Thành bại trong chiến tranh giờ nằm ở UAV?

Trên chiến trường, drone Shahed của Iran từ lâu đã thể hiện năng lực khuynh đảo. Đây là drone cảm tử một chiều bay tới mục tiêu và phát nổ khi va chạm. Iran đã dành nhiều năm sản xuất và cung cấp UAV cho các đồng minh. Hiện Iran triển khai sử dụng drone Shahed quy mô lớn. Kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã phóng hàng trăm tên lửa và hơn 1.000 drone Shahed vào Israel cũng như các quốc gia vùng Vịnh là đồng minh của Washington.