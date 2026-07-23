Kiến trúc 'vô hình' chinh phục giới siêu giàu

Tại những vùng hẻo lánh nhất của Namibia, những khu nghỉ dưỡng cao cấp đang được xây dựng với mục tiêu tưởng chừng phi lý: Phải trở nên "vô hình".

Các khu nghỉ dưỡng sang trọng thường được thiết kế để trở nên nổi bật. Nhưng tại Namibia, một số khu nghỉ dưỡng cao cấp lại theo đuổi mục tiêu hoàn toàn ngược lại: Công trình phải ẩn mình, cố gắng để trở nên “vô hình”, khó nhìn thấy nhất có thể. Đây được gọi là phong cách kiến trúc “vô hình", xu hướng đang phát triển tại Namibia.

Trong những năm gần đây, phong cách “giàu kín, sang ngầm”, hay “sang trọng thầm lặng” (quiet luxury) đã được biết đến nhiều. Phong cách này thường dành để nói về gu thời trang của giới nhà giàu, khi họ không thích trưng trổ những món hàng hiệu quá dễ nhìn ra và đọc giá. Giờ đây, phong cách “sang trọng thầm lặng” còn lan tỏa sang cả các khu nghỉ dưỡng hạng sang.

“Sang trọng thầm lặng” khi vui chơi

Các công trình resort “sang trọng thầm lặng” đặt mục tiêu mang đến cảm giác đẳng cấp, cùng sự riêng tư kín đáo đỉnh cao cho nhóm khách nhà giàu tinh hoa. Các resort hạng sang này hòa vào cảnh quan của những khu vực hẻo lánh, ít người biết tới, thậm chí ít người đặt chân tới.

Ít nơi trên thế giới biệt lập hơn bờ biển Skeleton của Namibia. Đây là dải bờ cát dài khoảng 500 km, các cồn cát cao tới 100 m đổ thẳng xuống bờ biển có những xác tàu đắm nằm rải rác.

Khu nghỉ dưỡng Shipwreck nằm ẩn mình trên sa mạc gần bờ biển Skeleton của Namibia. Ảnh: CNN.

Các xác tàu đắm là dấu vết hiếm hoi của con người tại vùng đất được mệnh danh là "Cánh cổng địa ngục", nơi đây, cảnh quan có vẻ đầy hăm dọa. Chỉ khi quan sát kỹ, du khách mới nhận ra 10 công trình nằm trên bãi biển.

Các công trình này thuộc khu nghỉ dưỡng Shipwreck, đó là những căn cabin sang trọng được thiết kế mô phỏng như những xác tàu mắc cạn trên sa mạc.

Khu nghỉ dưỡng Shipwreck khai trương năm 2018, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Namibia Nina Maritz. Bà Maritz muốn tái hiện cảm giác tuyệt vọng khi tìm nơi trú ẩn mà những thủy thủ mắc cạn từng trải qua trên sa mạc khắc nghiệt này từ hàng trăm năm trước.

"Khi đến đây, du khách sẽ cảm nhận rõ sự biệt lập, như thể đang ở giữa hư vô, ở xa mọi điều đang diễn ra trên hành tinh này. Có điều gì đó xảy ra khi bạn bước vào cabin, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh tuyệt đối", bà Maritz nói với CNN.

Theo bà Maritz, đó là sự giải tỏa và ngưng kết nối chất lượng cao, khá xa xỉ. Ngày nay, rất ít người còn trải nghiệm được sự tĩnh lặng tuyệt đối như vậy. “Chúng ta kết nối liên tục nhưng không còn đủ tĩnh lặng để thực sự kết nối với các giác quan của mình", bà Maritz nhận xét.

Bà Maritz cho biết khi thiết kế công trình, bà muốn du khách lưu lại cabin có cảm giác “tôi từng kiệt sức, ngoài kia là nắng, cát và gió, còn giờ đây, tôi đã tìm thấy nơi trú ẩn của mình”. Công trình resort Shipwreck có thiết kế làm nổi bật sự tương phản giữa thiên nhiên bao la và sự nhỏ bé của con người.

Các cabin có giường cỡ lớn, phòng tắm đưa lại trải nghiệm dễ chịu, công trình biệt lập nhưng vẫn có Wi-Fi, mang lại cho du khách không gian nghỉ ngơi tiện nghi và kín đáo.

