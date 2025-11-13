Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

'Siêu' dự án làm xấu bộ mặt trung tâm TP.HCM hơn một thập kỷ

  • Thứ năm, 13/11/2025 08:54 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau hơn một thập kỷ khởi công và trải qua nhiều lần đổi chủ, công trường One Central HCM như khối bê tông im lìm giữa nhịp phát triển sôi động của TP.HCM.

tu giac ben thanh anh 1tu giac ben thanh anh 2

So sánh với thời điểm chụp vào tháng 2/2020, có thể thấy sau gần 6 năm, hạ tầng xung quanh dự án One Central HCM (quận 1 cũ, nay thuộc địa phận phường Bến Thành, TP.HCM) ngày càng hoàn thiện, như nhà ga metro Bến Thành đã đi vào hoạt động, tuyến đường Lê Lợi được tái lập..., khiến khung cảnh quanh công trình dở dang này thêm phần đối lập.
tu giac ben thanh anh 3tu giac ben thanh anh 4

Trong khi đó, hoạt động thi công dự án đã tạm ngừng nhiều năm, hình ảnh công trường vào thời điểm tháng 4/2021 và bây giờ vẫn không đổi khác.

tu giac ben thanh anh 5

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết UBND TP đã có công văn điều chỉnh dự án đầu tư, qua đó cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án thêm 48 tháng và giao Sở hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để dự án triển khai đúng pháp luật.
tu giac ben thanh anh 6

Động thái này được kỳ vọng mở ra cơ hội tái khởi động công trình từng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của trung tâm TP.HCM, nhưng đã dở dang suốt những năm qua.
tu giac ben thanh anh 7

One Central HCM còn được biết đến với tên gọi Khu tứ giác Bến Thành và The Spirit of Saigon, nằm ở vị trí "kim cương" tại TP.HCM khi sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính.
tu giac ben thanh anh 8

Dự án được định hướng trở thành khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ ở - khách sạn 6 sao do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư, có vốn đầu tư công bố khoảng 500 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi xây dựng phần hầm giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công.

tu giac ben thanh anh 9

Giữa năm 2020, dự án bất ngờ được khởi động lại và xây các tầng, từ 2021 Masterise Homes chính thức xuất hiện với vai trò nhà phát triển dự án. Không lâu sau, dự án qua tay Viva Land (công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), được đổi tên thành Pearl. Tuy nhiên, đến tháng 10/2022, các lãnh đạo Vạn Thịnh Phát vướng lao lý, dự án lại rơi vào tình trạng "đóng băng". Logo Viva Land cũng bị tháo dỡ khỏi hàng rào công trường.
tu giac ben thanh anh 10

Cuối năm ngoái, theo thông tin công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, toàn bộ phần vốn góp của Bitexco tại Công ty TNHH Saigon Glory đã được chuyển sang Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội. Từ tháng 5 năm nay, bảng tên Masterise Homes xuất hiện trở lại trên hàng rào dự án, đại diện doanh nghiệp xác nhận vai trò nhà phát triển.
tu giac ben thanh anh 11

Đại diện Masterise Homes tin tưởng với tiềm năng to lớn của dự án và kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển danh mục bất động sản hàng hiệu, doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiến tạo một công trình đẳng cấp, mang đến trải nghiệm sống xứng tầm và tạo ra các giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, cũng như đóng góp tích cực vào diện mạo hiện đại của TP.HCM.
tu giac ben thanh anh 12

Sắp tới đây, khu vực quanh dự án sẽ càng thay đổi nhiều hơn nữa, khi UBND TP.HCM đã đề nghị Tập đoàn Vingroup nghiên cứu phương án phát triển không gian ngầm kết hợp không gian công cộng tại khu vực chợ Bến Thành, song song với quá trình xây dựng tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, thúc đẩy kinh tế du lịch và cải thiện giao thông khu vực trung tâm thành phố.

Cận cảnh khu đất vàng ngay Bến Nhà Rồng sẽ là công viên thay vì nhà ở

Quyết định dừng phát triển dự án nhà ở tại Bến Nhà Rồng để ưu tiên làm công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân TP.HCM.

09:51 21/10/2025

Hai 'siêu dự án' treo lâu năm ở trung tâm TP.HCM có cơ hội hồi sinh

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản thông tin về tiến độ xử lý 2 dự án cao ốc IFC One Saigon và One Central HCM bỏ hoang nhiều năm tại trung tâm TP.HCM, gây mất mỹ quan đô thị.

40:2388 hôm qua

Masterise trở lại 'siêu dự án' Khu tứ giác Bến Thành

Sau thời gian dài đình trệ và thay đổi chủ sở hữu, siêu dự án đối diện chợ Bến Thành ghi nhận sự trở lại của Masterise Homes trong vai trò nhà phát triển.

12:31 22/5/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền số... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Can canh khu do thi 1,4 ty USD lon nhat Vung Tau hinh anh

Cận cảnh khu đô thị 1,4 tỷ USD lớn nhất Vũng Tàu

10:54 11/11/2025 10:54 11/11/2025

0

Sau nửa năm thi công, các tuyến đường nội khu của dự án Blanca City đã được thảm nhựa, nhiều biệt thự hoàn thiện ngoại thất và công viên nước lớn nhất phía Nam đã dần thành hình.

Quỳnh Danh

tứ giác bến thành Thành phố Hồ Chí Minh Vingroup one central hcm đất vàng tphcm

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý