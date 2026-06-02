Tranh cãi đạo đức khi 'tỷ phú ấu dâm' Epstein vẫn có thể có con

Đây là lần đầu tiên các tài liệu chính thức xác nhận tội phạm tình dục Jeffrey Epstein từng lưu trữ tinh trùng và yêu cầu không hủy bỏ sau khi qua đời.

Dẫn tài liệu từ Bộ Tư pháp Mỹ do tờ The New York Times nghiên cứu, các hồ sơ cho biết Jeffrey Epstein đã lưu trữ tinh trùng tại Ngân hàng Tinh trùng California (California Cryobank) từ nhiều năm trước khi tử vong vào năm 2019.

Theo hợp đồng ký kết, Epstein yêu cầu cơ sở này không hủy bỏ số vật chất di truyền trên trong trường hợp ông ta qua đời, mà phải chuyển giao quyền kiểm soát cho các đại diện quản lý khối tài sản thừa kế của mình.

Hợp đồng lưu trữ bí mật và ranh giới pháp lý



Đây là lần đầu tiên các tài liệu chính thức xác nhận tội phạm tình dục Jeffrey Epstein đã chủ động lưu trữ tinh trùng và ký hợp đồng bảo quản nhằm duy trì sự tồn tại của số vật chất di truyền này sau khi qua đời.

Điều này đặt ra những câu hỏi về vấn đề pháp lý, đạo đức và xã hội xung quanh việc sở hữu, thừa kế và khả năng sử dụng vật liệu di truyền sinh học của một người đã chết, đặc biệt khi người đó là một nhân vật gây tranh cãi như Jeffrey Epstein.

Các hồ sơ liên quan đến Epstein được lưu trữ để tiếp cận công khai tại một phòng đọc nằm ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Các tài liệu hiện tại chưa làm rõ thời điểm cụ thể Jeffrey Epstein bắt đầu lưu trữ tinh trùng. Hồ sơ chỉ chỉ ra ông ta đã gửi mẫu tại Ngân hàng Tinh trùng California (California Cryobank) từ trước tháng 10/2012, sau đó tiếp tục ký hợp đồng gia hạn lưu trữ vào năm 2016.

Về mặt nhân thân, năm 2008, Epstein từng nhận tội tại bang Florida với cáo buộc môi giới mại dâm trẻ vị thành niên. Đến năm 2019, trong lúc đang chờ xét xử với các cáo buộc liên quan đến đường dây buôn bán tình dục, đối tượng này đã tự sát trong một nhà tù ở Manhattan.

Hợp đồng quy định tinh trùng vẫn thuộc sở hữu của Epstein. Sau khi ông ta qua đời, quyền kiểm soát số tinh trùng này sẽ được chuyển vào nhóm các tài sản thừa kế, do người đại diện pháp lý quản lý.

Hiện chưa rõ mẫu tinh trùng của Epstein có còn được lưu giữ hay không. Công ty sở hữu California Cryobank cho biết hiện công ty này không lưu trữ bất kỳ mẫu nào liên quan đến Epstein. Đại diện pháp lý của Epstein không phản hồi đề nghị bình luận.

Thông tin về việc Jeffrey Epstein lưu trữ tinh trùng trước khi qua đời đang đặt ra nhiều câu hỏi mới về cả góc độ pháp lý lẫn đạo đức sinh học. Trong bối cảnh công nghệ y khoa phát triển, những tranh luận này phản ánh các thách thức mang tính thời đại mà hệ thống luật pháp và quy chuẩn xã hội chưa từng phải đối mặt trước đây.

Điển hình trong số đó là việc liệu các ngân hàng lưu trữ sinh sản có nên từ chối tiếp nhận và bảo quản mẫu của những đối tượng có tiền án phạm tội tình dục hay không.

Những câu hỏi mang tính thời đại

Kimberly Mutcherson, giáo sư tại Trường Luật Rutgers chuyên nghiên cứu công nghệ sinh sản và đạo đức sinh học, cho rằng việc một ngân hàng tinh trùng có nên tiếp nhận mẫu của người phạm tội ác tình dục hay không, vẫn là chủ đề gây tranh luận trong ngành hỗ trợ sinh sản.

Theo bà Mutcherson, một số chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng nếu một người từng có tiền án, nhưng sau khi chấp hành án, họ vẫn có thể sinh con theo cách tự nhiên, vậy thì người đó cũng nên có quyền sinh con bằng công nghệ hỗ trợ sinh sản.

Các chuyên gia này cho rằng việc hạn chế sử dụng dịch vụ lưu trữ sinh sản vì vấn đề nhân thân, tiền án cũng có thể là một dạng phân biệt đối xử. Tuy nhiên, bà Mutcherson thừa nhận rằng việc đặt câu hỏi, thậm chí là tranh cãi trong vấn đề này là điều hợp lý.

Jeffrey Epstein xuất hiện trong một bức ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ công bố. Ảnh: Reuters.

Epstein để lại phần lớn tài sản và tiền bạc cho bạn gái Karyna Shuliak thông qua một quỹ tín thác do luật sư Darren Indyke và kế toán Richard Kahn quản lý. Khoảng 40 người khác cũng được nêu tên là những người có thể thụ hưởng tài sản, nhưng cho đến nay chưa ai, kể cả bà Shuliak, nhận được bất kỳ khoản nào. Luật sư của bà Shuliak từ chối bình luận về điều này.

Tài liệu từ quỹ tín thác của Epstein hiện không đề cập cụ thể đến số tinh trùng đã lưu trữ. Theo bà Naomi Cahn, giáo sư luật tại Đại học Virginia chuyên về luật thừa kế và quỹ tín thác, những người quản lý tài sản của Epstein có quyền quyết định khá lớn.

Theo bà Louise King, Giám đốc chương trình đạo đức sinh học sinh sản tại Trường Y Harvard, theo các nguyên tắc đạo đức thường được áp dụng trong ngành, tinh trùng của người đã mất vẫn có thể được sử dụng, nếu người đó từng thể hiện rõ mong muốn này.

Những người thân cận với Epstein cho biết không lâu trước khi ông ta tự sát trong tù, Epstein vẫn bày tỏ mong muốn phổ biến rộng rãi ADN của mình.

Hồ sơ y tế và các email được Bộ Tư pháp công bố trong năm nay cũng cho thấy Epstein khi còn sống khá quan tâm tới sức khỏe sinh sản của bản thân. Ông ta từng được điều trị tình trạng testosterone thấp bằng một phác đồ có sử dụng thuốc làm tăng số lượng tinh trùng.

Hiện chưa rõ các cơ sở hỗ trợ sinh sản sẽ phản ứng như thế nào nếu một người thụ hưởng nhận được số tinh trùng này và muốn sử dụng để mang thai.