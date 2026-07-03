Vì sao số lượng tỷ phú USD tăng cao kỷ lục?

Số lượng tỷ phú trên thế giới hiện ở mức kỷ lục với 3.302 người. Tốc độ tích lũy tài sản của giới siêu giàu ngày càng nhanh. Vì sao “nước chảy chỗ trũng” vẫn đúng?

Thế giới hiện có 3.302 tỷ phú USD. Ảnh minh họa: Forbes.

Theo báo cáo mới công bố của ngân hàng Thụy Sĩ UBS ngày 30/6, tài sản của các tỷ phú trên thế giới tăng trung bình 25% trong một năm qua, số liệu tính đến tháng 4. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với mức tăng 10,8% đối với tài sản cá nhân bình quân trên toàn cầu.

Số lượng tỷ phú trên thế giới hiện tăng 13% lên mức kỷ lục 3.302 người. Giới siêu giàu đang tích lũy tài sản với tốc độ ngày càng nhanh. 2025 là năm đánh dấu lần đầu tiên số lượng tỷ phú trên toàn cầu vượt mốc 3.000 người.

Người giàu càng giàu

Theo Guardian, thế giới hiện có 18 người sở hữu khối tài sản 50 - 100 tỷ USD , 20 người có tài sản vượt mốc 100 tỷ USD . Nhà kinh tế học James Mazeau của UBS cho biết các tỷ phú hiện được hưởng lợi từ làn sóng bùng nổ cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Gần một nửa số tỷ phú trong "câu lạc bộ 100 tỷ USD " kiếm tiền từ lĩnh vực công nghệ.

"Phần lớn tài sản của các tỷ phú gắn liền với các công ty niêm yết. Do đó, một phần mức tăng tài sản đến từ diễn biến của thị trường chứng khoán. Câu chuyện về sự bùng nổ của AI đang thúc đẩy thị trường cổ phiếu. Ở những quốc gia có mức độ tham gia lớn vào thị trường chứng khoán, điều này dẫn đến sự gia tăng tài sản đột biến", ông Mazeau phân tích.

Theo Forbes, trong số 5 gương mặt mới gia nhập "câu lạc bộ 100 tỷ USD " có Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao), tỷ phú nổi bật trong lĩnh vực tiền mã hóa. Sau khi chấp hành án tù 4 tháng trong năm 2024, ông Triệu nhanh chóng trở lại với các mối quan hệ kinh doanh, sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá. Forbes ước tính Triệu Trường Bằng hiện sở hữu khối tài sản khoảng 110 tỷ USD , vượt cả Bill Gates.

Theo UBS, bên dưới tầng lớp tỷ phú USD, tầng lớp triệu phú USD cũng đang mở rộng nhanh chóng. Ngân hàng này cho biết số người sở hữu tài sản từ 1 triệu USD trở lên đã vượt mức 57,5 triệu người trong năm 2025. Đà tăng này cũng được hỗ trợ bởi sự đi lên của thị trường chứng khoán và việc đồng USD suy yếu trong năm qua.

Tại Mỹ, hơn 440.000 người lần đầu tiên trở thành triệu phú, chiếm gần một nửa mức tăng số triệu phú trên toàn cầu trong năm 2025.

Các diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh khoảng cách giàu nghèo trên thế giới tiếp tục nới rộng. Báo cáo Bất bình đẳng Thế giới (WIR) năm 2025 cho thấy 60.000 tỷ phú và triệu phú trên toàn cầu, tương đương 0,001% dân số thế giới, đang nắm giữ lượng tài sản lớn gấp 3 lần tổng tài sản của một nửa nhóm dân số nghèo nhất hành tinh.

Trong bối cảnh đó, ngày càng có nhiều lời kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới tăng thuế đối với giới siêu giàu.

Quyền lực tỷ phú

Theo Forbes, tổng tài sản của giới tỷ phú tăng thêm 4.000 tỷ USD so với năm thống kê trước đó, hiện khối tài sản này ở mức 20.100 tỷ USD . Khối tài sản này lớn hơn GDP của hầu hết các quốc gia, ngoại trừ Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ dẫn đầu với kỷ lục 902 tỷ phú, tiếp theo là Trung Quốc với tổng cộng 516 người, trong khi Ấn Độ có 205 tỷ phú.

Mỹ là đất nước của những tỷ phú. Quốc gia này được điều hành bởi một tỷ phú và là nơi sinh sống của 15 trong số 20 người giàu nhất thế giới. Ảnh minh họa: Forbes.

Tuy nhiên, khối tài sản này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức có thể đạt được, nếu thị trường chứng khoán không trải qua những biến động trong thời gian gần đây.

Giới siêu giàu trên thế giới đang tích lũy tài sản với tốc độ nhanh hơn phần lớn các quốc gia.

Theo Forbes, số lượng tỷ phú tăng khoảng 400 người so với thống kê năm trước. Nói cách khác, trong 12 tháng qua, trung bình mỗi ngày thế giới có thêm hơn một tỷ phú USD. Dự báo trong vòng một thập kỷ tới sẽ có ít nhất 5 tỷ phú sở hữu khối tài sản từ 1.000 tỷ USD trở lên.

Dữ liệu cũng cho thấy khoảng 60% tài sản của các tỷ phú đến từ thừa kế hoặc các mối quan hệ gia đình, thay vì được tạo dựng thông qua hoạt động khởi nghiệp.

Trong khi giới siêu giàu tiếp tục kiểm soát phần lớn tài sản toàn cầu, nhiều người thuộc tầng lớp thu nhập thấp lại chật vật hơn trong vấn đề tài chính. Phần lớn người Mỹ cho biết họ sống dựa vào từng kỳ lương, không tích cóp được gì, thậm chí còn bị thâm hụt.

"Việc một nhóm nhỏ kiểm soát nền kinh tế toàn cầu đã đạt đến mức từng được cho là khó có thể xảy ra. Không chỉ tốc độ tích lũy tài sản của các tỷ phú tăng nhanh gấp 3 lần, mà sức ảnh hưởng của họ cũng ngày càng lớn", ông Amitabh Behar, Giám đốc điều hành quốc tế của Oxfam, nhận định.

Tiền bạc đi liền với quyền lực, chưa bao giờ giới tỷ phú có ảnh hưởng lớn đến thế giới như hiện nay. Họ có khả năng tác động đến chính trị, chính sách, thị trường chứng khoán và làn sóng bùng nổ của AI. Những yếu tố này lại chính là một phần lý do đưa khối tài sản của những người giàu nhất hành tinh lên mức khó có thể hình dung.

Ảnh hưởng của giới tỷ phú thể hiện rõ nhất tại Mỹ - nơi đất nước được điều hành bởi một tỷ phú, cũng là nơi sinh sống của 15 trong số 20 người giàu nhất thế giới.

Theo Forbes, tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thêm khoảng 1,4 tỷ USD trong năm nay, chủ yếu nhờ lợi nhuận từ tiền mã hóa. Ông Trump hiện đứng thứ 645 trong danh sách tỷ phú thế giới, tăng lên từ vị trí 700 của năm trước, với mức tài sản ròng hiện ước tính vào khoảng 6,5 tỷ USD .