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Đời sống

Vợ cầu thủ Venezuela qua đời vì che chắn cho con gái trong động đất

  • Thứ bảy, 27/6/2026 19:12 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Andrea, vợ của cầu thủ Hector Bello, thiệt mạng khi dùng thân mình che chắn và cứu sống cho cô con gái 1 tuổi trong thảm họa động đất kép tại Venezuela hôm 25/6.

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Andrea và con gái trong một bức ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân của cầu thủ Hector Bello.

Hector Bello, hậu vệ của câu lạc bộ Marítimo de La Guaira đang thi đấu tại giải hạng hai Venezuela, chia sẻ tin dữ trên trang Instagram cá nhân sau trận động đất kép xảy ra tại Venezuela ngày 25/6.

Vợ anh, Andrea Ruiz, thiệt mạng trong thảm họa trong khi dùng thân mình che chắn cho con gái một tuổi Alana, theo New York Post.

Andrea được tìm thấy trong đống đổ nát với tư thế che chắn cho con gái bên dưới, hành động cuối cùng của cô được cho là đã cứu sống bé Alana khỏi đống đổ nát sập xuống, theo Marca. Bé sau đó được đưa đi cấp cứu và đang hồi phục tại bệnh viện.

Bello cho biết anh đã tức tốc đến Caracas (thủ đô của Venezuela) để thăm con gái và em vợ, cả hai đang điều trị tại bệnh viện và chưa được xuất viện. Trên mạng xã hội, anh cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp anh vượt qua nỗi đau này.

"Em sẽ mãi là người hùng của chúng ta. Bố sẽ kể cho con nghe về mẹ, về sự dũng cảm của mẹ, tình yêu mẹ dành cho con và câu chuyện mẹ đã cứu con bằng chính sinh mạng của mình", Bello viết kèm theo những bức ảnh gia đình.

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Hector Bello cùng vợ Andrea và con gái.

Trong một bài đăng khác gửi đến con gái, anh chia sẻ: "Con sẽ không thấy bố mạnh mẽ hay nở nụ cười như ngày thường, nhưng bố hứa sẽ hồi phục và làm cho con trở thành cô bé hạnh phúc nhất thế giới".

Bi kịch không chỉ dừng lại ở gia đình cầu thủ Hector Bello. Liên đoàn bóng đá Venezuela xác nhận Yordelis Pereira, cầu thủ của Academia Puerto Cabello, cũng thiệt mạng trong thảm họa. Câu lạc bộ Caracas Futbol Club thông báo thêm cầu thủ Razan Sijaa qua đời cùng các thành viên gia đình trong nhà riêng tại La Guaira (Venezuela).

Trận động đất kép xảy ra ngày 25/6 với hai cơn địa chấn liên tiếp cách nhau 39 giây, đo được 7,1 và 7,5 độ - mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900, theo Cục Địa chất Mỹ.

Chính phủ Venezuela cho biết thảm họa khiến ít nhất 920 người thiệt mạng, hơn 3.000 người bị thương và gần 50.000 người mất tích.

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Ảnh: hectorbello_02/Instagram

Venezuela động đất Venezuela động đất Hector Bello

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