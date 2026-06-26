Điện chia buồn về vụ động đất gây thiệt hại nghiêm trọng ở Venezuela

Được tin vụ động đất ngày 24/6 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Venezuela, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn.

Trận động đất ngày 24/6 tại Venezuela gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ảnh: Reuters.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, được tin vụ động đất ngày 24/6 vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Venezuela, ngày 25/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống lâm thời Cộng hòa Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Chính phủ và nhân dân Venezuela.

Hai trận động đất liên tiếp ở Venezuela đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng đồng thời phá hủy nhiều tòa nhà gần thủ đô, nơi người dân và các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm hàng nghìn người mất tích.

Phát biểu trên truyền hình ngày 25/6, Tổng thống lâm thời Venezuela cho biết ít nhất 164 người thiệt mạng và hơn 970 người bị thương, đồng thời lưu ý rằng bang La Guaira, phía Bắc Caracas bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), hai trận động đất có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 đã xảy ra cách nhau chưa đầy 1 phút ngoài khơi bang Carabobo.

Hệ thống Đánh giá nhanh động đất toàn cầu (PAGER) của USGS ước tính số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người trong kịch bản xấu nhất.