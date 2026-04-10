Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ giải pháp đạt tăng trưởng 2 con số

"Tăng trưởng phải đi kèm với ổn định và kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô", Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng 10/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian chia sẻ, phân tích những thách thức hiện tại của nền kinh tế; đồng thời nêu giải pháp của Chính phủ khóa mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết của Đại hội XIV.

"Chúng ta có cơ sở chứ không phải đặt mục tiêu một cách chủ quan", Thủ tướng nói và mong muốn có được sự đồng hành của Quốc hội, các cơ quan, của Chính phủ, bộ ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân

Sáng 10/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng dành nhiều thời gian để chia sẻ với đại biểu Quốc hội về giải pháp tăng trưởng kinh tế của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: Tùng Linh.

Từ mục tiêu được giao, trong tờ trình của Chính phủ báo cáo với Quốc hội đã đặt kế hoạch của năm 2026 và cho 5 năm; các nhóm mục tiêu cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Gấp rút xử lý loạt vấn đề về thể chế

Cụ thể hóa các vấn đề của 3 nhóm đột phá chiến lược, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến thể chế. Ông khẳng định thể chế phải là con đường thông thoáng cho cỗ xe kinh tế của Việt Nam phát triển.

Trong năm 2026 này, một loạt vấn đề phải được xử lý một cách dứt điểm như tổng rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam; xây dựng chiến lược hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh đó là những vấn đề trực tiếp liên quan đến hoạt động của các địa phương, nhất là vướng mắc trong việc vận hành hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

"Trong quý II/2026, Chính phủ sẽ phải phối hợp để xử lý dứt điểm những vướng mắc về các quy định để tạo điều kiện cho chính quyền địa phương hai cấp hoạt động một cách thông suốt, hiệu quả", Thủ tướng nêu và nhấn mạnh vai trò then chốt của chính quyền cấp xã, phường.

Cũng theo Thủ tướng, Trung ương đã yêu cầu đích thân các bí thư tỉnh ủy và ban thường vụ chỉ đạo trực tiếp việc triển khai thực hiện, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh mình.

"Trước khi chúng ta nói đến nguồn lực, động lực tăng trưởng mới, thì một nguồn lực rất lớn đang tồn đọng ở hàng nghìn dự án, số đất đai và các nguồn lực đầu tư đã đưa vào các dự án tồn đọng đấy. Nếu chúng ta khơi thông trở lại, đó chính là nguồn lực rất lớn để góp phần cho tăng trưởng", Thủ tướng nói.

Thủ tướng: Thể chế phải là con đường thông thoáng cho cỗ xe kinh tế của Việt Nam phát triển. Ảnh: Tùng Linh.

Quy định phù hợp với Hà Nội và TP.HCM chưa chắc áp dụng được cho các địa phương khác Thủ tướng Lê Minh Hưng

Về cơ chế đặc thù được nhiều địa phương kiến nghị, Thủ tướng cho rằng hệ thống pháp luật không thể đáp ứng cho tất cả, không thể phù hợp với tất cả địa phương. Quy định phù hợp với Hà Nội và TP.HCM chưa chắc áp dụng được cho các địa phương khác. Chính vì vậy, một trong những điểm quan trọng nhất về hoàn thiện thể chế năm nay đó là đánh giá lại các cơ chế, chính sách đặc thù.

"Cái gì được thực tiễn chứng minh là đúng rồi thì chúng ta áp dụng thống nhất cho toàn quốc, tránh sự không đồng bộ trong các quy định của pháp luật", Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu.

Đi kèm với thể chế là cải cách hành chính, điều kiện kinh doanh và nâng cao năng lực, chất lượng thực thi các quy định. Ngay ngày hôm qua, 9/4, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tư pháp, phối hợp với các bộ ngành tổng rà soát lại các điều kiện hành chính và thủ tục kinh doanh. Theo đó, phải kiên quyết cắt giảm điều kiện và thủ tục kinh doanh.

"Tôi đã giao các đồng chí phó thủ tướng trực tiếp làm việc với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đến ngày 15/4 phải trình Chính phủ phương án cắt giảm. Đây là điều mà chúng ta có thể làm được ngay, có thể hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo lòng tin đối với cơ chế chính sách, giảm chi phí tuân thủ, chi phí của nền kinh tế. Như vậy sẽ thúc đẩy các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh", Thủ tướng báo cáo các đại biểu Quốc hội.

