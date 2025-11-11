Cận cảnh khu đô thị 1,4 tỷ USD lớn nhất Vũng Tàu

Sun Group là một trong những tập đoàn bất động sản lớn đang thể hiện rõ tham vọng tại thị trường Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM) với loạt dự án quy mô. Tháng 5 vừa qua, tập đoàn này đã khởi công dự án Khu đô thị đường 3/2 (tên thương mại Blanca City) tại phường Rạch Dừa, TP.HCM (trước đây là phường 10, TP Vũng Tàu).

Hiện tại, quỹ đất dọc đường Thùy Vân gần như còn rất ít, do đó tuyến đường 3/2 đang thu hút nhiều "ông lớn" bất động sản về xây dựng các dự án như The Maris, Blanca City, La Vida Residences... Tuyến đường có quy mô 6 làn xe, vỉa hè lát đá, hàng cây xanh thẳng tắp và hệ thống chiếu sáng hiện đại.

Các dãy Casa Villa và Casa Townhouse nằm trên tuyến đường C10 đã hoàn thiện ngoại thất. Trên các sàn giao dịch bất động sản, các căn biệt thự song lập tại đây được rao bán với giá 25- 30 tỷ đồng /căn tùy vị trí và diện tích.

Các dãy biệt thự tại đây thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ vị trí trung tâm ngay cổng chính dự án, liền kề khu công viên nước và dự báo đón lượng khách lớn sau khi vận hành.

Cạnh đó, hàng chục căn biệt thự song lập nằm trên tuyến đường C1-C2-C3 cũng đã được nhà thầu làm xong phần móng, đang trong giai đoạn thi công tầng 1-2.

Công trình này khi hoàn thành sẽ trở thành công viên nước chủ đề lớn nhất miền Nam với quy mô 19 ha, với điểm nhấn là hồ tạo sóng đôi cao nhất Việt Nam và tàu trượt nước dài nhất châu Á.

Hai tòa nhà Five Star Poseidon - Five Star Odyssey đang được thi công trên đường Thuỳ Vân. Khi hoàn thành, công trình này sẽ cao 50 tầng và trở thành biểu tượng mới của phường Vũng Tàu.

Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) đang vươn mình mạnh mẽ với một diện mạo mới cùng hạ tầng ngày càng hiện đại, không gian đô thị xanh, môi trường trong lành, phát triển bền vững.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền số... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.