Sovico đề xuất làm metro số 4 TP.HCM, nghiên cứu thêm tuyến số 5

Bên cạnh đề xuất phương án làm tuyến metro số 4 (Đông Thanh - Hiệp Phước), Tập đoàn Sovico còn muốn nghiên cứu thêm tuyến metro số 5.

TP.HCM dự kiến cuối năm 2027 sẽ đồng loạt khởi công 9 tuyến metro, trong đó có tuyến số 4 và 5. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Bloomberg Vietnam, Tập đoàn Sovico do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch, đã đề xuất với Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM và các sở ngành liên quan về phương án hướng tuyến, vị trí công trình trên tuyến của dự án metro số 4.

Theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyến metro này dài khoảng 47 km, kết nối Đông Thạnh (Hóc Môn) với khu đô thị Hiệp Phước (Nhà Bè). Tuyến metro này được xem là một trong những trục giao thông xương sống theo hướng Bắc - Nam của thành phố.

Sovico đề xuất triển khai dự án theo mô hình đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và phát triển đô thị theo định hướng TOD dọc tuyến.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến metro số 4 sẽ đi qua nhiều khu vực trọng điểm như Hà Huy Giáp, Nguyễn Oanh, Nguyễn Kiệm, sân bay Tân Sơn Nhất, Bến Thành, Nguyễn Hữu Thọ trước khi kết thúc tại xã Hiệp Phước. Tuyến dự kiến có 37 nhà ga, gồm cả đoạn đi ngầm và trên cao.

Sovico cho biết đang phối hợp với các đơn vị tư vấn để hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II và đặt mục tiêu khởi công dự án vào quý I/2027.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 5 kết nối khu vực cầu Sài Gòn với bến xe Cần Giuộc mới. Đây là tuyến metro có vai trò quan trọng trong việc kết nối khu trung tâm với khu nam và khu tây nam TP.HCM, đồng thời chia sẻ áp lực giao thông cho các trục đường huyết mạch hiện hữu.

Theo Phòng Quản lý đường sắt đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM, dựa trên Kết luận 49 của Bộ Chính trị về phát triển giao thông đường sắt, cùng các nghị quyết của Quốc hội và quyết định của UBND TP.HCM, dự kiến cuối năm 2027 thành phố sẽ đồng loạt khởi công 9 tuyến metro, trong đó có tuyến metro số 4 và số 5.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2035 phát triển khoảng 355 km metro và tiếp tục mở rộng mạng lưới đến năm 2045.