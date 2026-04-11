Ông Trần Hùng Huy nói về bài toán vốn làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Chủ tịch ACB cho rằng không ngân hàng đơn lẻ nào có thể tài trợ vốn cho một dự án lớn như vậy. Ông gợi ý một cấu trúc vốn kết hợp giữa vốn vay ngân hàng trong nước và vốn cổ phần quốc tế.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BBWV.

Trong phiên thảo luận tại sự kiện The Year Ahead 2026 của Bloomberg Businessweek Vietnam mới đây, khi nhắc đến dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn đầu tư ước tính lên đến 67 tỷ USD , Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cho rằng hệ thống ngân hàng nội địa hiện nay quá mỏng để có thể gánh vác một dự án lớn như vậy.

Ông khuyến nghị Chính phủ tìm đến một cơ cấu vốn hỗn hợp, kết hợp giữa vốn vay ngân hàng và dòng vốn cổ phần quốc tế .

Nhìn lại thời gian qua, ông Hùng Huy cho biết các dự án đang phụ thuộc chủ yếu vào vốn vay ngân hàng. Đó cũng là lý do sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế trong những năm gần đây vừa mang đến triển vọng tích cực nhưng cũng tạo ra áp lực cho hệ thống ngân hàng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng đến tăng trưởng hai con số, ông nhấn mạnh áp lực càng lớn hơn. Thực tế, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, Bộ Tài chính ước tính cần tổng vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ USD , tương đương bình quân khoảng 280 tỷ USD mỗi năm.

"Kể từ cuối năm ngoái đến nay, lãi suất tăng vọt lên mức có thể xem là không bền vững, có thời điểm lên đến 10%/năm khiến việc phát triển kinh doanh ở nền kinh tế thực không còn hiệu quả. Tôi nghĩ thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế, Việt Nam có khả năng cạnh tranh để thu hút nguồn vốn một cách đa dạng hơn", Chủ tịch ACB chia sẻ.

Cũng trong phiên thảo luận, ông Richard D. McClellan, Tổng giám đốc Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) cho biết năm 2025 đã hoàn thiện khung pháp lý với Nghị quyết 222/2025/QH15 và 8 nghị định hướng dẫn . Năm nay, VIFC-HCMC sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý, song song với xây dựng tổ chức, tuyển dụng nhân sự và thiết lập cách thức vận hành.

"Chúng tôi đang có nhiều cuộc thảo luận với các nhà đầu tư hàng đầu, những người rất nghiêm túc về việc đầu tư một lượng tiền lớn vào Việt Nam. Và bây giờ, trách nhiệm của chúng ta là tạo ra môi trường để những khoản đầu tư đó có thể đổ vào và phát triển mạnh mẽ", ông Richard D. McClellan nói.

Ông Richard D. McClellan, Tổng giám đốc VIFC-HCMC chia sẻ trong phiên thảo luận cùng các đại diện từ VinaCapital, ACB, Home Credit. Ảnh: BBWN.

Ông Richard đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, giới đầu tư sẽ tái phân bổ dòng vốn, tìm đến những nơi "ổn định, trung lập và tăng trưởng". "Tôi không thể nghĩ ra một nơi nào như vậy ngoài Việt Nam", Tổng giám đốc VIFC-HCMC khẳng định.

Đồng quan điểm, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chia sẻ thêm sau sự kiện: "Trong một thế giới nhiều bất định, cơ hội không còn trải đều - nhưng Việt Nam đang đứng ở một vị trí rất thuận lợi. Vấn đề không phải là có cơ hội hay không, mà là chúng ta tận dụng với tốc độ và chất lượng như thế nào. Nếu đi đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có thể bứt lên trong khu vực."

Theo dự báo của ông Brook Taylor - Tổng giám đốc điều hành và Quản lý quỹ, VinaCapital Group, dưới tác động của những bất ổn trên thế giới hiện nay, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 có thể sẽ điều chỉnh về khoảng 7%, dù thấp hơn mục tiêu tham vọng 10% nhưng vẫn là con số tích cực so với trung bình 20 năm qua . Bởi lẽ, ông lưu ý, cứ mỗi 10 USD giá dầu tăng thêm sẽ làm giảm 0,5% tăng trưởng GDP .