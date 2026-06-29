Giải cứu hai cha con sống sót kỳ diệu sau 4 ngày động đất Venezuela

Hai cha con được giải cứu còn sống sau bốn ngày mắc kẹt dưới tòa nhà sập vì động đất ở Venezuela, tiếp thêm hy vọng trong cuộc chạy đua tìm kiếm người sống sót.

Theo Reuters, hai cha con được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng và đều phải đeo mặt nạ hỗ trợ hô hấp. Các nhân viên cứu hộ dùng cáng tạm làm từ vải để đưa họ băng qua những con phố ngổn ngang gạch đá tới xe cứu thương đang chờ sẵn, giữa sự chứng kiến của đông đảo người dân tại thành phố La Guaira.

Kỳ tích cứu sống hai cha con sau 4 ngày mắc kẹt trong trận động đất tại Venezuela Mắc kẹt suốt bốn ngày dưới tòa nhà đổ sập vì động đất, hai cha con được lực lượng cứu hộ Pháp và Mỹ đưa ra ngoài trong tình trạng kiệt sức, phải truyền dịch ngay tại hiện trường.

Bang ven biển này là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất xảy ra hôm 25/6, khiến ít nhất 1.450 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác vẫn mất tích.

Để đưa được hai nạn nhân ra ngoài, lực lượng cứu hộ đã mất 12 giờ làm việc liên tục. Các đội tìm kiếm sử dụng camera chuyên dụng để dò tìm dấu hiệu sự sống, đồng thời cẩn trọng dọn từng lớp bê tông và kết cấu đổ sập nhằm tiếp cận các nạn nhân mà không gây thêm nguy cơ sụp đổ.

"Họ đang trong tình trạng vô cùng suy yếu, điều thường thấy ở những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt bốn ngày. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để bù nước, truyền dịch và sử dụng các loại thuốc cần thiết ngay trong quá trình đưa họ ra ngoài. Mọi thao tác đều phải thực hiện rất chậm để bảo đảm an toàn", một thành viên của lực lượng An ninh Dân sự Pháp cho biết.

Đội cứu hộ tại khu vực này gồm các nhân viên của lực lượng An ninh Dân sự Pháp cùng đội Tìm kiếm và Cứu nạn Đô thị hạt Fairfax (bang Virginia, Mỹ). Chỉ một ngày trước đó, lực lượng này cũng đã giải cứu thành công một người mẹ và em bé 9 tháng tuổi còn sống dưới đống đổ nát.

Trước khi tiến hành đưa hai cha con ra ngoài, các nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn dịch truyền tĩnh mạch, đồng thời dọn dẹp bớt các mảng bê tông lớn. Trong lúc đó, những nhóm cứu hộ khác vẫn tiếp tục bám trụ bên đống đổ nát để tìm kiếm thêm dấu hiệu sự sống và liên tục trao đổi thông tin với các đồng đội đang làm việc sâu bên trong hiện trường.

Một chú chó cứu hộ thuộc đội tìm kiếm và cứu nạn Argentina đang tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở bang La Guaira (Venezuela) ngày 28/6 sau trận động đất. Ảnh: Reuters.

Trong cuối tuần qua, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được ít nhất 33 người còn sống. Tuy nhiên, hàng chục nghìn người vẫn đang mất tích, làm dấy lên lo ngại thời gian dành cho việc tìm kiếm người sống sót đang dần cạn kiệt.

Theo các chuyên gia cứu hộ, sau 72 giờ kể từ khi xảy ra động đất, khả năng tìm thấy người còn sống dưới các đống đổ nát sẽ giảm mạnh. Vì vậy, mỗi giờ trôi qua đều có ý nghĩa quyết định đối với những nạn nhân vẫn đang mắc kẹt.