4 tháng TP.HCM đã khởi công 10 dự án 20 tỷ USD, dự án nào tiếp theo?

Trong 4 tháng đầu năm, TP.HCM “thần tốc” khởi công 10 dự án hạ tầng với tổng vốn khoảng 20 tỷ USD. TP.HCM dự kiến tiếp tục khởi công đồng loạt nhiều dự án lớn khác trước ngày 2/7.

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá 10 dự án khởi công trong 4 tháng đầu năm nay không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo niềm tin lớn cho các nhà đầu tư chiến lược và cộng đồng doanh nghiệp về khả năng giải quyết thủ tục hành chính nhanh của thành phố.

Tiếp nối, TP.HCM yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công hàng loạt dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

TP.HCM khởi công 10 dự án trong 4 tháng

Ngày 15/1, TP.HCM đã khởi công, động thổ đồng loạt tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và "siêu" dự án Rạch Chiếc, tổng vốn gần 240.000 tỷ đồng .

Trong đó, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương dài 11 km với vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng , do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư. Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương là nhà thầu chính trong liên danh tổng thầu EPC của dự án. Sau khi khởi công, dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2030.

Tuyến metro số 2 TP.HCM chính thức khởi công sau 16 năm chờ đợi. Ảnh: Khương Nguyễn.

Đối với cầu Cần Giờ, dự án có tổng vốn đầu tư 13.201 tỷ, được thực hiện theo phương thức công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Cầu có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với Nhà Bè, thiết kế 6 làn xe (4 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc 80 km/h. Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ không chỉ giải bài toán lệ thuộc vào phà Bình Khánh mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM.

Tương tự, cầu Phú Mỹ 2 được thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, với quy mô vốn 23.185 tỷ đồng . Đây là cây cầu mở thêm hướng đến sân bay Long Thành. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Masterise hạ tầng Phú Mỹ.

Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 145.600 tỷ, “siêu” dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc được triển khai theo phương thức đối PPP, loại hợp đồng BT. Khu liên hợp có quy mô hơn 186 ha, sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao hiện đại tầm quốc gia và khu vực. Dự án do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, thành viên Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư.

Siêu dự án Rạch Chiếc được kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao hiện đại tầm quốc gia và khu vực.Ảnh phối cảnh: CĐT.

Đến dịp 30/4 vừa qua, TP.HCM tiếp tục khởi công loạt dự án gồm tuyến đường sắt đô thị số 2 TP.HCM (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm); dự án thành phần 4 (Quảng trường trung tâm thành phố) thuộc Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính của thành phố; dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM; dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế. Đồng thời, TP.HCM cũng trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Trong đó, với tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), tổng kinh phí đầu tư khoảng 46.295 tỷ đồng . Đây là một trong hai dự án đặc biệt quan trọng kết nối trung tâm TP.HCM đến sân bay Long Thành. CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc Tập đoàn Thaco) là doanh nghiệp được chấp thuận cho tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Dự án đặt mục tiêu về đích năm 2030 cùng thời điểm với đoạn Bến Thành - Tham Lương đã khởi công giữa tháng 1.

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn là nhà đầu tư dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính TP.HCM, theo phương thức đối tác PPP, loại hợp đồng BT. Diện tích sử dụng đất của dự án là 46,7 ha, với tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng . Dịp 30/4, Quảng trường trung tâm thành phố (thuộc dự án thành phần 4) được khởi công trước, với kinh phí đầu tư hơn 733 tỷ đồng .

Vị trí Trung tâm hành chính mới của TP.HCM. Đồ họa: Phan Nhật.

Tại Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu), TP.HCM và Sun Group cũng đã khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, dự kiến khánh thành dịp Quốc khánh 2/9. Công trình là một phần trong giai đoạn 1 ( 1.200 tỷ đồng ) của dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn quy mô 147 ha, với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ.

Dự án Khu đô thị đại học quốc tế thuộc xã Xuân Thới Sơn vừa qua đã được khởi công sau 17 năm "đóng băng". Dự án do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (thành viên của Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, với quy mô diện tích 880 ha. Hiện tổng vốn sau điều chỉnh còn 59.000 tỷ đồng . Theo tiến độ dự kiến, khu đô thị sẽ vận hành chính thức từ năm 2035.

