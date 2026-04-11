Melania Trump cố dập bê bối Epstein nhưng vô tình thổi bùng tranh cãi

Phát biểu bất ngờ của Đệ nhất phu nhân Melania Trump về đại án Jeffrey Epstein nhiều khả năng hướng tới việc xoa dịu dư luận. Tuy nhiên, tuyên bố này lại có nguy cơ phản tác dụng.

"Tôi không phải là nạn nhân của Epstein. Epstein không phải là người giới thiệu tôi với Donald Trump", Đệ nhất phu nhân Melania Trump khẳng định trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 9/4 (giờ địa phương).

Tuyên bố này gây chú ý khi bà Melania Trump trước đó không thực sự vướng vào các đồn đoán liên quan đến đại án Jeffrey Epstein.

Đệ nhất phu nhân nước Mỹ nói rằng bản thân chưa từng có quan hệ bạn bè với Epstein, dù thừa nhận rằng bà và ông Trump khi còn hẹn hò đôi khi gặp ông trong các mối quan hệ xã hội tại New York và Florida.

"Những lời nói dối trắng trợn liên kết tôi với Jeffrey Epstein cần phải chấm dứt từ hôm nay", bà nói, song không nêu cụ thể cáo buộc nào.

Bài phát biểu kéo dài chưa đầy 6 phút hoàn toàn tập trung vào vụ Epstein nhưng tác động của nó có thể lan rộng hơn nhiều, đặc biệt khi được đưa ra trong thời điểm nhạy cảm về chính trị đối với Tổng thống Trump, CNN nhận định.

Một thách thức chính trị mới với Nhà Trắng

Phát biểu của bà Melania Trump diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng dường như đang mất kiểm soát đối với thông điệp chủ đạo của nhiệm kỳ hai của ông Trump.

Xu hướng này thể hiện qua những phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Trump liên quan đến chiến sự Iran, vốn vấp phải chỉ trích ngay cả từ các nhân vật truyền thông bảo thủ vốn ủng hộ ông.

Giờ đây, chính quyền lại đối mặt với một làn sóng tranh cãi mới liên quan đến Epstein.

Những phát biểu của ông Trump về xung đột Iran bị đánh giá là thiếu nhất quán và có tính bộc phát. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh Washington bị lấp đầy bởi những cuộc thảo luận liên quan đến chiến sự, việc đệ nhất phu nhân vốn kín tiếng và thường giữ khoảng cách độc lập với chồng lại chọn thời điểm này để lên tiếng công khai là điều làm dấy lên nhiều câu hỏi.

Một phần lý do đằng sau phát biểu đáng chú ý của bà Melania Trump dường như mang tính cá nhân. Đệ nhất phu nhân phản bác các "cáo buộc vô căn cứ" về mối liên hệ với Epstein, người đã qua đời trong trại giam tại Manhattan năm 2019. Bà nhắc đến một email trao đổi năm 2002 với Ghislaine Maxwell, người hiện bị giam giữ, trong đó bà ký tên "Love Melania" và nhận lại lời đáp gọi bà là "đậu nhỏ ngọt ngào". Bà giải thích đây chỉ là "trao đổi mang tính xã giao" và "không có gì nghiêm trọng".

Tổng thống Trump cũng nhiều lần phủ nhận mối liên quan đến Epstein và khẳng định đã chấm dứt quan hệ với ông này từ đầu những năm 2000, trước khi các hành vi phạm pháp của cựu tỷ phú bị phanh phui.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump phát biểu tại Cross Hall, Nhà Trắng hôm 9/4 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters.

Hiện không có bằng chứng cho thấy vợ chồng tổng thống có hành vi sai trái. Tuy nhiên, ông Trump vẫn chịu sức ép, cùng với nhiều nhân vật nổi tiếng khác, phải làm rõ những gì họ biết về Epstein.

