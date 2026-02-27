Bà Melania Trump sẽ chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Bà Melania Trump sẽ “gõ búa” phiên họp Hội đồng Bảo an về giáo dục và hòa bình, đánh dấu tiền lệ mới trong tháng Mỹ giữ vai trò Chủ tịch cơ quan quyền lực nhất Liên Hợp Quốc.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: Reuters.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) diễn ra vào ngày 2/3, theo thông báo từ Nhà Trắng. Sự kiện diễn ra trùng thời điểm Mỹ đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên tháng của cơ quan quyền lực gồm 15 thành viên này.

Bà Melania Trump dự kiến nhấn mạnh vai trò của giáo dục như một công cụ thúc đẩy lòng khoan dung và củng cố hòa bình toàn cầu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, theo CNN.

Phiên họp mang chủ đề “Trẻ em, Công nghệ và Giáo dục trong Xung đột” sẽ đánh dấu lần đầu tiên một đệ nhất phu nhân đương nhiệm của Mỹ điều hành một phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an, đồng thời mở màn cho chuỗi hoạt động trong tháng Mỹ giữ vai trò chủ tịch.

Nhà Trắng khẳng định vai trò điều phối của bà Melania là “cột mốc chưa từng có”, khi các nước thành viên thảo luận về mối liên hệ giữa giáo dục, công nghệ với hòa bình và an ninh quốc tế.

Cuộc họp dự kiến có sự tham dự của Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz, cùng đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an và nhiều quan chức quốc tế khác. Trên mạng xã hội, ông Waltz bày tỏ hoan nghênh việc Đệ nhất phu nhân “gõ búa” khai mạc phiên họp trong tháng Mỹ giữ chức chủ tịch.

Bên cạnh đó, bà Melania Trump thời gian qua cũng thúc đẩy nỗ lực đưa trở về các trẻ em Ukraine bị cho là đã được chuyển sang Nga kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022. Tháng 10, bà thông báo một số trẻ em đã được đoàn tụ với gia đình – một trong những ưu tiên nhân đạo bà theo đuổi trong nhiệm kỳ hai của chồng.

Thông thường, các phiên họp Hội đồng Bảo an do đại sứ của quốc gia giữ chức chủ tịch hoặc một quan chức nội các cấp cao chủ trì. Dù từng có những đệ nhất phu nhân Mỹ giữ vai trò nổi bật tại LHQ, như Eleanor Roosevelt - người góp phần soạn thảo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền - nhưng chưa từng có ai điều hành một phiên họp Hội đồng Bảo an khi còn đương nhiệm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhiều lần thể hiện quan điểm cứng rắn với LHQ. Ông từng chỉ trích tổ chức này “kém hiệu quả”, kêu gọi cải tổ sâu rộng, đồng thời rút Mỹ khỏi một số cơ quan trực thuộc như Tổ chức Y tế Thế giới và Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu.

Chính quyền Trump cũng cắt giảm tài trợ cho các cơ quan LHQ hỗ trợ người tị nạn Palestine, cho rằng đây là một cơ chế “có sai sót không thể khắc phục”.

Tuần trước, ông Trump còn chủ trì cuộc họp đầu tiên của “Hội đồng Hòa bình” do ông khởi xướng - sáng kiến được xem như một cấu trúc thay thế LHQ nhằm giải quyết tranh chấp quốc tế. Động thái này khiến nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu tỏ ra thận trọng, lo ngại cơ chế mới có thể làm suy giảm vai trò của LHQ trên trường quốc tế.