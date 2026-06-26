Mỹ điều lực lượng và 150 triệu USD hỗ trợ Venezuela ứng phó động đất

Sau trận động đất tàn khốc xảy ra tại Venezuela ngày 25/6, Mỹ đang khẩn trương huy động các nguồn lực tham gia cứu hộ khẩn cấp.

Các quân nhân Mỹ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Liên quân Bravo đưa thiết bị lên trực thăng tại căn cứ ở Honduras, ngày 25/6, để chuẩn bị tham gia cứu trợ tại Venezuela. Ảnh: SOUTHCOM.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, chỉ vài giờ sau khi động đất xảy ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng phê duyệt cam kết hỗ trợ tài chính đáng kể, đồng thời cho triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn phối hợp với chính quyền lâm thời tại Venezuela. Mục tiêu đặt ra là đáp ứng những nhu cầu cấp bách của người dân Venezuela.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã nhanh chóng triển khai Đội Ứng phó Thảm họa (DART). Trong thành phần của đội có hai nhóm tìm kiếm cứu nạn quốc tế. Mỗi nhóm đều có những nhân sự được đào tạo chuyên sâu bao gồm lính cứu hỏa, bác sĩ, kỹ sư kết cấu, chuyên gia tìm kiếm bằng chó nghiệp vụ.

Bộ Ngoại giao sẽ triển khai đội DART tới Venezuela nhằm cung cấp chuyên môn ứng phó thảm họa, đồng thời điều phối hoạt động tại hiện trường. Đội DART còn có các chuyên gia đến từ nhiều đơn vị của Bộ Ngoại giao, chuyên làm nhiệm vụ đánh giá tình hình thực địa và xác định các nhu cầu nhân đạo ưu tiên.

Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách nhằm điều phối hoạt động hỗ trợ đến từ các đối tác thuộc khu vực công và tư nhân. Lực lượng Đặc nhiệm Ứng phó Động đất Venezuela sẽ đánh giá nhu cầu thực tế tại các khu vực ở Venezuela.

Lực lượng này được thành lập chỉ vài giờ sau thảm họa, quy tụ chuyên gia đến từ nhiều đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Cục Ứng phó Thảm họa và Nhân đạo, Cục Lãnh sự, Bộ Chiến tranh cùng nhiều cơ quan liên ngành khác.

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm cứu nạn và điều phối hậu cần, Mỹ sẽ huy động tổng cộng 150 triệu USD hỗ trợ Venezuela thông qua các đối tác nhân đạo.

Khoản hỗ trợ này bao gồm 50 triệu USD dành cho các tổ chức từ thiện đang hoạt động tại Venezuela. Mỹ sẽ đóng góp thêm 100 triệu USD cho Quỹ Hỗ trợ Venezuela thuộc Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA).

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cam kết hỗ trợ hoạt động của các tổ chức nhân đạo thông qua công tác điều phối hậu cần, để họ có thể phối hợp hiệu quả với chính quyền lâm thời Venezuela.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết đã phối hợp với Bộ Chiến tranh Mỹ, tận dụng năng lực hậu cần và tác chiến của cơ quan này, để đẩy nhanh việc triển khai nhân sự, trang thiết bị và hàng cứu trợ nhân đạo tới Venezuela.

Bộ Ngoại giao là cơ quan chủ trì trong chiến dịch này và đã kích hoạt trung tâm điều phối liên ngành. Trung tâm này phối hợp chặt chẽ với Bộ Chiến tranh Mỹ trong việc bảo đảm hậu cần, khai thác các khí tài quân sự tại khu vực, điều động thêm nhân sự nhằm tối đa hóa tốc độ cứu trợ.

Bộ Chiến tranh Mỹ cam kết sẽ huy động các phương tiện phù hợp để đảm bảo công tác vận chuyển nhanh chóng, hiệu quả.

Hiện đội DART cùng các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Nam Mỹ (SOUTHCOM) đang phối hợp triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp tại hiện trường.

Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả của thảm họa này và sẽ tiếp tục xem xét các biện pháp hỗ trợ bổ sung.

Cảnh hoảng loạn kinh hoàng khi động đất tại Venezuela Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela ngày 25/6 có cường độ mạnh 7,2 và 7,5 độ. Giới chức Venezuela cho biết đã có ít nhất 164 người thiệt mạng và 700 người bị thương.