Kiến trúc sư Nina Maritz cho rằng mọi công trình xây dựng giữa thiên nhiên đều phải lùi sau cảnh quan thiên nhiên, để thể hiện sự tôn trọng đối với cảnh quan nguyên bản. Vì vậy, các cabin được thực hiện bằng gỗ có thiết kế tối giản, hòa vào khung cảnh, cố gắng không làm thay đổi cảnh quan đường chân trời.

"Toàn bộ trải nghiệm ở khu nghỉ dưỡng Shipwreck không phải để con người cảm thấy họ đến đây và thống trị thiên nhiên. Con người chỉ là một phần nhỏ bé của thiên nhiên, vì thế công trình được thực hiện theo cách để người ta gần như không nhìn thấy nó", bà Maritz giải thích.

“Vô hình” để hưởng thụ trọn vẹn

Tiến sâu vào vùng sa mạc đá Damaraland ở Namibia, khu nghỉ dưỡng sang trọng Onduli cũng được xây dựng theo kiểu “cố gắng hết sức để không bị nhìn thấy”. Với Onduli, cảnh quan thiên nhiên không chỉ “che giấu” công trình mà còn là một phần của công trình.

Được xây dựng trên mỏm đá granite nhìn ra núi Brandberg, đỉnh núi cao nhất Namibia, Onduli là khu biệt thự nghỉ dưỡng riêng tư, có đầy đủ tiện nghi cao cấp, nằm giữa Khu bảo tồn Doro Nawas rộng khoảng 4.000 km2. Khu bảo tồn này là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã như tê giác đen, báo hoa mai và báo gepa.

Khu nghỉ dưỡng sang trọng Onduli xây dựng trên mỏm đá granite. Ảnh: CNN.

Khu nghỉ dưỡng Onduli được nâng đỡ trên các cột chống. Công trình có phần mái mang tông đỏ, hòa vào màu đá granite xung quanh.

Hướng dẫn viên Berwald Awiseb, người phụ trách đưa du khách tới khu nghỉ dưỡng, cho biết: "Khi nhìn thấy công trình, du khách đều rất ngạc nhiên, họ thấy nó thình lình hiện ra và như thể đang lơ lửng bên sườn núi”.

Đó là điều đã được nhà thiết kế kiến trúc Trevor Nott tính toán từ trước: "Điều quan trọng là du khách phải không nhìn thấy công trình khi đang đi đến. Họ đến rồi, mọi thứ mới bất ngờ mở ra”.

Từng là nhà sinh thái học, khi chuyển sang làm kiến trúc sư, ông Nott muốn xây dựng nên những công trình gắn bó với thiên nhiên. Phần lớn vật liệu xây dựng có khả năng phân hủy sinh học đều được lấy từ địa phương.

"Để xây dựng nên công trình, chúng tôi sử dụng chính những gì thiên nhiên xung quanh có sẵn. Công trình được xây dựng từ thiên nhiên và hòa vào không gian thiên nhiên", ông Nott nói.

"Kiến trúc vô hình" đang là xu hướng mới được giới nhà giàu ưa chuộng khi tìm địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp. Ảnh: CNN.

Nhìn chung, phong cách “kiến trúc vô hình” hướng tới việc hòa nhập tối đa vào cảnh quan tự nhiên, giảm thiểu tác động thị giác đối với môi trường xung quanh. Công trình thường được thiết kế nhằm khơi gợi sức sáng tạo của người sử dụng.

Ngày càng nhiều tập đoàn ở nhiều lĩnh vực quan tâm tới phong cách kiến trúc này. Các công trình “kiến trúc vô hình” cũng thường lấy cảm hứng từ thiên nhiên, nhằm tạo nên không gian sống truyền cảm hứng, giúp người sống trong công trình được giảm căng thẳng, từ đó nâng cao chất lượng trải nghiệm khi ở trong công trình.

Đây là phong cách kiến trúc hướng đến việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người sử dụng, góp phần cải thiện cảm giác hài lòng về cuộc sống. Có thể nói, những công trình mang phong cách “kiến trúc vô hình” hướng đến việc gia tăng cảm nhận hạnh phúc cho những người ở trong công trình đó.

Nhu cầu tận hưởng cảm giác hạnh phúc và sự đẳng cấp trong không gian ẩn mình, kín đáo, kín tiếng đang là nhu cầu mới của nhóm khách thượng lưu tinh hoa. Từ “cái mặc”, giờ phong cách “sang trọng thầm lặng” đã lan sang cả nhu cầu vui chơi, tận hưởng của giới nhà giàu.