Giá vàng thế giới vượt 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới giữa lúc căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, đồng thời nhu cầu trú ẩn an toàn tăng đột biến.

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mốc 4.113 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch 13/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh 97 USD lên 4.113 USD /ounce - mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng thế giới. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ tăng 3% lên 4.120,1 USD /ounce.

Vàng là loại tài sản không sinh lãi và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 56%, và lần đầu vượt mốc 4.000 USD /ounce vào tuần trước.

Kỷ lục này được thúc đẩy bởi những bất ổn địa chính trị, cùng với việc giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh lãi suất và hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, theo Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới một năm qua. Biểu đồ: TradingView.

Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thổi bùng lại căng thẳng thương mại với Trung Quốc khi quyết định áp thuế 100% lên hàng hóa của nước này.

Trung Quốc cảnh báo sẽ thực hiện biện pháp đáp trả, làm dấy lên lo ngại tái bùng phát chiến tranh thương mại. Quốc gia tỷ dân cũng cáo buộc Mỹ áp dụng "tiêu chuẩn kép", lưu ý rằng danh mục kiểm soát xuất khẩu của Washington bao gồm hơn 3.000 mặt hàng, trong khi danh mục của Bắc Kinh chỉ có chưa tới 1.000 loại.

Sau màn đáp trả từ Trung Quốc, trong một bài viết mạng xã hội Truth Social hôm 12/10, Tổng thống Trump trấn an đừng lo lắng về Trung Quốc và "mọi chuyện sẽ ổn".

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá 97% Fed cắt giảm 0,25% lãi suất vào tháng 10 và 100% khả năng giảm tiếp trong tháng 12, theo dữ liệu từ FedWatch.

Các nhà phân tích của Bank of America và Société Générale dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD /ounce vào năm 2026, trong khi Standard Chartered đã nâng dự báo trung bình năm tới lên 4.488 USD /ounce.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng 3,3% lên 51,95 USD /ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 52,07 USD /ounce trước đó trong phiên, được hỗ trợ bởi các yếu tố tương tự vàng và tình trạng khan hiếm trên thị trường giao ngay.

Đối với các kim loại khác, giá bạch kim tăng 4,6% lên 1.660,57 USD /ounce và palladium tăng 5,4% lên 1.482 USD /ounce.

Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy cả vàng và bạc đều đang trong vùng mua quá mức, với chỉ số RSI ở 80 đối với vàng và 83 đối với bạc.