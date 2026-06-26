Đêm trắng ở Venezuela sau trận động đất kinh hoàng

Hai trận động đất liên tiếp làm rung chuyển Venezuela, nghiền nát nhiều tòa nhà từ thủ đô đến vùng duyên hải và đẩy hàng triệu người vào hoảng loạn.

Người dân đứng trên đống đổ nát của một tòa nhà sau trận động đất ở thủ đô Caracas (Venezuela) ngày 25/6. Ảnh: Reuters.

Khi hai trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển vùng bờ biển phía bắc Venezuela vào ngày 24/6, người dân thủ đô Caracas hốt hoảng chạy ùa ra đường khỏi những tòa nhà rung lắc và nứt vỡ.

Sau trận động đất, nhiều người dân đã kể lại những khoảnh khắc kinh hoàng mà họ phải trải qua.

"Cảnh tượng kinh hoàng"

“Thật kinh hoàng. Tôi có cảm giác ngôi nhà rung chuyển theo một nhịp hoàn toàn khác với mặt đất. Tôi phải bế mẹ chạy ra ngoài. Bà cứng đờ vì sợ hãi”, anh Sebastian Rodríguez, 18 tuổi, nói với tờ Guardian.

Gia đình anh điều hành một cửa hàng trong khu Centro Plaza, một trung tâm thương mại mang phong cách kiến trúc thô mộc nằm ở khu dân cư giàu có ở khu Los Palos Grandes, Caracas.

Kết cấu bê tông cốt thép kiên cố của trung tâm thương mại này - một công trình kiến trúc tiêu biểu được xây dựng vào thời kỳ đỉnh cao của làn sóng bùng nổ dầu mỏ tại Venezuela trong thập niên 1970 - dường như không bị hư hại nghiêm trọng.

Tuy nhiên, khu vực xung quanh lại chịu thiệt hại nặng nề hơn nhiều. Ít nhất 3 tòa nhà tại Los Palos Grandes và khu Altamira lân cận đã đổ sập trong hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 độ, xảy ra cách nhau chưa đầy một phút.

Một tòa nhà sau trận động đất ở thủ đô Caracas (Venezuela) ngày 25/6. Ảnh: Reuters.

Nằm dưới chân dãy núi Ávila hùng vĩ, Altamira và Los Palos Grandes là nơi sinh sống của nhiều cư dân giàu có nhất Caracas, đồng thời tập trung nhiều khách sạn cao cấp, nhà hàng sang trọng và các cơ quan đại diện ngoại giao, trong đó có đại sứ quán Anh, Đức và Brazil.

Khi màn đêm buông xuống, lực lượng cứu hộ, các tình nguyện viên và thân nhân các nạn nhân vội vã đổ đến hiện trường với hy vọng tìm thấy người sống sót giữa đống đổ nát của những khu nhà ở đã bị nghiền nát thành một mớ gạch đá và thép vụn.

“Quá nhiều đống đổ nát”, cô Jessica Galvis, 33 tuổi, bác sĩ hồi sức tích cực, thốt lên khi đứng chờ tin tức bên ngoài một tòa nhà sáu tầng vừa sụp đổ, nơi cô tin rằng một người bạn của mình đã bị chôn vùi bên dưới.

Ông José Morillo, 61 tuổi, cho biết ông đã phóng xe máy băng qua thành phố, vừa đi vừa cầu nguyện để những người thân đang mắc kẹt đều còn sống.

“Anh trai tôi, con trai tôi và các cháu đều đang ở bên trong”, ông Morillo nói. Ít lâu sau, một người phụ nữ trong gia đình ông được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà và dường như vẫn còn sống.

Cơn cuồng phong của địa chấn không dừng lại ở những khu phố giàu. Những khu lao động như Catia, nơi người dân vốn đã chật vật vì một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong thời bình của lịch sử hiện đại, cũng bị tàn phá nặng nề.

“Tường nhà tôi đã đổ sập. Nước đang chảy qua mái nhà”, ông José Luis, một giáo viên thể dục sống tại Catia và là một trong số rất nhiều người mất nhà cửa, xót xa chia sẻ.

“Trận động đất kéo dài rất lâu và phá hủy mọi thứ”, ông nói thêm.

Ông Luis cho biết ông quá sợ hãi nên không dám quay trở lại nhà. Giống như nhiều người dân khác ở Caracas, ông dự định sẽ ngủ ngoài trời qua đêm trên nệm, những tấm bìa carton hoặc trong lều.

“Chính phủ cần cử người đến, lính cứu hỏa nữa… Nếu lại xảy ra một trận động đất như thế, tòa nhà này sẽ sụp đổ. Đó là điều tất cả chúng tôi đều lo sợ”, ông khẩn cầu.

Bà Isra Colmenares, 58 tuổi, cũng sống tại khu vực này, kể rằng tòa nhà nơi bà ở bắt đầu lắc lư dữ dội khi mặt đất rung chuyển trong trận động đất thứ hai, trận động đất mạnh nhất tại Venezuela kể từ trận động đất 7,7 độ xảy ra vào năm 1900.

“Đó thực sự là một trải nghiệm kinh hoàng… Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trải qua điều như vậy. Nó quá, quá mạnh”, bà Colmenares nghẹn ngào.

Tiếng khóc từ bờ biển phía Bắc

Nếu mức độ tàn phá ở thủ đô Venezuela đã rất nghiêm trọng thì tại khu vực cách đó khoảng 45 phút lái xe về phía bắc, tình hình dường như còn thảm khốc hơn, theo Guardian.

Sân bay quốc tế nằm ở thành phố cảng La Guaira đã phải đóng cửa sau khi bị hư hại nghiêm trọng, điều nhiều khả năng sẽ cản trở các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy những hành khách hoảng loạn bỏ chạy tìm nơi trú ẩn khi mái nhà ga bắt đầu sụp xuống, phủ bụi mù lên người họ.

Ở khu vực lân cận, hàng chục tòa chung cư cao tầng và các công trình khác - trong đó có ít nhất một khách sạn ven biển - đã đổ sập.

Đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở La Guaira, Venezuela ngày 25/6. Ảnh: Reuters.

Một số tòa nhà tại Catia La Mar, thị trấn ven biển nằm ở phía tây La Guaira, cũng nằm trong tâm điểm của thảm họa. Do các đường dây điện thoại bị gián đoạn, những nỗ lực liên lạc với người dân đều bất thành. Số phận của họ vẫn chưa được xác định.

Mạng xã hội nhanh chóng ngập tràn những bức ảnh và lời kêu gọi tìm kiếm người mất tích. Nhiều nạn nhân đến từ khu vực ven biển trải dài từ sân bay đến Catia La Mar, trong đó có Brayne, cậu bé 8 tuổi, và Miranda, bé gái mới 5 tuổi.

Bi kịch còn xảy ra với một gia đình khi ít nhất 5 thành viên cùng mất tích, gồm Luisa, Ángel, Carmen, Yepxalit và Andrea.

Giữa khung cảnh tuyệt vọng vẫn le lói những tia hy vọng. Khoảng 1h30 sáng 25/6, lực lượng cứu hộ được ghi hình khi giải cứu ba anh chị em bị chôn vùi dưới một tòa nhà bị sập hoàn toàn ở La Guaira.

“Lạy Chúa, Ngài thật vĩ đại!”, một người đàn ông địa phương thốt lên khi ba đứa trẻ được đưa ra khỏi đống bê tông ngổn ngang. Dù vẫn còn hoảng loạn, các em đều còn sống.