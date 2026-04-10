ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng 7,2% năm 2026

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam, với tăng trưởng dự kiến đạt 7,2% năm 2026, bất chấp rủi ro toàn cầu gia tăng.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á, trong đó nhận định kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trước các biến động toàn cầu.

Theo ADB, GDP Việt Nam được dự báo tăng 7,2% trong năm 2026 và 7% vào năm 2027. Dù thấp hơn mức tăng 8% của năm 2025, đây vẫn là mức tăng trưởng thuộc nhóm cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo tổ chức tài chính này, động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đến từ nền tảng vĩ mô ổn định, hoạt động xuất khẩu duy trì tích cực và các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, đầu tư công và điều hành chính sách linh hoạt tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nhịp tăng trưởng.

ADB cũng ghi nhận kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng vững chắc trong năm qua, một phần nhờ xuất khẩu tăng mạnh trước các điều chỉnh thuế quan từ Mỹ, cùng với việc duy trì ổn định đầu tư công.

Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo rủi ro bên ngoài đang gia tăng, đặc biệt từ các xung đột địa chính trị, biến động thương mại và chính sách thuế quan của Mỹ. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu, dòng vốn đầu tư và niềm tin thị trường trong thời gian tới.

Trong kịch bản cơ sở, lạm phát của Việt Nam được dự báo ở mức 4% năm 2026 và giảm nhẹ xuống 3,8% vào năm 2027, trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục điều hành giá linh hoạt và sử dụng các công cụ tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô.

ADB đánh giá với các cải cách đang được triển khai và nền tảng kinh tế ổn định, Việt Nam vẫn có cơ sở để duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực, dù môi trường bên ngoài còn nhiều bất định.