thể sẽ do Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất trong giai đoạn tiếp theo, bảo đảm đáp ứng nhu cầu hạ tầng và kết nối đồng bộ với quy hoạch khu vực. Việc mở rộng tuyến đường này được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc, tạo không gian thông thoáng và thúc đẩy phát triển đô thị ven sông trong tương lai.

Vị trí khu đất ngay Bến Nhà Rồng sẽ được sử dụng để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển dịch vụ công cộng. Đồ họa: Phan Nhật.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo UBND TP về dự án mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh, đề xuất hai phương thức triển khai gồm đầu tư công hoặc đối tác công - tư (hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán).

Ở giai đoạn 1, hai phương thức đều gồm 2 bước chung. Trong đó, công tác giải tỏa kê biên và thu hồi chủ trương đầu tư được yêu cầu hoàn tất trong tháng 10, còn việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố dự kiến được thực hiện và hoàn thành trong tháng 11.

Ở giai đoạn 2, dự án sẽ được triển khai theo 7 bước thực hiện đối với phương thức đầu tư công, dự kiến thời gian khởi công vào tháng 9/2026. Nếu thực hiện theo phương thức đối tác công - tư thì sẽ có 6 bước triển khai, khởi công vào tháng 3/2026.