Đệ nhất phu nhân Mỹ tung trailer phim làm về bản thân

Phim tài liệu làm về Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vừa tung trailer đầu tiên. Bà Melania là giám đốc sản xuất của dự án phim xoay quanh chính bà.

Hình ảnh Đệ nhất phu nhân MỹMelania Trump trong trailer phim tài liệu Melania. Ảnh: Guardian.

Bộ phim tài liệu Melania do đạo diễn Brett Ratner thực hiện. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của Đệ nhất phu nhân Mỹ trong vòng 20 ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1 năm nay.

Bộ phim được nền tảng trực tuyến Amazon mua bản quyền với giá 40 triệu USD . Trailer đầu tiên giới thiệu bộ phim vừa được phu nhân Melania Trump giới thiệu trên tài khoản mạng xã hội cá nhân thuộc nền tảng X (Twitter). Phim sẽ chính thức phát hành vào ngày 30/1/2026.

Theo giới thiệu, bộ phim sẽ theo chân bà Melania với “mức độ tiếp cận chưa từng có”, hứa hẹn mang tới “những thước phim độc quyền ghi lại các cuộc họp then chốt, những cuộc trò chuyện riêng tư và các không gian chưa từng được báo chí, truyền thông khai thác”. Khẩu hiệu của bộ phim tài liệu Melania là: “Chứng kiến lịch sử được tạo nên”.

Trong trailer có xuất hiện hình ảnh Tổng thống Donald Trump, khi ông đang thực hiện một bài phát biểu. “Di sản khiến tôi tự hào nhất là một người kiến tạo hòa bình”, ông Trump nói trong một cảnh phim của trailer, trước khi Đệ nhất phu nhân nói thêm: “Một người kiến tạo hòa bình và gắn kết”.

Chia sẻ với Fox News, bà Melania cho biết: “20 ngày trong cuộc đời tôi, trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của chồng tôi, là một thời khắc hiếm hoi, mang tính định hình, đòi hỏi sự chăm chút tỉ mỉ, liêm chính và những tiêu chuẩn không thỏa hiệp. Đó là 20 ngày chuyển giao và chuẩn bị với cường độ cao, tôi tự hào khi chia sẻ thời khắc này với khán giả và người hâm mộ trên toàn thế giới”.

Bà Melania bắt đầu lên ý tưởng về bộ phim tài liệu từ tháng 11/2024. Ngoài ra, Amazon cũng sẽ phát hành một loạt phim tài liệu gồm ba tập, ghi lại cuộc sống của bà Melania khi di chuyển giữa các thành phố New York, Washington DC và Palm Beach trong vai trò Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Dự án này cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Brett Ratner, người từng bị nhiều phụ nữ cáo buộc quấy rối tình dục hồi năm 2017. Đạo diễn Brett Ratner luôn phủ nhận toàn bộ các cáo buộc này.

