Ít nhất 920 người thiệt mạng, nhiều tòa nhà bị san phẳng ở Venezuela

Lực lượng cứu hộ Venezuela cùng các đội cứu nạn quốc tế đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau động đất.

Hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela trong ngày 25/6 khiến nhiều công trình chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: Reuters.

Gần hai ngày sau thảm họa, các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận những khu vực bị tàn phá nặng nề. Chính phủ Venezuela cho biết hiện còn 172 người mắc kẹt dưới đống đổ nát, 920 người đã thiệt mạng và 3.360 người bị thương. Trong khi đó, một trang web chuyên tổng hợp thông tin người mất tích ghi nhận hơn 50.000 trường hợp tại Venezuela được báo đang trong tình trạng mất liên lạc.

Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra liên tiếp trong ngày 25/6 đã tàn phá nhiều khu vực ở thủ đô Caracas và các vùng lân cận. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, thiệt hại trực tiếp do động đất gây ra ước tính khoảng 6,7 tỷ USD .

Phóng viên Reuters ghi nhận nhiều tuyến đường cao tốc xuất hiện các vết nứt lớn, trong khi hàng chục tòa nhà chỉ còn là đống đổ nát. Tên các tòa nhà được sơn lên các đống đổ nát để hỗ trợ lực lượng cứu hộ xác định vị trí.

Thảm họa động đất ở Venezuela: Ít nhất 920 người thiệt mạng Ít nhất 900 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương sau các trận động đất liên tiếp ở Venezuela. Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát, các bệnh viện quá tải và cộng đồng quốc tế bắt đầu triển khai viện trợ khẩn cấp.

Giao thông hướng vào bang La Guaira - một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất - rơi vào tình trạng ùn tắc. Ít nhất 100 công trình tại bang này đã bị phá hủy, trong đó có nhiều khu chung cư cao tầng.

Trong cuộc điện đàm được phát trên truyền hình nhà nước, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cho biết chính phủ sẽ hạn chế phương tiện vào La Guaira nhằm giảm ùn tắc và tạo điều kiện cho hoạt động cứu hộ cũng như phân phối hàng viện trợ.

Bà Rodriguez cam kết triển khai chiến dịch cứu trợ quy mô lớn và đã đến thị sát tình hình bang La Guaira ngay trong ngày 25/6. Bà cảm ơn các đoàn xe máy tình nguyện vận chuyển hàng cứu trợ và cho biết chính phủ đã phân phát khoảng 2.600 tấn lương thực.

Cảnh tượng hỗn loạn tại sân bay Venezuela sau động đất Hành khách hoảng loạn tháo chạy khi động đất mạnh làm rung chuyển sân bay quốc tế Maiquetia của Venezuela. Nhiều khu vực hư hại nặng, phủ kín bụi và đống đổ nát.

Bộ trưởng Dầu mỏ Paula Henao cho biết sản lượng dầu của Venezuela không bị ảnh hưởng, vẫn duy trì ở mức 1,2 triệu thùng/ngày. Bà cũng khẳng định nguồn cung nhiên liệu sẽ được bảo đảm.

Các lãnh đạo và nhân viên trong ngành dầu khí cho biết các hạ tầng năng lượng quan trọng của ngành không bị hư hại nghiêm trọng, dù tình trạng mất điện và chậm trễ tại các cảng có thể ảnh hưởng đến sản lượng trong ngắn hạn.

Tại hiện trường, nhiều người dân tham gia đào bới đống đổ nát cùng lực lượng cứu hộ. Cô Jennifer Palacios, 25 tuổi, cho biết trận động đất xảy ra chỉ ít phút sau khi cô rời căn hộ. Con trai 6 tuổi cùng 5 người thân khác của cô vẫn đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát, hiện nay chưa rõ tình trạng. "Vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên dưới những đống đổ nát", cô Palacios nói.

Các đội cứu hộ quốc tế đã bắt đầu có mặt tại Venezuela từ tối 25/6. Ảnh: Reuters.

Các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu đến hiện trường từ tối 25/6. Bà Rodriguez cho biết chính quyền đã làm việc với đại diện Bộ Tư lệnh miền Bắc của quân đội Mỹ và các chuyên gia ứng phó thảm họa Mỹ. Bà cũng cho biết đội cứu hộ từ Đức, Hà Lan và Italy đang trên đường tới Venezuela.

Mỹ tuyên bố sẽ huy động 150 triệu USD viện trợ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt. Quân đội Mỹ cũng điều động tàu và máy bay quân sự tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ.

Tại khu vực Los Corales, 50 thành viên đội cứu hộ El Salvador sử dụng máy bay không người lái, thiết bị dò nhiệt và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người sống sót trong ba tòa nhà 10 tầng bị sập.

"Người dân nói với chúng tôi rằng họ vẫn nghe thấy tiếng người. Họ gọi điện thì vẫn có người trả lời, đồng thời nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong", ông Roberto Gavidia, trưởng đoàn cứu hộ El Salvador, cho biết.

Hai trận động đất dữ dội xảy ra trong bối cảnh Venezuela trải qua nhiều thập kỷ bất ổn, cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính số người thiệt mạng cuối cùng có thể vượt 10.000 người. Đây có thể là một trong những trận động đất gây thương vong lớn nhất tại Mỹ Latinh trong thế kỷ qua.

Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc ước tính gần 7 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa này và đang triển khai nhiều mặt hàng cứu trợ tới Venezuela.

Cảnh hoảng loạn kinh hoàng khi động đất tại Venezuela Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela ngày 25/6 có cường độ mạnh 7,2 và 7,5 độ. Giới chức Venezuela cho biết đã có ít nhất 164 người thiệt mạng và 700 người bị thương.