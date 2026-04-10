Phó chủ tịch Quốc hội chỉ ra nguồn lực trăm tỷ USD nhưng đang 'nằm im'

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dự án với tổng vốn hàng trăm tỷ USD đang "đắp chiếu", nếu khởi động lại sẽ là nguồn lực lớn hỗ trợ tăng trưởng.

Phát biểu tại phiên họp tổ Quốc hội ngày 10/4, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết rất đồng tình với những nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026 mà tân Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra trong báo cáo gửi Quốc hội.

Đồng thời, ông cũng dành nhiều thời gian để đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm đưa đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo.

Bên cạnh các giải pháp căn cơ như đột phá thể chế; thiết lập và củng cố niềm tin nhà đầu tư trong, ngoài nước; Phó chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra một nguồn lực đặc biệt lên tới hàng trăm tỷ USD đang "nằm im" trong nền kinh tế, đó là các công trình, dự án dở dang trên cả nước.

Vừa qua, Thường trực Chính phủ cũng đã có cuộc họp và cho ý kiến về phương án giải quyết khó khăn vướng mắc của 173 dự án năng lượng tái tạo. Ông Diên cho biết riêng 173 dự án này đã có tổng mức đầu tư lên tới 13 tỷ USD , đồng thời nhấn mạnh đây là số vốn đã đầu tư ra.

" 13 tỷ USD mà họ đã đầu tư rồi, đang nằm đấy, nhưng máy không quay được, là vì không đúng pháp luật", ông nói và cho biết muốn huy động nguồn lực này hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thì phải gỡ vướng cho các dự án.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội, muốn gỡ vướng cho các dự án này thì phải sửa các quy định, pháp luật liên quan, theo đó phải được các cấp thẩm quyền cho chủ trương như Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nếu gỡ được vướng mắc cho các dự án này, đây sẽ là nguồn lực rất lớn để hỗ trợ tăng trưởng.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng dẫn ví dụ về các dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang gặp khó khăn, vướng mắc. Cho rằng các dự án nghỉ dưỡng với quyền sử dụng đất 50 năm nhưng bán với mức giá 100-200 triệu đồng/m2, không thấp hơn nhiều so với quyền sử dụng đất ở lâu dài, như vậy là không hợp lý, "nhà đầu tư không dám mua".

Một giải pháp khác được đưa ra là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong mọi lĩnh vực.

Thừa nhận để thực hiện hiệu quả mục tiêu này trong bối cảnh hiện nay không dễ, nhưng Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng cần phải quyết tâm thực hiện một cách đồng bộ, đặc biệt trong việc xây dựng dữ liệu từ các bộ ngành, địa phương.

Ngoài ra, việc nâng cao năng lực tổ chức vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp cũng là giải pháp quan trọng hỗ trợ tăng trưởng.

Theo ông Diên, nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền hai cấp trong thời điểm này mới là vấn đề quan trọng. Vì chính quyền 2 cấp đã vận hành, đã thực hiện phân cấp phân quyền từ Chính phủ về các bộ, từ các bộ về địa phương, từ tỉnh về xã…

Theo đó, hiện nay cấp xã đã được trao nhiều quyền quyết định còn lớn hơn cấp huyện trước đây. Hay một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM được trao các chính sách đặc thù mà trước đây phải do Quốc hội quyết.

Do đó, ông cho rằng phải nâng cao năng lực của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, từ con người cho đến tổ chức vận hành, cho đến những cơ chế để bảo đảm cho thiết chế hoạt động một cách hiệu quả.

"Trong năm 2026 mà chúng ta làm được những công việc kể trên thì chắc chắn sẽ có đóng góp rõ ràng cho mục tiêu tăng trưởng", Phó chủ tịch Quốc hội khẳng định.