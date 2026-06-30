Sinh linh thắp hy vọng giữa thảm họa cướp 1.700 sinh mạng Venezuela

Một bé trai chào đời trong bóng tối bên cạnh tòa nhà bị sập vì động đất tại Venezuela. Câu chuyện về sự ra đời của cậu bé giống như tia hy vọng đối với nhiều người Venezuela.

Hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại một khu vực ở Caraballeda, bang La Guaira, Venezuela, ngày 28/6. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodriguez, ngày 29/6 thông báo số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp xảy ra vào ngày 24/6 đã tăng lên 1.719 người. Thảm họa cũng khiến 5.034 người bị thương và 15.866 người chịu ảnh hưởng, trong khi công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Tại thành phố ven biển La Guairá, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động: bác sĩ María Fernanda Terán đỡ đẻ cho một sản phụ ngay trên vỉa hè trong điều kiện khắc nghiệt.

Hình ảnh vị bác sĩ bế em bé sơ sinh giữa khung cảnh đổ nát đã nhận được sự cảm phục của dư luận, trở thành điểm tựa tinh thần quý giá trong thời khắc khó khăn của quốc gia này.

Trước đó, người mẹ, đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi tòa nhà bị sập và chuyển đến khu vực an toàn. Tại đây, người phụ nữ bắt đầu chuyển dạ. Theo truyền thông địa phương, hiện tại, cả hai mẹ con đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Bé trai chào đời trong động đất tại Venezuela Bác sĩ María Fernanda Terán đỡ đẻ ngay trên vỉa hè tại thành phố ven biển La Guairá, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela trong ngày 25/6.

"Đưa một em bé đến với thế giới khi mặt đất vẫn đang rung chuyển ở La Guairá là thử thách lớn nhất trong cuộc đời tôi", bác sĩ Terán viết trên tài khoản mạng xã hội của mình. Sau đăng tải này, bác sĩ Terán chưa đưa ra thêm bình luận về câu chuyện lan truyền trên mạng.

Theo New York Post, sự ra đời của em bé được nhiều người dân Venezuela coi là điều kỳ diệu và dành nhiều lời khen ngợi cho bác sĩ Terán.

"Giữa bóng tối vẫn có ánh sáng", một người bình luận. "Phép màu tồn tại ngay giữa những bất hạnh", một người khác viết. "Đứa trẻ ấy là một phước lành, việc chào đời giữa cơn hoạn nạn càng khiến sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ này trở nên ý nghĩa hơn", một người khác bình luận.

Em bé 9 tháng tuổi và mẹ được cứu sống từ đống đổ nát sau động đất tại Venezuela Lực lượng Tìm kiếm và Cứu nạn Đô thị số 1 của bang Virginia (Mỹ) đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh các thành viên trong đội đưa người mẹ và em bé ra khỏi đống đổ nát. Đội cứu hộ đến từ bang Virginia cho biết hai mẹ con chỉ bị thương nhẹ.

Bên cạnh đó, video ghi lại khoảnh khắc đội cứu hộ Mỹ giải cứu người mẹ và em bé 9 tháng tuổi khỏi đống đổ nát ở Venezuela cũng gây xúc động.

Lực lượng Tìm kiếm và Cứu nạn Đô thị số 1 của bang Virginia (Mỹ) đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh các thành viên trong đội đưa người mẹ và em bé ra khỏi đống đổ nát. Đội cứu hộ đến từ bang Virginia cho biết hai mẹ con chỉ bị thương nhẹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chia sẻ lại đoạn video trên mạng xã hội và bình luận thêm: "Trước những điều tưởng chừng không thể, hy vọng vẫn còn. Mỗi sinh mạng được cứu là một chiến thắng".

Theo CBS, đội cứu hộ này là một trong nhiều lực lượng Mỹ được triển khai tới Venezuela sau thảm họa động đất. Giới chức Venezuela hôm 27/6 cho biết các tình nguyện viên đến từ Mexico, El Salvador, Thụy Sĩ và nhiều quốc gia khác cũng đang tham gia hoạt động cứu hộ.

"Số người thiệt mạng đã lên tới 1.719 người. Đây là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất mà đất nước chúng tôi từng hứng chịu", Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez phát biểu.

Drone cho thấy toàn cảnh đổ nát sau động đất kép tại Venezuela Những thước phim do drone ghi lại cho thấy những tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng ở Venezuela sau hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela trong ngày 25/6.