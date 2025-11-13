'Siêu' dự án làm xấu bộ mặt trung tâm TP.HCM hơn một thập kỷ

So sánh với thời điểm chụp vào tháng 2/2020, có thể thấy sau gần 6 năm, hạ tầng xung quanh dự án One Central HCM (quận 1 cũ, nay thuộc địa phận phường Bến Thành, TP.HCM) ngày càng hoàn thiện, như nhà ga metro Bến Thành đã đi vào hoạt động, tuyến đường Lê Lợi được tái lập..., khiến khung cảnh quanh công trình dở dang này thêm phần đối lập.

Trong khi đó, hoạt động thi công dự án đã tạm ngừng nhiều năm, hình ảnh công trường vào thời điểm tháng 4/2021 và bây giờ vẫn không đổi khác.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết UBND TP đã có công văn điều chỉnh dự án đầu tư, qua đó cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án thêm 48 tháng và giao Sở hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để dự án triển khai đúng pháp luật.

Động thái này được kỳ vọng mở ra cơ hội tái khởi động công trình từng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của trung tâm TP.HCM, nhưng đã dở dang suốt những năm qua.

One Central HCM còn được biết đến với tên gọi Khu tứ giác Bến Thành và The Spirit of Saigon, nằm ở vị trí "kim cương" tại TP.HCM khi sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính.

Giữa năm 2020, dự án bất ngờ được khởi động lại và xây các tầng, từ 2021 Masterise Homes chính thức xuất hiện với vai trò nhà phát triển dự án. Không lâu sau, dự án qua tay Viva Land (công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), được đổi tên thành Pearl. Tuy nhiên, đến tháng 10/2022, các lãnh đạo Vạn Thịnh Phát vướng lao lý, dự án lại rơi vào tình trạng "đóng băng". Logo Viva Land cũng bị tháo dỡ khỏi hàng rào công trường.

Cuối năm ngoái, theo thông tin công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, toàn bộ phần vốn góp của Bitexco tại Công ty TNHH Saigon Glory đã được chuyển sang Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội. Từ tháng 5 năm nay, bảng tên Masterise Homes xuất hiện trở lại trên hàng rào dự án, đại diện doanh nghiệp xác nhận vai trò nhà phát triển.

Đại diện Masterise Homes tin tưởng với tiềm năng to lớn của dự án và kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển danh mục bất động sản hàng hiệu, doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiến tạo một công trình đẳng cấp, mang đến trải nghiệm sống xứng tầm và tạo ra các giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, cũng như đóng góp tích cực vào diện mạo hiện đại của TP.HCM.

Sắp tới đây, khu vực quanh dự án sẽ càng thay đổi nhiều hơn nữa, khi UBND TP.HCM đã đề nghị Tập đoàn Vingroup nghiên cứu phương án phát triển không gian ngầm kết hợp không gian công cộng tại khu vực chợ Bến Thành, song song với quá trình xây dựng tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, thúc đẩy kinh tế du lịch và cải thiện giao thông khu vực trung tâm thành phố.

Quyết định dừng phát triển dự án nhà ở tại Bến Nhà Rồng để ưu tiên làm công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân TP.HCM.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền số... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.