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Thế giới

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau động đất

  • Thứ năm, 25/6/2026 18:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Việt Nam khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau trận động đất ngày 24/6. Bộ Ngoại giao cho biết toàn bộ công dân Việt Nam tại nước này hiện vẫn an toàn.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 25/6, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước trận động đất xảy ra tại Venezuela ngày 24/6 (giờ địa phương), cũng như tình hình công dân Việt Nam và khả năng hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi tới lãnh đạo Venezuela và đang theo dõi sát diễn biến tình hình.

Theo bà Phạm Thu Hằng, ngay sau khi nhận được thông tin về trận động đất xảy ra tại Venezuela, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống lâm thời Cộng hòa Bolivar Venezuela Delcy Rodríguez Gómez.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Venezuela, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã trực tiếp chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ tới lãnh đạo và nhân dân Venezuela trước những thiệt hại do thiên tai gây ra.

"Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela, Việt Nam sẵn sàng có những hình thức hỗ trợ phù hợp đối với Venezuela", người phát ngôn nhấn mạnh.

Liên quan đến tình hình công dân Việt Nam tại Venezuela, bà Phạm Thu Hằng cho biết theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, đến nay các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại quốc gia này đều an toàn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để theo dõi sát tình hình, đồng thời chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp có người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo công dân Việt Nam trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp có thể liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela hoặc đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Cảnh hoảng loạn kinh hoàng khi động đất tại Venezuela Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela ngày 25/6 có cường độ mạnh 7,2 và 7,5 độ. Giới chức Venezuela cho biết đã có ít nhất 164 người thiệt mạng và 700 người bị thương.

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Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela: +58 212 635 7402, email: vnemb.ven@mofa.gov.vn.

Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; Email: baohocongdan@gmail.com

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Phương Linh - Việt Linh

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