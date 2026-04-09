Chính sách kinh tế 2026-2030: Khuyến khích làm giàu chính đáng

Chính phủ đặt mục tiêu nâng thu nhập người dân, mở rộng tầng lớp trung lưu và bảo đảm an sinh xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm tới.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo trước Quốc hội chiều 9/4. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 9/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã trình bày trước Quốc hội tờ trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Đây là lần đầu tiên ông Thắng trình bày trước Quốc hội với vai trò Phó thủ tướng.

Theo báo cáo trình Quốc hội, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Nếu đạt được mục tiêu này, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 8.500 USD , tăng khoảng 1,7 lần so với năm 2025.

“Chính phủ xác định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để nâng cao đời sống của người dân”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và kinh tế số

Một trong những nhiệm vụ then chốt của giai đoạn tới là cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh. Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 50% chi phí tuân thủ, thủ tục hành chính vào năm 2026 so với năm 2024.

Phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 nước hàng đầu thế giới vào năm 2028.

Song song với đó là việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ căn bản các rào cản và điểm nghẽn, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển và hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Chính phủ cũng xác định cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp và các mô hình kinh tế mới, đồng thời làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống.

Thị trường trong nước được coi là điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng, trong khi việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường quốc tế sẽ giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, Chính phủ đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động khoa học - công nghệ, khuyến khích thử nghiệm các mô hình đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP.

Cùng với chuyển đổi số, phát triển hạ tầng tiếp tục là trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ đẩy mạnh đầu tư các công trình giao thông và hạ tầng chiến lược.

Đến năm 2030, cả nước phấn đấu đưa vào khai thác hơn 5.000 km đường bộ cao tốc, cùng với việc đầu tư các cảng biển cửa ngõ, cảng hàng không lớn và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Bên cạnh đó, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và các trung tâm dữ liệu lớn cũng sẽ được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số.

Khuyến khích làm giàu chính đáng, phát triển tầng lớp trung lưu

Ngoài các mục tiêu kinh tế, kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030 cũng đặt trọng tâm vào phát triển xã hội bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chính phủ định hướng xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, hiện đại, mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội và phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại.

Đồng thời, các chính sách sẽ khuyến khích làm giàu chính đáng, phát triển tầng lớp trung lưu, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ.

Trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ sẽ tiếp tục hiện đại hóa hệ thống giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng đào tạo và thu hút nhân tài, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật.

Song song với đó là các giải pháp quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như xử lý các vấn đề môi trường và hạ tầng đô thị tại các thành phố lớn.

Kết thúc phần trình bày, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc theo dõi sát tình hình kinh tế thế giới, tăng cường năng lực dự báo và điều hành linh hoạt, nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu đã đề ra.