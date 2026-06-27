BLV 'số đen' nhất vòng bảng World Cup

BLV Trần Duy Anh gây chú ý khi chia sẻ anh đã trải qua 3 trận liên tiếp không được hô "vào" khiến nhiều khán giả bật cười.

Trần Duy Anh hiện là một trong 9 BLV World Cup 2026 của VTV. Ảnh: Trần Duy Anh/Facebook.

Ngày 27/6, bình luận viên (BLV) Trần Duy Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện tường thuật một số trận vòng bảng World Cup 2026.

Anh cho biết đã bình luận tổng cộng 7 trận đấu tại vòng bảng, bao gồm Hàn Quốc với Cộng Hòa Séc (tỷ số 2-1), Haiti chạm trán Scotland (0-1), Tây Ban Nha đối đầu Cape Verde (0-0), Uzbekistan gặp Colombia (1-3), Bỉ và Iran (0-0), Paraguay gặp Australia (0-0) và Cape Verde gặp Saudi Arabia (0-0). Trong đó, 4 trận kết thúc với tỷ số hòa 0-0 (trong tổng số 6 trận từ đầu giải).

"Tôi đã trải qua 3 trận đấu liên tiếp không được hô 'vàooooo'", anh hài hước nói.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Duy Anh cho biết bất kỳ BLV bóng đá nào cũng mong chờ khoảnh khắc được cất tiếng hô "vào" sau một bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đến với anh sau 3 trận hòa tại vòng bảng World Cup 2026.

"Tôi cũng muốn có những phút giây thăng hoa khi tường thuật trận đấu", anh nói và cho biết thêm các trận đấu anh phụ trách vẫn có nhiều tình huống đáng chú ý, diễn biến hấp dẫn và liên tục tạo cơ hội về phía khung thành. Chỉ tiếc bóng không đi vào lưới.

Theo nam BLV, anh chỉ vô tình thống kê lại số trận mình bình luận rồi chia sẻ lên mạng xã hội. "Tôi đăng cho vui thôi, không nghĩ bài viết lại được mọi người chia sẻ nhiều", anh nói.

Nhiều khán giả đùa rằng Trần Duy Anh là "BLV số đen nhất vòng bảng". Một số người còn hài hước đề nghị VTV cân nhắc phân công anh bình luận các trận đấu có nhiều bàn thắng ở vòng knock-out để "đổi vía".

Trần Duy Anh hiện là một trong 9 bình luận viên đồng hành cùng khán giả trong hành trình World Cup 2026 của Trung tâm Truyền hình Thể thao VTV.

Trước khi đầu quân cho VTV, anh là gương mặt quen thuộc với khán giả theo dõi La Liga trên SCTV. Anh được đánh giá có phong cách bình luận trẻ trung, tập trung vào phân tích chiến thuật và diễn biến chuyên môn.