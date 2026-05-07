Thẩm phán Mỹ công bố thư tuyệt mệnh nghi của Jeffrey Epstein

Bức thư được cho là của Jeffrey Epstein vừa được tòa án New York công khai, hé lộ những dòng gây chú ý trước khi ông qua đời trong trại giam.

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 7/5 đã công bố tài liệu được cho là thư tuyệt mệnh của Jeffrey Epstein, nhà tài phiệt tai tiếng từng bị cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên, trong đó có đoạn viết: “Thật đặc biệt khi có thể tự chọn thời điểm để nói lời tạm biệt”.

Jeffrey Epstein được phát hiện tử vong trong phòng giam tại Manhattan vào tháng 8/2019. Cái chết của ông khi đó được cơ quan chức năng kết luận là tự sát.

Bức thư viết tay được cho là do Nicholas Tartaglione, cựu cảnh sát và tội phạm giết người đang thụ án, phát hiện. Tartaglione từng ở chung phòng giam với Epstein trong khoảng hai tuần hồi tháng 7/2019.

Thẩm phán liên bang Kenneth Karas, người phụ trách vụ án của Tartaglione, đã quyết định công bố tài liệu này sau yêu cầu từ tờ New York Times, đơn vị lần đầu tiết lộ sự tồn tại của bức thư vào tuần trước.

Theo phán quyết của ông Karas, bức thư được xem là tài liệu tư pháp và thuộc phạm vi tiếp cận công khai của công chúng vì từng được nộp trong hồ sơ vụ án hình sự của Tartaglione - người đang thụ bốn án tù chung thân liên tiếp vì các vụ giết người liên quan đến ma túy.

Thẩm phán cho biết không có căn cứ pháp lý nào để tiếp tục niêm phong tài liệu này. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tòa án không xác nhận tính xác thực của bức thư, cũng như chưa đánh giá chuỗi lưu giữ chứng cứ liên quan.

“Không bên nào đưa ra được lý do đủ sức thuyết phục để tiếp tục niêm phong bức thư”, thẩm phán Karas viết trong phán quyết.

Tài liệu được viết nguệch ngoạc trên giấy ghi chú màu vàng và do nhóm luật sư của Tartaglione nộp cho tòa. Trong thư có đoạn: “Họ điều tra tôi suốt nhiều tháng nhưng không tìm thấy gì cả!!! Rồi cuối cùng lại dùng các cáo buộc từ 15 năm trước”.

Một đoạn khác gây chú ý viết: “Thật đặc biệt khi có thể tự chọn thời điểm để nói lời tạm biệt. Các người muốn tôi làm gì nữa, bật khóc sao? Chẳng vui chút nào, không đáng đâu!!”.

Jeffrey Epstein từng nhận tội tại bang Florida năm 2008 vì hành vi mua dâm trẻ vị thành niên. Vụ việc dẫn tới một thỏa thuận nhận tội gây tranh cãi và mức án tù ngắn hạn.

Đến tháng 7/2019, Epstein tiếp tục bị bắt và bị truy tố với các cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Các công tố viên cáo buộc ông đã tuyển dụng và lạm dụng nhiều bé gái tại New York và Florida.

Bức thư được cho là xuất hiện lần đầu vào tháng 7/2019, sau khi Epstein được phát hiện còn sống trong phòng giam với các dấu vết trên cổ - sự việc mà giới chức sau đó mô tả là một vụ tự sát bất thành.

Theo lời kể công khai của Tartaglione, bức thư được giấu trong một cuốn sách đặt trong phòng giam chung của hai người. Vài tuần sau đó, ngày 10/8/2019, Epstein được phát hiện tử vong trong một vụ việc riêng biệt và tiếp tục bị kết luận là tự sát.

Tartaglione từng nhắc tới bức thư trong một cuộc phỏng vấn podcast năm ngoái, nhưng vụ việc chỉ thực sự gây chú ý sau bài viết của New York Times hôm tuần trước.

Theo tờ báo này, bức thư chưa từng được các điều tra viên liên bang xem xét và cũng không xuất hiện trong hàng triệu tài liệu liên quan đến Epstein do Bộ Tư pháp Mỹ công bố trong những năm gần đây.

Khi ra quyết định công bố tài liệu, thẩm phán Karas đã bác bỏ các lo ngại về quyền riêng tư, với lý do Epstein đã qua đời và nội dung bức thư từ lâu đã trở thành chủ đề được công chúng quan tâm rộng rãi.