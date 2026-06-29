Bộ Công an xuất quân thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela

Chiều 28/6, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân, lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng.

Cùng dự có bà Estela del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam; Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn công tác cùng các thành viên trong đoàn.

Trận động đất xảy ra ngày 24/6 vừa qua đã để lại hậu quả đặc biệt nặng nề tại Venezuela. Theo thông tin cập nhật đến ngày 28/6, hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến động viên các cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn công tác trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Trước những mất mát ấy, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an quyết định cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Venezuela và gia đình các nạn nhân. Thứ trưởng khẳng định việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng tới vùng thiên tai không chỉ nhằm hỗ trợ người dân đang gặp hoạn nạn mà còn thể hiện tình đoàn kết quốc tế, trách nhiệm nhân đạo và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Venezuela.

Đoàn công tác được Bộ Công an gồm những cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn, kinh nghiệm trong tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình sập đổ, y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy cứu hộ. Cùng với đó, các phương tiện chuyên dụng, thiết bị dò tìm, vật tư y tế và các điều kiện hậu cần cần thiết đều được chuẩn bị hoàn tất để Đoàn công tác có thể bắt tay vào nhiệm vụ ngay khi tới hiện trường.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các thành viên trong Đoàn giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật và chủ động phối hợp với lực lượng sở tại. Mỗi người trong đoàn mang theo một nhiệm vụ cụ thể. Nhưng phía sau nhiệm vụ ấy còn là hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhân ái, trách nhiệm, luôn sẵn sàng có mặt khi bạn bè quốc tế cần sự sẻ chia.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các thành viên Đoàn công tác.

Có mặt tại Lễ xuất quân, bà Estela del Valle Quijada Suarez xúc động cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam đã kịp thời cử lực lượng sang hỗ trợ Venezuela. Sự hiện diện của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trong thời điểm đất nước bà đang chịu những mất mát to lớn có ý nghĩa vượt ra ngoài sự hỗ trợ về nhân lực và phương tiện. Đó còn là biểu tượng của tình hữu nghị, sự đồng cảm và mối gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Bà Estela del Valle Quijada Suarez tin tưởng, bằng kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm, đoàn công tác Việt Nam sẽ góp phần giúp người dân vùng động đất vượt qua những ngày khó khăn nhất. Bà chúc các cán bộ, chiến sĩ lên đường mạnh khỏe, bình an và trở về Tổ quốc sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kết thúc buổi Lễ, lãnh đạo Bộ Công an chúc Đoàn công tác mạnh khỏe, đoàn kết, bình an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về Tổ quốc trong niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Trước mắt, dự kiến Bộ Công an sẽ mang khoảng trên 20 tấn hàng các loại gồm nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh... đến Venezuela.