Về đột phá về hạ tầng, Thủ tướng cam kết các dự án trọng điểm chiến lược, đặc biệt là giao thông đường bộ, sân bay, các cảng, năng lượng sẽ được triển khai. Thủ tướng đã trao đổi với Bộ trưởng Công Thương tới đây điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VIII.

"Nhìn bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực như hiện nay, chúng ta phải có những điều chỉnh kịp thời về chiến lược năng lượng", ông nói và cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai xây dựng và phát triển các nhà máy điện, điện nền, để tạo nguồn ổn định. Củng cố nguồn điện nền bên cạnh việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và bền vững

Về băn khoăn của các đại biểu về chiến lược dự trữ, trong tờ trình của Chính phủ báo cáo Quốc hội cũng đã phương án để xây dựng dự trữ quốc gia, gồm các mặt hàng thiết yếu chứ không chỉ mỗi xăng, dầu.

Nhìn bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực như hiện nay, chúng ta phải có những điều chỉnh kịp thời về chiến lược năng lượng Thủ tướng Lê Minh Hưng

Về đột phá chất lượng nguồn nhân lực, theo Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được giao cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ, xây dựng chương trình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Muốn đáp ứng được yêu cầu đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ thì phải có các chương trình, và sự phối hợp với các viện, trường, các doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Muốn xây nhà cao thì móng phải chắc

Ngoài các đột phá chiến lược, trong số các nhóm nhiệm vụ giải pháp, điều được các đại biểu quan tâm là nguồn lực và phân bổ nguồn lực như thế nào. Thủ tướng nhấn mạnh việc phải dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống, trước khi có thể thụ hưởng được thành quả từ ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển khoa học công nghệ. Các động lực truyền thống đó là xuất khẩu, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ.

Ở nhiệm kỳ này, tổng vốn đầu tư bình quân toàn xã hội 5 năm khoảng 40% GDP - con số báo cáo với Quốc hội là khoảng 38,5 triệu tỷ. Trong khi ở nhiệm kỳ trước, tổng đầu tư toàn xã hội chỉ khoảng 33% GDP.

Phân tích con số này, Thủ tướng chia sẻ "áp lực rất lớn", đòi hỏi con số tổng vốn đầu tư công là trên 8 triệu tỷ, trong khi nhiệm kỳ trước chỉ 2,87 triệu tỷ. Huy động vốn của ngân sách nhà nước nhiệm kỳ này là khoảng 6,5 triệu tỷ, so với nhiệm kỳ trước tăng khoảng 2,7 triệu tỷ.

Song, vốn đầu tư công hơn 8 triệu tỷ cũng chỉ mới chiếm khoảng trên 20% của tổng vốn đầu tư toàn xã hội, còn khoảng 80% còn lại là huy động từ nguồn lực khác. Vậy thì nguồn lực khác là nguồn lực nào? Theo Thủ tướng, đó là nguồn lực của doanh nghiệp trong nước, nguồn lực đầu tư của xã hội, đầu tư trực tiếp, gián tiếp từ nước ngoài. Điều đó, bắt buộc phải có những giải pháp cụ thể để có thể huy động, đưa vào sản xuất kinh doanh.

"Nếu chúng ta không tạo hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư, thì làm sao chúng ta có thể huy động được nguồn lực 80% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, rồi huy động vốn đầu tư nước ngoài. Đó là thách thức rất lớn", Thủ tướng chia sẻ.

Người đứng đầu Chính phủ, đồng thời nhắc lại yêu cầu phát triển của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là phát triển nhanh nhưng phải đảm bảo nền tảng vững chắc, ổn định vĩ mô.

"Xây nhà thì móng phải vững chắc. Muốn tiếp tục xây dựng, nâng tầng thì phải gia cố móng. Cho nên tăng trưởng phải đi kèm với ổn định và kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô", Thủ tướng nói.

Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô Thủ tướng Lê Minh Hưng

Theo ông, chúng ta có thể thúc đẩy các hình thức đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, nhưng đổi lại bất ổn trong trung và dài hạn thì cái giá phải trả đối với nền kinh tế rất lớn. Cho nên Chính phủ ý thức sâu sắc việc này và sẽ phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo kiểm soát được ổn định vĩ mô.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ đây chỉ là một số nét chính để cung cấp thêm cho các đại biểu Quốc hội. Ông yêu cầu trong quá trình thảo luận tại tổ và tại hội trường, các thành viên Chính phủ phải tham dự đầy đủ, lắng nghe ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện kế hoạch điều hành. Chính phủ sẽ tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện theo đúng nghị quyết của Quốc hội.