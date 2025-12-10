Đệ nhất phu nhân Pháp gây tranh cãi vì miệt thị người biểu tình

Nhiều chính trị gia và nghệ sĩ cánh tả Pháp phẫn nộ sau khi Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron bị ghi hình dùng lời lẽ bị xem là xúc phạm nhóm biểu tình nữ quyền tại một nhà hát ở Paris.

Đệ nhất phu nhân, bà Brigitte Macron

Theo Guardian, một đoạn video ngày 7/12 cho thấy bà Macron trò chuyện hậu trường với diễn viên hài Ary Abittan tại nhà hát Folies Bergère, ngay trước khi ông lên sân khấu. Tối hôm trước đó, một nhóm hoạt động nữ quyền đã làm gián đoạn buổi diễn, hô vang “Abittan, kẻ hiếp dâm!” để phản đối cáo buộc tấn công tình dục từng nhắm vào ông.

Vụ điều tra cáo buộc hiếp dâm năm 2021 nhằm vào Abittan đã bị đình chỉ năm 2024 do thiếu chứng cứ; quyết định này được xác nhận lại vào tháng 1/2025, theo truyền thông Pháp.

Trong cuộc trò chuyện, khi Abittan nói rằng ông thấy lo lắng sau sự cố đêm trước, bà Macron đã gọi những người biểu tình là “sales connes” (lũ đàn bà ngu ngốc) và nói rằng nếu họ quay lại, “chúng ta sẽ đẩy họ ra ngoài”.

Trong thông cáo, văn phòng Đệ nhất phu nhân cho biết bà chỉ muốn trấn an nghệ sĩ trước giờ diễn: “Mục đích duy nhất của bà Macron là động viên một nghệ sĩ vừa nói rằng ông ấy sợ hãi sau khi buổi diễn bị gián đoạn tối hôm trước. Bà không tấn công phong trào hay một mục tiêu nào”.

Thông cáo cũng cho biết bà Macron “không đồng tình với những phương thức cực đoan nhằm ngăn nghệ sĩ biểu diễn”.

Tổ chức Nous Toutes (“Tất cả chúng ta”) xác nhận đã làm gián đoạn buổi diễn để phản đối “văn hóa dung túng bạo lực tình dục” tại Pháp.

Trên Instagram, nhóm Nous Toutes viết: “Chúng tôi phản đối việc các địa điểm nghệ thuật trải thảm đỏ cho những người bị cáo buộc hiếp dâm, vì điều đó khiến bạo lực giới và bạo lực tình dục trở nên bình thường hóa. Đây là sự xúc phạm công khai đối với các nạn nhân”.

Một số chính trị gia cánh tả cho rằng lời lẽ của bà Macron là “miệt thị giới tính” và bà nên công khai xin lỗi.

Cựu Tổng thống François Hollande phát biểu trên RTL: “Có vấn đề về sự thô tục ở đây”. Lãnh đạo đảng Xanh Marine Tondelier gọi phát biểu của bà Macron là “rất nghiêm trọng” và không phù hợp với vị trí Đệ nhất phu nhân.

Nhiều nghệ sĩ đã ủng hộ các nhà hoạt động nữ quyền bằng cách sử dụng lại chính từ ngữ gây tranh cãi kèm hashtag #salesconnes.

Ở chiều ngược lại, nghị sĩ Jean-Philippe Tanguy của đảng Tập hợp Quốc gia cho rằng bình luận của bà Macron được nói trong bối cảnh riêng tư: “Nếu mỗi chúng ta bị quay lén khi trò chuyện với bạn bè, có lẽ cũng sẽ có rất nhiều điều để bàn tán”, ông nói trên BFMTV. “Tất cả chuyện này thật đạo đức giả”.