Nghĩa cử cao đẹp của Neymar

Tiền đạo Neymar tiếp tục ghi dấu ấn ngoài sân cỏ khi quyên góp 250.000 USD để hỗ trợ các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Venezuela.

Neymar tiếp tục nối dài hoạt động thiện nguyện trong nhiều năm qua. Ảnh: Reuters.

Trước thềm trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026 vào rạng sáng 30/6, Neymar gây chú ý bằng hành động ý nghĩa ngoài sân cỏ khi quyên góp khoảng 250.000 USD để hỗ trợ các nạn nhân trong trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela.

Theo thông tin được truyền thông Brazil xác nhận, khoản tiền của ngôi sao 34 tuổi sẽ được chuyển tới các chương trình cứu trợ nhân đạo, trong bối cảnh quốc gia láng giềng Brazil đang hứng chịu hậu quả nặng nề từ thảm họa thiên nhiên.

Số liệu từ Liên Hợp Quốc cho biết trận động đất đã khiến khoảng 1.450 người thiệt mạng và hơn 50.000 người mất tích.

Nguồn hỗ trợ từ Neymar sẽ được sử dụng cho các hoạt động cấp bách như phân phát lương thực, cung cấp nước sạch, mua thuốc men và dựng nơi ở tạm cho những gia đình bị ảnh hưởng.

Đây không phải lần đầu tiên chân sút của tuyển Brazil tham gia các hoạt động thiện nguyện. Trong đại dịch Covid-19, Neymar từng hỗ trợ thành phố Manaus khi hệ thống y tế rơi vào khủng hoảng, đóng góp kinh phí mua máy thở và quyên góp cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Tiền đạo này cũng nhiều lần đồng hành cùng các chiến dịch cứu trợ tại Brazil. Đầu năm 2021, anh tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch. Năm 2024, Neymar tiếp tục được nhắc đến khi quyên góp khoảng gần 3,9 triệu USD để giúp các nạn nhân trong đợt lũ lụt nghiêm trọng ở bang Rio Grande do Sul.

Dù không còn giữ vai trò đá chính tại World Cup 2026 và nhiều khả năng chỉ ngồi dự bị trong trận gặp Nhật Bản, tiền đạo Brazil vẫn tạo sức ảnh hưởng lớn bằng những đóng góp ngoài bóng đá, đồng thời góp phần kêu gọi sự chung tay của cộng đồng quốc tế trước cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Venezuela.

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