Dịp này, thành phố cũng trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư gần 129.000 tỷ đồng . Theo đó, liên danh nhà đầu tư là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), CTCP Cảng Sài Gòn (SGP) và hãng tàu biển lớn nhất thế giới MSC (thông qua công ty con là Terminal Investment Limited Holding S.A. - TIL). Siêu cảng này được xây dựng với tham vọng cạnh tranh trực tiếp cảng Singapore.

Trước đó, ngày 17/4, Tập đoàn Gemadept cùng đối tác chiến lược là CMA CGM - hãng tàu lớn thứ 3 thế giới - đã tổ chức động thổ dự án cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2. Tổng kinh phí cho giai đoạn này là 13.791 tỷ đồng . Việc triển khai giai đoạn 2, nâng tổng công suất lên 3 triệu TEUs/năm, sẽ giúp cảng đủ năng lực đáp ứng lượng hàng hóa tăng trưởng và đón nhận dòng hàng hóa trung chuyển từ các quốc gia trong khu vực.

Quy mô cảng biển 5 tỷ USD đưa TP.HCM thành trung tâm logistics mới Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có chiều dài bến khoảng 7 km, diện tích khoảng 571 ha, vốn 128.000 tỷ đồng . Cảng có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT.

Loạt dự án “khủng” sắp được triển khai

Mới đây, lãnh đạo TP.HCM đã yêu cầu sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung hoàn tất thủ tục để đủ điều kiện khởi công các dự án lớn trước ngày 2/7, gồm: cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu đường Bình Tiên, tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, cầu Thủ Thiêm 4, và dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Trong đó, với chiều dài hơn 42 km, tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành đang được đề xuất đầu tư theo hợp đồng BT, tổng kinh phí hơn 44.000 tỷ đồng . Nhà đầu tư dự kiến là CTCP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm. Dự án nhằm hình thành trục giao thông nhanh, thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao hiệu quả khai thác của sân bay. Đồng thời, tuyến cao tốc tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ cho khu du lịch Hồ Tràm.

Những nút giao quan trọng cao tốc Hồ Tràm - Long Thành đi qua Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất giải phóng mặt bằng, phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh thủ tục để khởi công cao tốc Hồ Tràm - Long Thành dịp 2/9.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (hơn 84.000 tỷ đồng ) đang trong giai đoạn được Đại Quang Minh tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Đây là mảnh ghép cuối cùng chưa được triển khai trong trục kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - trung tâm hiện hữu - trung tâm hành chính mới - sân bay Long Thành.

Đối với dự án cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, Vingroup đề xuất xây tuyến đường vượt biển hơn 14 km nối Cần Giờ - Vũng Tàu với tổng vốn hơn 92.600 tỷ đồng , kết hợp hầm dìm và cầu vượt biển. Nếu được triển khai, tuyến vượt biển sẽ tạo trục kết nối trực tiếp giữa hai khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 15-20 phút.

Phối cảnh hầm ngầm được xây dựng ở khu vực thông thuyền trên biển. Hai bên là đảo nhân tạo. Ảnh: Vingroup.

Dự án cầu đường Bình Tiên đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh có tổng vốn 2.915 tỷ đồng , do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Công trình bao gồm tuyến đường trên cao dài khoảng 3,1 km, rộng 4-6 làn xe; tuyến đường song hành phía dưới dài hơn 3,3 km, rộng 2-6 làn xe. Dự án cầu đường Bình Tiên không chỉ là một tuyến giao thông mới, mà còn là trục kết nối chiến lược của khu nam thành phố.

Đối với tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, tổng chiều dài tuyến đường gần 6 km, rộng 60 m, nút giao được thiết kế nhiều tầng. Dự án kỳ vọng giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu. Tổng kinh phí dự án khoảng 8.782 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến xây dựng qua sông Sài Gòn, kết nối phường Tân Thuận với phường An Khánh. Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 thuộc nhóm A, sử dụng vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư 5.063 tỷ đồng . Cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị mới nam thành phố.

Tiếp nối dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khởi công dịp 30/4, sắp tới, dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội cũng được TP.HCM đốc thúc đưa vào triển khai. Công viên này sẽ mở ra trục không gian công cộng - văn hóa - sinh thái liên tục dọc sông Sài Gòn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm, góp phần tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị ven sông.

Phối cảnh công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội trong tương lai. Ảnh: Sun Group.