Động đất Venezuela: 1.430 người thiệt mạng, giờ vàng cứu hộ sắp qua

Số người chết và mất tích trong trận động đất kép ở Venezuela tiếp tục tăng khi giờ vàng cứu hộ sắp trôi qua.

Tính đến ngày 27/6, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã vượt 1.430 người trong bối cảnh nỗ lực tìm kiếm những người sống sót vẫn tiếp diễn, theo hãng tin Reuters.

Số người mất tích cũng được cho là đã vượt 51.000 người.

Con số thương vong mới được công bố khi lực lượng cứu hộ triển khai trên khắp bang La Guaira và nhiều khu vực của thủ đô Caracas, nơi các gia đình cùng các tình nguyện viên đã dành nhiều ngày để đưa những người sống sót và các thi thể ra khỏi đống đổ nát.

Theo các tổ chức cứu trợ, công tác cứu hộ đang ở giai đoạn bước ngoặt vào tối 27/6 (giờ địa phương). Tính đến thời điểm này, đã 72 giờ trôi qua kể từ khi hai trận động đất xảy ra. Đây là khoảng thời gian quan trọng để cứu những người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela - ông Jorge Rodríguez cho biết trên truyền hình nhà nước hôm 27/6 rằng đến nay đã ghi nhận tổng cộng 432 sự kiện địa chấn, gồm hai trận động đất 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra hôm 24/6 và 430 dư chấn.

Theo ông Rodríguez, hơn 2.000 nhân viên cứu hộ thuộc 21 tổ chức quốc tế đã có mặt hoặc đang trên đường tới Venezuela.

Ông Rodríguez cho biết tính đến ngày 27/6, hơn 3.000 gia đình đã bị ảnh hưởng và hơn 7.500 người đang được điều trị tại các bệnh viện.

Các thành viên của Trung đoàn Huấn luyện và Can thiệp An ninh Dân sự Pháp (UIISC 7) hỗ trợ người dân tìm kiếm các nạn nhân trong trận động đất tại bang La Guaira (Venezuela) ngày 27/6. Ảnh: Reuters.

Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodríguez cho biết rằng hơn 14.000 binh sĩ và cảnh sát đang tuần tra tại khu vực thảm họa, nơi hiện đã bị phong tỏa và chỉ những người có giấy phép đặc biệt mới được phép ra vào.

Lực lượng chính phủ đã phân phát thực phẩm và nước uống cho những người sống sót tại La Guaira. Bà Rodríguez khẳng định chính phủ đang huy động toàn diện các nguồn lực trong "những giờ phút mang tính quyết định để cứu những người còn sống".

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ giấu tên, một đường băng tại Sân bay quốc tế Simón Bolívar, sân bay phục vụ thủ đô của Venezuela và đã bị hư hại nặng, đã hoạt động trở lại từ ngày 27/6.

Quan chức này cho biết Mỹ đã điều động hai đội tìm kiếm và cứu hộ, mỗi đội gồm 80 người, đến từ Los Angeles và hạt Fairfax, mang theo chó nghiệp vụ cùng các thiết bị chuyên dụng. Các đội này được kích hoạt chỉ trong vòng hai giờ sau khi thảm họa xảy ra và hiện đang trực tiếp tham gia đưa những người sống sót ra khỏi đống đổ nát. Các đội cứu hộ của thành phố và hạt Miami cũng đang trên đường tới Venezuela.

Quan chức cấp cao của Mỹ cũng cho biết Washington đã giải ngân 150 triệu USD để hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa, đồng thời đang hoàn tất một gói viện trợ bổ sung trị giá hàng trăm triệu USD, dự kiến sẽ được công bố trong một hoặc hai ngày tới. Ông nhấn mạnh rằng Venezuela có ý nghĩa quan trọng đối với lợi ích an ninh quốc gia và kinh tế của Mỹ.

Ngoài ra, Starlink cũng đã đồng ý cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh khẩn cấp miễn phí trong suốt quá trình khắc phục hậu quả thảm họa.