Cận cảnh khu đô thị 1,4 tỷ USD lớn nhất Vũng Tàu

Sau nửa năm thi công, các tuyến đường nội khu của dự án Blanca City đã được thảm nhựa, nhiều biệt thự hoàn thiện ngoại thất và công viên nước lớn nhất phía Nam đã dần thành hình.

Sun Group là một trong những tập đoàn bất động sản lớn đang thể hiện rõ tham vọng tại thị trường Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM) với loạt dự án quy mô. Tháng 5 vừa qua, tập đoàn này đã khởi công dự án Khu đô thị đường 3/2 (tên thương mại Blanca City) tại phường Rạch Dừa, TP.HCM (trước đây là phường 10, TP Vũng Tàu).
Vị trí dự án Blanca City.
Hiện tại, quỹ đất dọc đường Thùy Vân gần như còn rất ít, do đó tuyến đường 3/2 đang thu hút nhiều "ông lớn" bất động sản về xây dựng các dự án như The Maris, Blanca City, La Vida Residences... Tuyến đường có quy mô 6 làn xe, vỉa hè lát đá, hàng cây xanh thẳng tắp và hệ thống chiếu sáng hiện đại.
Dự án có diện tích 96 ha, tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng (khoảng 1,4 tỷ USD), gồm 5 phân khu chức năng: Căn hộ cao tầng, khu biệt thự thấp tầng, tổ hợp bán lẻ, condotel - khách sạn và công viên nước chủ đề rộng 19 ha.
Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ với hàng nghìn máy móc và công nhân thi công liên tục.
Các tuyến đường nội khu đang được trải nhựa, làm dải phân cách với nhiều cây xanh, thi công nền hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước và điện ngầm.
Các dãy Casa Villa và Casa Townhouse nằm trên tuyến đường C10 đã hoàn thiện ngoại thất. Trên các sàn giao dịch bất động sản, các căn biệt thự song lập tại đây được rao bán với giá 25-30 tỷ đồng/căn tùy vị trí và diện tích.
Các dãy biệt thự tại đây thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ vị trí trung tâm ngay cổng chính dự án, liền kề khu công viên nước và dự báo đón lượng khách lớn sau khi vận hành.
Cạnh đó, hàng chục căn biệt thự song lập nằm trên tuyến đường C1-C2-C3 cũng đã được nhà thầu làm xong phần móng, đang trong giai đoạn thi công tầng 1-2.
Đối diện, các căn biệt thự đơn lập với diện tích 166-280 m2 với giá rumor từ 40 tỷ đồng/căn, đang được nhà thầu triển khai xây dựng phần móng.
Khu vực xây dựng 2 tòa tháp Beacon Tower cao 40 tầng cũng đang được triển khai thi công khoan cọc nhồi, thử tải. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 3.996 căn hộ ra thị trường.
Công viên nước Sun World Vũng Tàu ngay vị trí trung tâm dự án cũng đang được khẩn trương thi công, dự kiến khai trương vào tháng 2 năm sau.
Công trình này khi hoàn thành sẽ trở thành công viên nước chủ đề lớn nhất miền Nam với quy mô 19 ha, với điểm nhấn là hồ tạo sóng đôi cao nhất Việt Nam và tàu trượt nước dài nhất châu Á.