Đáng chú ý, bà Melania trước đây chưa từng công khai phát biểu về vụ việc này, nhưng đã từng buộc nhà xuất bản HarperCollins, chiến lược gia Dân chủ James Carville và tờ Daily Beast xin lỗi vì các nội dung liên hệ bà với Epstein.

Một vấn đề chưa rõ là mức độ tham gia của bộ máy chính trị Nhà Trắng vào bài phát biểu này. Một nguồn tin nói với CNN rằng Tổng thống Trump biết trước kế hoạch của vợ nhưng ông lại nói với MSNOW rằng mình "không biết gì về chuyện đó". Sự mâu thuẫn này phản ánh tình trạng thiếu nhất quán đang ảnh hưởng đến Nhà Trắng, tương tự cách xử lý thông tin về chiến sự Iran.

Nguy cơ phản tác dụng

Tổng thống Trump từ lâu coi bê bối Epstein là "trò lừa của đảng Dân chủ" và kêu gọi khép lại vấn đề. Sự bức xúc trước việc vụ án vẫn tiếp diễn được cho là một trong những nguyên nhân khiến ông sa thải Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vào đầu tháng 4.

Tuy nhiên, gần như những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm dập tắt tranh cãi lại khiến tình hình tồi tệ hơn. Các nạn nhân của vụ án Epstein, thông qua việc công khai trải nghiệm, đã liên tục duy trì sức nóng của vụ việc. Phát biểu của Đệ nhất phu nhân Trump có thể tạo hiệu ứng tương tự.

Việc bà công khai bày tỏ sự bức xúc có nguy cơ làm suy yếu thông điệp của Nhà Trắng rằng vụ việc Epstein nên được khép lại. Đồng thời, phát biểu của bà cũng diễn ra trong bối cảnh các nạn nhân cảnh báo rằng công lý chưa được thực thi đối với họ.

"Bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên có cơ hội kể câu chuyện của mình trước công chúng nếu họ mong muốn", bà Melania Trump nói, đồng thời đề xuất ghi nhận lời khai vào hồ sơ Quốc hội. Chính tuyên bố này có thể khiến các cơ quan như Bộ Tư pháp gặp khó trong việc tiếp tục lập luận rằng vụ án không còn đáng quan tâm.

Ông Trump đã sa thải bà Pam Bondi khỏi vị trí bộ trưởng Tư pháp vào đầu tháng 4, nghi có liên quan đến vấn đề Epstein. Ảnh: Reuters.

Phát biểu của đệ nhất phu nhân cũng có thể tạo ra hệ quả chính trị trực tiếp. Các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội đang yêu cầu bà ra điều trần. Hạ nghị sĩ Suhas Subramanyam cho rằng nếu muốn minh oan, bà nên "ra điều trần dưới lời tuyên thệ".

Trong khi đó, những người ủng hộ nạn nhân tiếp tục chỉ trích Bộ Tư pháp vì thiếu minh bạch và trì hoãn công bố tài liệu liên quan đến Epstein. Câu hỏi đặt ra là liệu đệ nhất phu nhân có sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy tiến trình này hay không.

Phát biểu của bà Melania cũng diễn ra trong bối cảnh bộ phận cử tri ủng hộ của ông Trump trong phong trào "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) đang bị thử thách. Các diễn biến liên quan đến Epstein trước đó đã khiến một bộ phận cử tri hoài nghi về khả năng tồn tại "nhà nước ngầm" che giấu sai phạm của giới tinh hoa, theo CNN.

Cùng lúc đó, Tổng thống Trump còn đối mặt với chỉ trích từ một số cựu đồng minh về chính sách đối ngoại, đặc biệt là chiến sự Iran bị cho là đi ngược cam kết tranh cử không khởi động các cuộc chiến mới.

Trong bối cảnh hai cuộc khủng hoảng, một trong nước và một quốc tế, vẫn chưa có lối thoát rõ ràng, phát biểu của đệ nhất phu nhân có thể vô tình làm gia tăng áp lực lên Nhà Trắng, thay vì giúp khép lại một trong những tranh cãi nhạy cảm nhất hiện nay.